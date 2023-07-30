https://crimea.ria.ru/20230730/rossiyskie-voiny-predotvraschayut-mirovoy-yadernyy-konflikt--medvedev-1130406763.html
Российские воины предотвращают мировой ядерный конфликт – Медведев
Российские воины предотвращают мировой ядерный конфликт – Медведев - РИА Новости Крым, 30.07.2023
Российские воины предотвращают мировой ядерный конфликт – Медведев
Вооруженные силы РФ, отражая контрнаступление украинских войск и их западных союзников, не только защищают Россию и ее граждан, но и предотвращают мировой... РИА Новости Крым, 30.07.2023
2023-07-30T11:20
2023-07-30T11:20
2023-07-30T11:20
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дмитрий медведев
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сво
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политика
нато
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ, отражая контрнаступление украинских войск и их западных союзников, не только защищают Россию и ее граждан, но и предотвращают мировой ядерный конфликт. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в поздравительном обращении в честь Дня Военно-Морского флота.Поэтому, по мнению замглавы Совбеза РФ, враги России "должны молиться на наших воинов, которые не дают разгореться мировому ядерному пожару"."Беспилотный аппарат "Посейдон" присоединяется к поздравлениям с Днем ВМФ России и рекомендует врагам нашей страны молиться о здравии всех моряков России", - добавил он.В последнее воскресенье июля в России традиционно отмечают День Военно-Морского флота. Впервые его отпраздновали 27 июля (7 августа по новому стилю) 1714 года, когда российский флот одержал победу при Гангуте. Царь Петр I повелел ежегодно чествовать этот день праздничными богослужениями, морскими парадами и фейерверками.В этот день свой профессиональный праздник отмечают все те, кто стоит на страже морских рубежей России. Проходят военные парады и военно-спортивные состязания на территориях базирования Тихоокеанского, Северного, Балтийского и Черноморского флотов, а также Каспийской флотилии. На некоторых боевых кораблях для гражданского населения проводится "день открытых дверей".Читайте также на РИА Новости Крым:Спецоперация на Украине может закончиться за несколько дней – МедведевКак избежать ядерного Апокалипсиса: главное из статьи Дмитрия Медведева"Сарматы" с тяжелой ракетой выйдут на дежурство в ближайшее время – Путин
https://crimea.ria.ru/20230730/kak-ukraina-pytalas-zapretit-den-voenno-morskogo-flota-v-sevastopole-1130405617.html
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россия, дмитрий медведев, военно-морской флот рф, армия и флот, вооруженные силы россии, сво, ядерное оружие, политика, нато, украина, сша, новости
Российские воины предотвращают мировой ядерный конфликт – Медведев
Медведев: ВС России не дают разгореться ядерной войне, отражая контрнаступление врага
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ, отражая контрнаступление украинских войск и их западных союзников, не только защищают Россию и ее граждан, но и предотвращают мировой ядерный конфликт. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в поздравительном обращении в честь Дня Военно-Морского флота.
"Наши Вооруженные силы, отражая контрнаступление коллективного врага, защищают граждан России и нашу землю... Но помимо этого они предотвращают мировой конфликт. Ведь если представить себе, что наступление укробандеровцев при поддержке НАТО удалось и они отторгли часть нашей земли, то нам пришлось бы в силу правил указа президента России от 02.06.2020 пойти на использование ядерного оружия. Другого выхода просто не останется", - написал Медведев в своем Telegram-канале.
Поэтому, по мнению замглавы Совбеза РФ, враги России "должны молиться на наших воинов, которые не дают разгореться мировому ядерному пожару".
"Беспилотный аппарат "Посейдон" присоединяется к поздравлениям с Днем ВМФ России и рекомендует врагам нашей страны молиться о здравии всех моряков России", - добавил он.
В последнее воскресенье июля в России традиционно отмечают День Военно-Морского флота. Впервые его отпраздновали 27 июля (7 августа по новому стилю) 1714 года, когда российский флот одержал победу при Гангуте. Царь Петр I повелел ежегодно чествовать этот день праздничными богослужениями, морскими парадами и фейерверками.
В этот день свой профессиональный праздник отмечают все те, кто стоит на страже морских рубежей России. Проходят военные парады и военно-спортивные состязания на территориях базирования Тихоокеанского, Северного, Балтийского и Черноморского флотов, а также Каспийской флотилии. На некоторых боевых кораблях для гражданского населения проводится "день открытых дверей".
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