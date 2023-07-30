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Несокрушимая мощь: власти Крыма поздравили моряков с Днем ВМФ России - РИА Новости Крым, 30.07.2023
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Несокрушимая мощь: власти Крыма поздравили моряков с Днем ВМФ России
Несокрушимая мощь: власти Крыма поздравили моряков с Днем ВМФ России - РИА Новости Крым, 30.07.2023
Несокрушимая мощь: власти Крыма поздравили моряков с Днем ВМФ России
Российский флот – олицетворение несокрушимой мощи и блестящих побед русского оружия, воинской доблести и чести, заявил глава Крыма Сергей Аксенов, поздравляя... РИА Новости Крым, 30.07.2023
2023-07-30T10:33
2023-07-30T10:33
крым
севастополь
армия и флот
военно-морской флот рф
сергей аксенов
владимир константинов
михаил развожаев
общество
праздники и памятные даты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Российский флот – олицетворение несокрушимой мощи и блестящих побед русского оружия, воинской доблести и чести, заявил глава Крыма Сергей Аксенов, поздравляя командование, личный состав и ветеранов ВМФ с Днем Военно-Морского флота России."Наш флот – олицетворение несокрушимой мощи и блестящих побед русского оружия, воинской доблести и чести. Служба в ВМФ всегда была сложной, но почетной, требовала стойкости, решительности и выдержки. Это призвание отважных и мужественных людей", – написал глава республики в своем Telegram-канале.Аксенов отметил, что сегодня российские моряки, "следуя примеру героических предков, вносят неоценимый вклад в решение задач специальной военной операции".Председатель крымского парламента Владимир Константинов в свою очередь подчеркнул, что российский флот вместе с сухопутной армией "всегда защищали и защищают национальные интересы, оставаясь нашими единственными верными союзниками".По его словам, история российского Крыма также неразрывно связана с историей российского Военно-морского флота. В частности, присутствие Черноморского флота на полуострове в период нахождения региона в составе Украины удерживало "горячие головы" в Киеве от силового решения крымского вопроса."Сегодня наш российский флот оберегает Крым, выполняет стратегические задачи в рамках СВО. Наши моряки делают свой вклад в достижение нашей общей Победы над украинским нацизмом, а мы, со своей стороны, стремимся обеспечить им надежный тыл. Этот тандем будет сохраняться и впредь, поскольку мы понимаем, что именно наше единство делает нас непобедимыми", - добавил Константинов.По словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, для города-героя этот день настоящий праздник, ведь практически в каждой севастопольской семье есть воин-черноморец."Сегодня государство поставило перед вами ответственную задачу – защиту мира и стабильности, которую вы с честью выполняете, вписывая в славную историю Севастополя имена современных героев, поддерживая наступательные действия сухопутной группировки и обеспечивая безопасность государства на южном направлении. Отдельно хочу поздравить военнослужащих, хранящих спокойный сон севастопольцев, своевременно отражающих любые атаки врага", - написал губернатор в своем Telegram.В последнее воскресенье июля в России традиционно отмечают День Военно-Морского флота. Впервые его отпраздновали 27 июля (7 августа по новому стилю) 1714 года, когда российский флот одержал победу при Гангуте. Царь Петр I повелел ежегодно чествовать этот день праздничными богослужениями, морскими парадами и фейерверками.В этот день свой профессиональный праздник отмечают все те, кто стоит на страже морских рубежей России. Проходят военные парады и военно-спортивные состязания на территориях базирования Тихоокеанского, Северного, Балтийского и Черноморского флотов, а также Каспийской флотилии. На некоторых боевых кораблях для гражданского населения проводится "день открытых дверей".Читайте также на РИА Новости Крым:Что изменилось на Черноморском флоте РФ с 2014 годаКак отпразднуют День флота в Севастополе – локации и программаКорабли ЧФ провели ракетные стрельбы в Черном море
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крым, севастополь, армия и флот, военно-морской флот рф, сергей аксенов, владимир константинов, михаил развожаев, общество, праздники и памятные даты
Несокрушимая мощь: власти Крыма поздравили моряков с Днем ВМФ России

Власти Крыма и Севастополя поздравили офицеров и моряков с Днем Военно-Морского флота

10:33 30.07.2023
 
© Telegram Михаил РазвожаевПарад ко Дню ВМФ в Севастополе
Парад ко Дню ВМФ в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Российский флот – олицетворение несокрушимой мощи и блестящих побед русского оружия, воинской доблести и чести, заявил глава Крыма Сергей Аксенов, поздравляя командование, личный состав и ветеранов ВМФ с Днем Военно-Морского флота России.
"Наш флот – олицетворение несокрушимой мощи и блестящих побед русского оружия, воинской доблести и чести. Служба в ВМФ всегда была сложной, но почетной, требовала стойкости, решительности и выдержки. Это призвание отважных и мужественных людей", – написал глава республики в своем Telegram-канале.
Аксенов отметил, что сегодня российские моряки, "следуя примеру героических предков, вносят неоценимый вклад в решение задач специальной военной операции".
Председатель крымского парламента Владимир Константинов в свою очередь подчеркнул, что российский флот вместе с сухопутной армией "всегда защищали и защищают национальные интересы, оставаясь нашими единственными верными союзниками".
По его словам, история российского Крыма также неразрывно связана с историей российского Военно-морского флота. В частности, присутствие Черноморского флота на полуострове в период нахождения региона в составе Украины удерживало "горячие головы" в Киеве от силового решения крымского вопроса.
"Сегодня наш российский флот оберегает Крым, выполняет стратегические задачи в рамках СВО. Наши моряки делают свой вклад в достижение нашей общей Победы над украинским нацизмом, а мы, со своей стороны, стремимся обеспечить им надежный тыл. Этот тандем будет сохраняться и впредь, поскольку мы понимаем, что именно наше единство делает нас непобедимыми", - добавил Константинов.
По словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, для города-героя этот день настоящий праздник, ведь практически в каждой севастопольской семье есть воин-черноморец.
"Сегодня государство поставило перед вами ответственную задачу – защиту мира и стабильности, которую вы с честью выполняете, вписывая в славную историю Севастополя имена современных героев, поддерживая наступательные действия сухопутной группировки и обеспечивая безопасность государства на южном направлении. Отдельно хочу поздравить военнослужащих, хранящих спокойный сон севастопольцев, своевременно отражающих любые атаки врага", - написал губернатор в своем Telegram.
В последнее воскресенье июля в России традиционно отмечают День Военно-Морского флота. Впервые его отпраздновали 27 июля (7 августа по новому стилю) 1714 года, когда российский флот одержал победу при Гангуте. Царь Петр I повелел ежегодно чествовать этот день праздничными богослужениями, морскими парадами и фейерверками.
В этот день свой профессиональный праздник отмечают все те, кто стоит на страже морских рубежей России. Проходят военные парады и военно-спортивные состязания на территориях базирования Тихоокеанского, Северного, Балтийского и Черноморского флотов, а также Каспийской флотилии. На некоторых боевых кораблях для гражданского населения проводится "день открытых дверей".
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