Женщина пострадала в массовом ДТП в Симферопольском районе
В Симферопольском районе в столкновении трех автомобилей пострадала женщина – МЧС
© МЧС Республики КрымВ селе Доброе Симферопольского района столкнулись три авто
© МЧС Республики Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. В районе села Доброе Симферопольского района столкнулись три легковых автомобиля, есть пострадавшая. Для ликвидации последствий потребовалась помощь спасателей, сообщили в министерстве чрезвычайных ситуаций по Республике Крым.
Отмечается, что авария произошла в понедельник около 10:40 в селе Доброе. На место выехал дежурный состав пожарной части, а также сотрудники скорой медицинской помощи и ГИБДД.
"По прибытии к месту аварии стало известно, что произошло столкновение трех легковых автомобилей Honda Civic, Volkswagen Touran и "ВАЗ". В результате ДТП пострадал водитель Honda Civic. Сотрудники пожарной охраны оказали содействие медицинским работникам в транспортировке пострадавшей в карету скорой помощи", - уточняется в сообщении.
Кроме того, как говорится в сообщении, огнеборцы "провели все необходимые мероприятия для обеспечения пожарной безопасности" на месте происшествия. Причины ДТП устанавливаются.
Ранее сообщалось, что авария с участием четырех легковых автомобилей произошла в воскресенье на трассе Тамань – Веселовка в Краснодарском крае. По предварительным данным, водитель Chery Amulet выехал на встречную полосу и столкнулся с тремя автомобилями: Toyota RAV4, Hyundai Solaris и Hyundai Elantra. На месте происшествия погибли четыре человека, троих госпитализировали. Впоследствии еще один участник трагедии скончалсяв больнице, сообщила пресс-служба МВД Кубани.
© МЧС Республики КрымВ селе Доброе Симферопольского района столкнулись три авто
© МЧС Республики Крым
В селе Доброе Симферопольского района столкнулись три авто
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