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Крымский мост: сотни машин в очереди и часы ожидания - РИА Новости Крым, 07.08.2023
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Крымский мост: сотни машин в очереди и часы ожидания
Крымский мост: сотни машин в очереди и часы ожидания - РИА Новости Крым, 07.08.2023
Крымский мост: сотни машин в очереди и часы ожидания
Более 650 автомобилей в общей сложности стоят в очередях на Крымском мосту, наибольшее скопление транспорта фиксируется в Керчи. Об этом сообщается в... РИА Новости Крым, 07.08.2023
2023-08-07T13:25
2023-08-07T13:26
крым
крымский мост
транспорт
логистика
общество
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тамань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. Более 650 автомобилей в общей сложности стоят в очередях на Крымском мосту, наибольшее скопление транспорта фиксируется в Керчи. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.Часом ранее проезда через мост ожидали в общей сложности 625 авто, но тогда основной затор был с кубанского направления.На данный момент транспорт следует по Крымскому мосту в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. В целях безопасности проходит 100% досмотр всех автомобилей. Легковые машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством багажа - на сканер.Как сообщалось, на Керченской паромной переправе также образовалась очередь из фур. По состоянию на утро понедельника проезда в Крым с кубанской стороны ожидали более 100 грузовиков.Читайте также на РИА Новости Крым:На Керченской переправе очередь: сколько машин ждут проездаКрымский мост сейчас: очередь выросла в разыКерченская переправа не будет работать по ночам – Минтранс
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крым, крымский мост, транспорт, логистика, общество, керчь, тамань, новости крыма
Крымский мост: сотни машин в очереди и часы ожидания

На Крымском мосту в очереди со стороны Керчи стоят 430 авто, в Тамани – 221

13:25 07.08.2023 (обновлено: 13:26 07.08.2023)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкДвижение автомобилей по Крымскому мосту
Движение автомобилей по Крымскому мосту - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. Более 650 автомобилей в общей сложности стоят в очередях на Крымском мосту, наибольшее скопление транспорта фиксируется в Керчи. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.
"По состоянию на 13:00 со стороны Тамани в очереди перед пунктом досмотра находится 221 транспортное средство. Время ожидания около часа. Со стороны Керчи в очереди перед пунктом досмотра стоят 430 транспортных средств. Время ожидания около двух часов", - говорится в сообщении.
Часом ранее проезда через мост ожидали в общей сложности 625 авто, но тогда основной затор был с кубанского направления.
На данный момент транспорт следует по Крымскому мосту в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. В целях безопасности проходит 100% досмотр всех автомобилей. Легковые машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством багажа - на сканер.
Как сообщалось, на Керченской паромной переправе также образовалась очередь из фур. По состоянию на утро понедельника проезда в Крым с кубанской стороны ожидали более 100 грузовиков.
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