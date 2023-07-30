https://crimea.ria.ru/20230730/putin-30-korabley-popolnyayut-voenno-morskoy-flot-rossii-v-etom-godu-1130409443.html
Путин: 30 кораблей пополняют Военно-Морской флот России в этом году
Путин: 30 кораблей пополняют Военно-Морской флот России в этом году - РИА Новости Крым, 30.07.2023
Путин: 30 кораблей пополняют Военно-Морской флот России в этом году
Россия последовательно наращивает мощь своего Военно-Морского флота, его состав в этом году пополняется 30 новыми кораблями. Об этом заявил президент Владимир... РИА Новости Крым, 30.07.2023
2023-07-30T11:47
2023-07-30T11:47
2023-07-30T11:50
владимир путин (политик)
россия
военно-морской флот рф
армия и флот
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/1e/1130409547_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_89f13750c9ee2435b967091208ed1a89.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Россия последовательно наращивает мощь своего Военно-Морского флота, его состав в этом году пополняется 30 новыми кораблями. Об этом заявил президент Владимир Путин на параде в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге.В числе заступивших на боевое дежурство – новейший ракетный корвет "Меркурий", пополнивший ряды Черноморского флота. На нем поднят Георгиевский военно-морской флаг как знак незыблемости наших военно-морских традиций, символ мужества, отваги и непреклонности военных моряков, отметил Путин.Российский лидер подчеркнул, что на протяжении веков наш флот был и остается "нерушимым стражем рубежей Отечества, его гордостью и славой". Черноморский, Балтийский, Северный, Тихоокеанский флот и Каспийская флотилия "составляют нерушимый оплот обороноспособности России, надежно обеспечивают национальные интересы в мировом океане, крепко хранят вековые заветы морского воинского братства, традиции чести, благородства, любви к своему Отчеству", добавил президент.Парад в честь Дня Военно-Морского флота проходит 30 июля в Санкт-Петербурге. Мероприятие по традиции состоит из морской и наземной составляющих. В этом году в параде принимает участие 45 кораблей, катеров и подводных лодок, а также порядка трех тысяч военнослужащих. Он завершится прохождением торжественным маршем парадных расчетов военнослужащих, воспитанников довузовских учреждений ВМФ и юнг Юнармии.Парады кораблей также проходят во Владивостоке, Балтийске, Североморске, Каспийске, Новороссийске и Тартусе (Сирия). Вечером в ознаменование Дня ВМФ состоится салют и фейерверк в Санкт-Петербурге и Кронштадте.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские воины предотвращают мировой ядерный конфликт – МедведевНесокрушимая мощь: власти Крыма поздравили моряков с Днем ВМФ РоссииЧто изменилось на Черноморском флоте РФ с 2014 года
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/1e/1130409547_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_dbf6920662a1284511223c0386ef499b.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин (политик), россия, военно-морской флот рф, армия и флот, новости
Путин: 30 кораблей пополняют Военно-Морской флот России в этом году
Путин: Военно-Морской флот России в этом году пополняется 30 кораблями
11:47 30.07.2023 (обновлено: 11:50 30.07.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Россия последовательно наращивает мощь своего Военно-Морского флота, его состав в этом году пополняется 30 новыми кораблями. Об этом заявил президент Владимир Путин на параде в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге.
"Сегодня Россия уверенно реализует масштабные задачи национальной морской политики, последовательно наращивает мощь своего флота. Только в этом году его состав пополняют 30 кораблей разных классов", - сказал глава государства.
В числе заступивших на боевое дежурство – новейший ракетный корвет "Меркурий", пополнивший ряды Черноморского флота. На нем поднят Георгиевский военно-морской флаг как знак незыблемости наших военно-морских традиций, символ мужества, отваги и непреклонности военных моряков, отметил Путин.
Российский лидер подчеркнул, что на протяжении веков наш флот был и остается "нерушимым стражем рубежей Отечества, его гордостью и славой". Черноморский, Балтийский, Северный, Тихоокеанский флот и Каспийская флотилия "составляют нерушимый оплот обороноспособности России, надежно обеспечивают национальные интересы в мировом океане, крепко хранят вековые заветы морского воинского братства, традиции чести, благородства, любви к своему Отчеству", добавил президент.
"Эти качества полной мере проявляются и сегодня. Во имя России наши моряки отдают все силы, проявляют истинный героизм, сражаются доблестно, как наши великие предки. Благодарю личный состав Военно-Морского флота России за безупречное выполнение стоящих перед вами задач, за вашу надежность, усердие, стойкость, безупречную преданность Отчизне", - заключил российский лидер.
Парад в честь Дня Военно-Морского флота проходит 30 июля в Санкт-Петербурге. Мероприятие по традиции состоит из морской и наземной составляющих. В этом году в параде принимает участие 45 кораблей, катеров и подводных лодок, а также порядка трех тысяч военнослужащих. Он завершится прохождением торжественным маршем парадных расчетов военнослужащих, воспитанников довузовских учреждений ВМФ и юнг Юнармии.
Парады кораблей также проходят во Владивостоке, Балтийске, Североморске, Каспийске, Новороссийске и Тартусе (Сирия). Вечером в ознаменование Дня ВМФ состоится салют и фейерверк в Санкт-Петербурге и Кронштадте.
Читайте также на РИА Новости Крым: