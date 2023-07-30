https://crimea.ria.ru/20230730/parad-v-chest-dnya-voenno-morskogo-flota-v-sankt-peterburge--translyatsiya-1130403422.html

Парад в честь Дня Военно-Морского флота в Санкт-Петербурге – трансляция

Парад в честь Дня Военно-Морского флота в Санкт-Петербурге – трансляция - РИА Новости Крым, 30.07.2023

Парад в честь Дня Военно-Морского флота в Санкт-Петербурге – трансляция

Президент России Владимир Путин принял участие в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге и в Финском заливе на Кронштадтском рейде, и в акватории Невы. РИА Новости Крым, 30.07.2023

2023-07-30T10:47

2023-07-30T10:47

2023-07-30T12:01

владимир путин (политик)

россия

армия и флот

военно-морской флот рф

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Президент России Владимир Путин принял участие в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге и в Финском заливе на Кронштадтском рейде, и в акватории Невы. Также на праздновании присутствовали главы африканских государств и представители африканских стран, которые принимали участие в саммите.Российский лидер обошел на катере парадные линии кораблей и поздравил личный состав с Днем ВМФ.Мероприятие по традиции состояло из морской и наземной составляющих. В этом году в параде принимали участие 45 кораблей, катеров и подводных лодок, а также порядка 3 тысяч военнослужащих.Завершился парад прохождением торжественным маршем парадных расчетов военнослужащих, воспитанников довузовских учреждений Военно-Морского Флота и юнг Юнармии.

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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