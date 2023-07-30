Ураган в Марий Эл унес жизни 8 человек, в том числе детей: СК завел дело
СК возбудил дело после гибели восьми человек в палаточном городке из-за урагана в Марий Эл
© МЧС РоссииСпасатели МЧС России расчищают поваленные ураганом деревья в палаточном городке у озера Яльчик в Марий-Эл
© МЧС России
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Число погибших туристов в палаточном городке в Марий Эл из-за урагана выросло до восьми человек. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности людей, сообщает пресс-служба ведомства.
Ранее сообщалось, что из-за урагана в Республике Марий Эл пострадали 27 человек, семь из которых скончались. Как уточнили в СК, в ночь с 29 на 30 июля после расчистки прибрежной территории озер Малый Яльчик и Большой Яльчик, расположенных на территории Национального парка "Марий Чодра" в Волжском районе от поваленных деревьев, на территории палаточного лагеря обнаружены тела семи человек, из них трое малолетних детей. Еще один человек скончался в больнице.
"Следственными органами СК России по Республике Марий Эл возбуждено уголовное дело по факту оказания руководством ФГБУ "Национальный парк "Марий Чодра" услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, причинивших по неосторожности смерть двум и более лицам (ч. 3 ст. 238 УК РФ)", - сказано в сообщении.
На месте трагедии выполнен комплекс неотложных и первоначальных следственных действий, проведен осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы, устанавливаются очевидцы произошедшего. Главе ведомства будет доложено о расследовании обстоятельств гибели людей в результате урагана.
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