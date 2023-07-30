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Парад в честь Дня Военно-Морского флота в Санкт-Петербурге – трансляция - РИА Новости Крым, 30.07.2023
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Парад в честь Дня Военно-Морского флота в Санкт-Петербурге – трансляция
Парад в честь Дня Военно-Морского флота в Санкт-Петербурге – трансляция - РИА Новости Крым, 30.07.2023
Парад в честь Дня Военно-Морского флота в Санкт-Петербурге – трансляция
Президент России Владимир Путин принял участие в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге и в Финском заливе на Кронштадтском рейде, и в акватории Невы. РИА Новости Крым, 30.07.2023
2023-07-30T10:47
2023-07-30T12:01
владимир путин (политик)
россия
армия и флот
военно-морской флот рф
прямая трансляция
видео
новости
санкт-петербург
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Президент России Владимир Путин принял участие в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге и в Финском заливе на Кронштадтском рейде, и в акватории Невы. Также на праздновании присутствовали главы африканских государств и представители африканских стран, которые принимали участие в саммите.Российский лидер обошел на катере парадные линии кораблей и поздравил личный состав с Днем ВМФ.Мероприятие по традиции состояло из морской и наземной составляющих. В этом году в параде принимали участие 45 кораблей, катеров и подводных лодок, а также порядка 3 тысяч военнослужащих.Завершился парад прохождением торжественным маршем парадных расчетов военнослужащих, воспитанников довузовских учреждений Военно-Морского Флота и юнг Юнармии.
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владимир путин (политик), россия, армия и флот, военно-морской флот рф, прямая трансляция, видео, новости, санкт-петербург, видео
Парад в честь Дня Военно-Морского флота в Санкт-Петербурге – трансляция

Путин принял участие в параде в честь Дня Военно-Морского флота в Санкт-Петербурге

10:47 30.07.2023 (обновлено: 12:01 30.07.2023)
 
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Президент России Владимир Путин принял участие в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге и в Финском заливе на Кронштадтском рейде, и в акватории Невы. Также на праздновании присутствовали главы африканских государств и представители африканских стран, которые принимали участие в саммите.
Российский лидер обошел на катере парадные линии кораблей и поздравил личный состав с Днем ВМФ.
Мероприятие по традиции состояло из морской и наземной составляющих. В этом году в параде принимали участие 45 кораблей, катеров и подводных лодок, а также порядка 3 тысяч военнослужащих.
Завершился парад прохождением торжественным маршем парадных расчетов военнослужащих, воспитанников довузовских учреждений Военно-Морского Флота и юнг Юнармии.
 
Владимир Путин (политик)РоссияАрмия и флотВоенно-морской флот РФПрямая трансляцияВидеоНовостиСанкт-Петербург
 
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