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Ураган в Марий Эл унес жизни 8 человек, в том числе детей: СК завел дело

Ураган в Марий Эл унес жизни 8 человек, в том числе детей: СК завел дело - РИА Новости Крым, 30.07.2023

Ураган в Марий Эл унес жизни 8 человек, в том числе детей: СК завел дело

Число погибших туристов в палаточном городке в Марий Эл из-за урагана выросло до восьми человек. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту... РИА Новости Крым, 30.07.2023

2023-07-30T14:52

2023-07-30T14:52

2023-07-30T14:52

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происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Число погибших туристов в палаточном городке в Марий Эл из-за урагана выросло до восьми человек. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности людей, сообщает пресс-служба ведомства.Ранее сообщалось, что из-за урагана в Республике Марий Эл пострадали 27 человек, семь из которых скончались. Как уточнили в СК, в ночь с 29 на 30 июля после расчистки прибрежной территории озер Малый Яльчик и Большой Яльчик, расположенных на территории Национального парка "Марий Чодра" в Волжском районе от поваленных деревьев, на территории палаточного лагеря обнаружены тела семи человек, из них трое малолетних детей. Еще один человек скончался в больнице.На месте трагедии выполнен комплекс неотложных и первоначальных следственных действий, проведен осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы, устанавливаются очевидцы произошедшего. Главе ведомства будет доложено о расследовании обстоятельств гибели людей в результате урагана.Читайте также на РИА Новости Крым:Семь человек погибли в Марий-Эл из-за ураганаКупание в запрещенном месте в шторм: в море у Судака пропал туристКогда в Крыму закончатся дожди и потеплеет

республика марий эл

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика марий эл, происшествия, погода, ск рф (следственный комитет российской федерации), закон и право, общество, новости