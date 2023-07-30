https://crimea.ria.ru/20230730/nesokrushimaya-mosch-vlasti-kryma--pozdravili-moryakov-s-dnem-vmf-rossii-1130404696.html

Несокрушимая мощь: власти Крыма поздравили моряков с Днем ВМФ России

Несокрушимая мощь: власти Крыма поздравили моряков с Днем ВМФ России - РИА Новости Крым, 30.07.2023

Несокрушимая мощь: власти Крыма поздравили моряков с Днем ВМФ России

Российский флот – олицетворение несокрушимой мощи и блестящих побед русского оружия, воинской доблести и чести, заявил глава Крыма Сергей Аксенов, поздравляя... РИА Новости Крым, 30.07.2023

2023-07-30T10:33

2023-07-30T10:33

2023-07-30T10:33

крым

севастополь

армия и флот

военно-морской флот рф

сергей аксенов

владимир константинов

михаил развожаев

общество

праздники и памятные даты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/1e/1130404585_0:108:1280:828_1920x0_80_0_0_fba53f166f2b662496e1c256d5d85b4c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Российский флот – олицетворение несокрушимой мощи и блестящих побед русского оружия, воинской доблести и чести, заявил глава Крыма Сергей Аксенов, поздравляя командование, личный состав и ветеранов ВМФ с Днем Военно-Морского флота России."Наш флот – олицетворение несокрушимой мощи и блестящих побед русского оружия, воинской доблести и чести. Служба в ВМФ всегда была сложной, но почетной, требовала стойкости, решительности и выдержки. Это призвание отважных и мужественных людей", – написал глава республики в своем Telegram-канале.Аксенов отметил, что сегодня российские моряки, "следуя примеру героических предков, вносят неоценимый вклад в решение задач специальной военной операции".Председатель крымского парламента Владимир Константинов в свою очередь подчеркнул, что российский флот вместе с сухопутной армией "всегда защищали и защищают национальные интересы, оставаясь нашими единственными верными союзниками".По его словам, история российского Крыма также неразрывно связана с историей российского Военно-морского флота. В частности, присутствие Черноморского флота на полуострове в период нахождения региона в составе Украины удерживало "горячие головы" в Киеве от силового решения крымского вопроса."Сегодня наш российский флот оберегает Крым, выполняет стратегические задачи в рамках СВО. Наши моряки делают свой вклад в достижение нашей общей Победы над украинским нацизмом, а мы, со своей стороны, стремимся обеспечить им надежный тыл. Этот тандем будет сохраняться и впредь, поскольку мы понимаем, что именно наше единство делает нас непобедимыми", - добавил Константинов.По словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, для города-героя этот день настоящий праздник, ведь практически в каждой севастопольской семье есть воин-черноморец."Сегодня государство поставило перед вами ответственную задачу – защиту мира и стабильности, которую вы с честью выполняете, вписывая в славную историю Севастополя имена современных героев, поддерживая наступательные действия сухопутной группировки и обеспечивая безопасность государства на южном направлении. Отдельно хочу поздравить военнослужащих, хранящих спокойный сон севастопольцев, своевременно отражающих любые атаки врага", - написал губернатор в своем Telegram.В последнее воскресенье июля в России традиционно отмечают День Военно-Морского флота. Впервые его отпраздновали 27 июля (7 августа по новому стилю) 1714 года, когда российский флот одержал победу при Гангуте. Царь Петр I повелел ежегодно чествовать этот день праздничными богослужениями, морскими парадами и фейерверками.В этот день свой профессиональный праздник отмечают все те, кто стоит на страже морских рубежей России. Проходят военные парады и военно-спортивные состязания на территориях базирования Тихоокеанского, Северного, Балтийского и Черноморского флотов, а также Каспийской флотилии. На некоторых боевых кораблях для гражданского населения проводится "день открытых дверей".Читайте также на РИА Новости Крым:Что изменилось на Черноморском флоте РФ с 2014 годаКак отпразднуют День флота в Севастополе – локации и программаКорабли ЧФ провели ракетные стрельбы в Черном море

крым

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, севастополь, армия и флот, военно-морской флот рф, сергей аксенов, владимир константинов, михаил развожаев, общество, праздники и памятные даты