https://crimea.ria.ru/20230730/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-30-iyulya-1130427382.html

Главные события и заявления дня: 30 июля

Главные события и заявления дня: 30 июля - РИА Новости Крым, 30.07.2023

Главные события и заявления дня: 30 июля

Киевский режим предпринял новую атаку при помощи беспилотников на Крым и Москву. В России отпраздновали День Военно-Морского флота. Восемь человек погибли из-за РИА Новости Крым, 30.07.2023

2023-07-30T20:18

2023-07-30T20:18

2023-07-30T20:18

россия

крым

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Киевский режим предпринял новую атаку при помощи беспилотников на Крым и Москву. В России отпраздновали День Военно-Морского флота. Восемь человек погибли из-за урагана в Марий Эл. Британцы готовят две тысячи украинских спецназовцев для операции по вторжению в Крым. На Украине уничтожены пункт хранения и ремонта БПЛА и центр переподготовки военных.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Атака беспилотников на Крым и МосквуВ ночь на воскресенье российские системы ПВО и РЭБ отразили атаку вражеских беспилотников на Крым. По данным Минобороны РФ, средства противовоздушной обороны сбили 16 дронов. Еще девять были подавлены и, не достигнув цели, потерпели крушение в акватории Черного моря и мыса Тарханкут. Пострадавших и разрушений нет.Кроме того, киевский режим предпринял очередную попытку атаковать Москву. Российские военные сбили над столицей и областью три беспилотника: один уничтожен в воздухе, еще два подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Потеряв управление, эти дроны потерпели крушение на территории комплекса нежилых зданий Москва-Сити.Пострадавших в результате атаки нет.В России отметили День Военно-Морского флотаВ последнее воскресенье июля в России традиционно отметили День Военно-Морского флота. Праздничный парад прошел в Санкт-Петербурге и состоял из морской и наземной составляющих. В этом году в мепроприятии приняли участие 45 кораблей, катеров и подводных лодок, а также порядка трех тысяч военнослужащих. Он завершится прохождением торжественным маршем парадных расчетов военнослужащих, воспитанников довузовских учреждений ВМФ и юнг Юнармии.Парады кораблей также проходят во Владивостоке, Балтийске, Североморске, Каспийске, Новороссийске и Тартусе (Сирия).Как отметил в поздравительной речи президент страны Владимир Путин, Россия уверенно реализует масштабные задачи национальной морской политики, последовательно наращивает мощь своего флота. Только в этом году его состав пополняют 30 кораблей разных классов.Черноморский, Балтийский, Северный, Тихоокеанский флот и Каспийская флотилия "составляют нерушимый оплот обороноспособности России, надежно обеспечивают национальные интересы в мировом океане, крепко хранят вековые заветы морского воинского братства, традиции чести, благородства, любви к своему Отчеству", добавил президент.Ураган в Марий Эл: погибли 8 человек, в том числе детиУраган в Марий Эл унес жизни восьми человек, в том числе троих детей. По предварительной версии, жителей палаточного лагеря на территории Национального парка "Марий Чодра" в Волжском районе завалило упавшими от урагана деревьями. Их тела обнаружены после расчистки территории.Следственные органы возбудили уголовное дело по факту оказания руководством Национального парка услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.Британия готовит украинский спецназ для захвата КрымаГазета Daily Express со ссылкой на источники сообщила, что британские морские пехотинцы готовят группу украинских спецназовцев численностью более двух тысяч человек для операции по вторжению в Крым, которую планируется осуществить до Рождества. Как утверждают авторы статьи, захват полуострова будет включать в себя удары с воздуха, суши и моря. Обучаемые в Британии спецназовцы должны стать "острием копья" при вторжении.Тренировки проводятся в боевом лагере в Окхэмптоне, закрытом для всех других воинских подразделений и представителей общественности.Высокопоставленный военный источник в Великобритании сообщил газете, что "акцент делается на использовании гибкой тактики НАТО, чтобы помочь украинским войскам сформировать боевое пространство, прежде чем нанести удар в самое сердце противника".Военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в комментарии РИА Новости Крым выразил мнение, что планы по "захвату" Крыма стали совершенно эфемерными в свете неудачного контрнаступления ВСУ на юге.Эксперт отметил, что шансов на выход к Крыму у войск противника становится все меньше, поскольку уже сейчас Киев вынужден задействовать в боях под Орехово и Угледаром 9-й и 10-й армейские корпуса, которые находились в стратегическом резерве. Тот факт, что украинское командование вынуждено задействовать этот резерв уже сейчас, при попытках прорыва российской линии обороны, говорит о том, что планам киевского режима по захвату Крыма вряд ли суждено сбыться.Российские военные уничтожили склад с дронами и центр переподготовки ВСУВооруженные силы России за прошедшие сутки уничтожили центр переучивания ВСУ и пункт хранения и ремонта беспилотников в Днепропетровской области, сообщилив Минобороны РФ.Кроме того, в районе Ямполя Донецкой Народной Республики поражен пункт управления 100-й бригады территориальной обороны.Всего за сутки российские подразделения отразили 11 атак противника на Донецком, Южно-Донецком и Краснолиманском направлениях. Уничтожено порядка 715 украинских боевиков и 37 единиц техники.На Купянском направлении штурмовые подразделения группировки войск "Запад" продолжили наступление, продвинувшись за сутки на 300 метров вглубь обороны противника в районе Новоселовского.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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