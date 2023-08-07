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Женщина пострадала в массовом ДТП в Симферопольском районе

Женщина пострадала в массовом ДТП в Симферопольском районе - РИА Новости Крым, 07.08.2023

Женщина пострадала в массовом ДТП в Симферопольском районе

В районе села Доброе Симферопольского района столкнулись три легковых автомобиля, есть пострадавшая. Для ликвидации последствий потребовалась помощь спасателей, РИА Новости Крым, 07.08.2023

2023-08-07T12:23

2023-08-07T12:23

2023-08-07T12:23

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. В районе села Доброе Симферопольского района столкнулись три легковых автомобиля, есть пострадавшая. Для ликвидации последствий потребовалась помощь спасателей, сообщили в министерстве чрезвычайных ситуаций по Республике Крым.Отмечается, что авария произошла в понедельник около 10:40 в селе Доброе. На место выехал дежурный состав пожарной части, а также сотрудники скорой медицинской помощи и ГИБДД.Кроме того, как говорится в сообщении, огнеборцы "провели все необходимые мероприятия для обеспечения пожарной безопасности" на месте происшествия. Причины ДТП устанавливаются.Ранее сообщалось, что авария с участием четырех легковых автомобилей произошла в воскресенье на трассе Тамань – Веселовка в Краснодарском крае. По предварительным данным, водитель Chery Amulet выехал на встречную полосу и столкнулся с тремя автомобилями: Toyota RAV4, Hyundai Solaris и Hyundai Elantra. На месте происшествия погибли четыре человека, троих госпитализировали. Впоследствии еще один участник трагедии скончалсяв больнице, сообщила пресс-служба МВД Кубани.Читайте также на РИА Новости Крым:Сухопутный коридор в Крым: как оформить ДТП, помогут ли ОСАГО и КАСКОСмертельная авария с трактором в Сакском районе Крыма: погибла девушкаСмертельное ДТП в Крыму: машина с женщиной и ребенком врезалась в дерево

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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