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Российские войска продвинулись на 300 метров на Купянском направлении

Российские войска продвинулись на 300 метров на Купянском направлении - РИА Новости Крым, 30.07.2023

Российские войска продвинулись на 300 метров на Купянском направлении

Штурмовые подразделения группировки войск "Запад" продолжили наступление на Купянском направлении, продвинувшись за сутки на 300 метров вглубь обороны... РИА Новости Крым, 30.07.2023

2023-07-30T11:33

2023-07-30T11:33

2023-07-30T11:33

сво

министерство обороны рф

луганская народная республика (лнр)

харьковская область

наступление вс рф в донбассе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Штурмовые подразделения группировки войск "Запад" продолжили наступление на Купянском направлении, продвинувшись за сутки на 300 метров вглубь обороны противника в районе Новоселовского. Об этом сообщает Минобороны РФ.Также подразделения группировки нанесли огневое поражение подразделениям ВСУ в районах Тимковки, Песчаного, Ольшаны, Новомлынска Харьковской области, Стельмаховки, Новоселовского и Артемовки ЛНР.Кроме того, в районе Избицкого Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 125-й бригады территориальной обороны.Накануне президент РФ Владимир Путин сообщил, что российские военные не только отбивают атаки, но и сами переходят в наступление. На данный момент ВС РФ продвинулись примерно на 15 км по линии фронта и примерно на 4 км в глубину, отметил глава государства.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России продолжает углубляться в оборону противника в ЛНРГлавная фаза контрнаступления ВСУ: чего ждать в ближайшие неделиВС РФ отбили все попытки наступления ВСУ и уничтожили еще 535 боевиков

https://crimea.ria.ru/20230712/za-nami-pravda-i-krym-kak-krymskie-artilleristy-gromyat-natsistov-1129988752.html

луганская народная республика (лнр)

харьковская область

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сво, министерство обороны рф, луганская народная республика (лнр), харьковская область, наступление вс рф в донбассе, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), новости