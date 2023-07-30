https://crimea.ria.ru/20230730/putin-30-korabley-popolnyayut-voenno-morskoy-flot-rossii-v-etom-godu-1130409443.html

Путин: 30 кораблей пополняют Военно-Морской флот России в этом году

Путин: 30 кораблей пополняют Военно-Морской флот России в этом году - РИА Новости Крым, 30.07.2023

Путин: 30 кораблей пополняют Военно-Морской флот России в этом году

Россия последовательно наращивает мощь своего Военно-Морского флота, его состав в этом году пополняется 30 новыми кораблями. Об этом заявил президент Владимир... РИА Новости Крым, 30.07.2023

2023-07-30T11:47

2023-07-30T11:47

2023-07-30T11:50

владимир путин (политик)

россия

военно-морской флот рф

армия и флот

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Россия последовательно наращивает мощь своего Военно-Морского флота, его состав в этом году пополняется 30 новыми кораблями. Об этом заявил президент Владимир Путин на параде в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге.В числе заступивших на боевое дежурство – новейший ракетный корвет "Меркурий", пополнивший ряды Черноморского флота. На нем поднят Георгиевский военно-морской флаг как знак незыблемости наших военно-морских традиций, символ мужества, отваги и непреклонности военных моряков, отметил Путин.Российский лидер подчеркнул, что на протяжении веков наш флот был и остается "нерушимым стражем рубежей Отечества, его гордостью и славой". Черноморский, Балтийский, Северный, Тихоокеанский флот и Каспийская флотилия "составляют нерушимый оплот обороноспособности России, надежно обеспечивают национальные интересы в мировом океане, крепко хранят вековые заветы морского воинского братства, традиции чести, благородства, любви к своему Отчеству", добавил президент.Парад в честь Дня Военно-Морского флота проходит 30 июля в Санкт-Петербурге. Мероприятие по традиции состоит из морской и наземной составляющих. В этом году в параде принимает участие 45 кораблей, катеров и подводных лодок, а также порядка трех тысяч военнослужащих. Он завершится прохождением торжественным маршем парадных расчетов военнослужащих, воспитанников довузовских учреждений ВМФ и юнг Юнармии.Парады кораблей также проходят во Владивостоке, Балтийске, Североморске, Каспийске, Новороссийске и Тартусе (Сирия). Вечером в ознаменование Дня ВМФ состоится салют и фейерверк в Санкт-Петербурге и Кронштадте.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские воины предотвращают мировой ядерный конфликт – МедведевНесокрушимая мощь: власти Крыма поздравили моряков с Днем ВМФ РоссииЧто изменилось на Черноморском флоте РФ с 2014 года

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, военно-морской флот рф, армия и флот, новости