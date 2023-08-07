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Женщина пострадала в массовом ДТП в Симферопольском районе - РИА Новости Крым, 07.08.2023
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Женщина пострадала в массовом ДТП в Симферопольском районе
Женщина пострадала в массовом ДТП в Симферопольском районе - РИА Новости Крым, 07.08.2023
Женщина пострадала в массовом ДТП в Симферопольском районе
В районе села Доброе Симферопольского района столкнулись три легковых автомобиля, есть пострадавшая. Для ликвидации последствий потребовалась помощь спасателей, РИА Новости Крым, 07.08.2023
2023-08-07T12:23
2023-08-07T12:23
крым
симферопольский район
происшествия
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ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. В районе села Доброе Симферопольского района столкнулись три легковых автомобиля, есть пострадавшая. Для ликвидации последствий потребовалась помощь спасателей, сообщили в министерстве чрезвычайных ситуаций по Республике Крым.Отмечается, что авария произошла в понедельник около 10:40 в селе Доброе. На место выехал дежурный состав пожарной части, а также сотрудники скорой медицинской помощи и ГИБДД.Кроме того, как говорится в сообщении, огнеборцы "провели все необходимые мероприятия для обеспечения пожарной безопасности" на месте происшествия. Причины ДТП устанавливаются.Ранее сообщалось, что авария с участием четырех легковых автомобилей произошла в воскресенье на трассе Тамань – Веселовка в Краснодарском крае. По предварительным данным, водитель Chery Amulet выехал на встречную полосу и столкнулся с тремя автомобилями: Toyota RAV4, Hyundai Solaris и Hyundai Elantra. На месте происшествия погибли четыре человека, троих госпитализировали. Впоследствии еще один участник трагедии скончалсяв больнице, сообщила пресс-служба МВД Кубани.Читайте также на РИА Новости Крым:Сухопутный коридор в Крым: как оформить ДТП, помогут ли ОСАГО и КАСКОСмертельная авария с трактором в Сакском районе Крыма: погибла девушкаСмертельное ДТП в Крыму: машина с женщиной и ребенком врезалась в дерево
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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крым, симферопольский район, происшествия, мчс крыма, дтп, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, дтп в крыму и севастополе, транспорт, общество, новости крыма
Женщина пострадала в массовом ДТП в Симферопольском районе

В Симферопольском районе в столкновении трех автомобилей пострадала женщина – МЧС

12:23 07.08.2023
 
© МЧС Республики КрымВ селе Доброе Симферопольского района столкнулись три авто
В селе Доброе Симферопольского района столкнулись три авто
© МЧС Республики Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. В районе села Доброе Симферопольского района столкнулись три легковых автомобиля, есть пострадавшая. Для ликвидации последствий потребовалась помощь спасателей, сообщили в министерстве чрезвычайных ситуаций по Республике Крым.
Отмечается, что авария произошла в понедельник около 10:40 в селе Доброе. На место выехал дежурный состав пожарной части, а также сотрудники скорой медицинской помощи и ГИБДД.
"По прибытии к месту аварии стало известно, что произошло столкновение трех легковых автомобилей Honda Civic, Volkswagen Touran и "ВАЗ". В результате ДТП пострадал водитель Honda Civic. Сотрудники пожарной охраны оказали содействие медицинским работникам в транспортировке пострадавшей в карету скорой помощи", - уточняется в сообщении.
Кроме того, как говорится в сообщении, огнеборцы "провели все необходимые мероприятия для обеспечения пожарной безопасности" на месте происшествия. Причины ДТП устанавливаются.
Ранее сообщалось, что авария с участием четырех легковых автомобилей произошла в воскресенье на трассе Тамань – Веселовка в Краснодарском крае. По предварительным данным, водитель Chery Amulet выехал на встречную полосу и столкнулся с тремя автомобилями: Toyota RAV4, Hyundai Solaris и Hyundai Elantra. На месте происшествия погибли четыре человека, троих госпитализировали. Впоследствии еще один участник трагедии скончалсяв больнице, сообщила пресс-служба МВД Кубани.
© МЧС Республики КрымВ селе Доброе Симферопольского района столкнулись три авто
В селе Доброе Симферопольского района столкнулись три авто
© МЧС Республики Крым
В селе Доброе Симферопольского района столкнулись три авто
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