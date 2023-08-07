https://crimea.ria.ru/20230807/krymskiy-most-sotni-mashin-v-ocheredi-i-chasy-ozhidaniya-1130582824.html

Крымский мост: сотни машин в очереди и часы ожидания

Крымский мост: сотни машин в очереди и часы ожидания - РИА Новости Крым, 07.08.2023

Крымский мост: сотни машин в очереди и часы ожидания

Более 650 автомобилей в общей сложности стоят в очередях на Крымском мосту, наибольшее скопление транспорта фиксируется в Керчи. Об этом сообщается в... РИА Новости Крым, 07.08.2023

2023-08-07T13:25

2023-08-07T13:25

2023-08-07T13:26

крым

крымский мост

транспорт

логистика

общество

керчь

тамань

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. Более 650 автомобилей в общей сложности стоят в очередях на Крымском мосту, наибольшее скопление транспорта фиксируется в Керчи. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.Часом ранее проезда через мост ожидали в общей сложности 625 авто, но тогда основной затор был с кубанского направления.На данный момент транспорт следует по Крымскому мосту в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. В целях безопасности проходит 100% досмотр всех автомобилей. Легковые машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством багажа - на сканер.Как сообщалось, на Керченской паромной переправе также образовалась очередь из фур. По состоянию на утро понедельника проезда в Крым с кубанской стороны ожидали более 100 грузовиков.Читайте также на РИА Новости Крым:На Керченской переправе очередь: сколько машин ждут проездаКрымский мост сейчас: очередь выросла в разыКерченская переправа не будет работать по ночам – Минтранс

https://crimea.ria.ru/20230806/punkty-propuska-perekop-i-armyansk-usilyat-1130568321.html

крым

крымский мост

керчь

тамань

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, крымский мост, транспорт, логистика, общество, керчь, тамань, новости крыма