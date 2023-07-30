Рейтинг@Mail.ru
Российские воины предотвращают мировой ядерный конфликт – Медведев - РИА Новости Крым, 30.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230730/rossiyskie-voiny-predotvraschayut-mirovoy-yadernyy-konflikt--medvedev-1130406763.html
Российские воины предотвращают мировой ядерный конфликт – Медведев
Российские воины предотвращают мировой ядерный конфликт – Медведев - РИА Новости Крым, 30.07.2023
Российские воины предотвращают мировой ядерный конфликт – Медведев
Вооруженные силы РФ, отражая контрнаступление украинских войск и их западных союзников, не только защищают Россию и ее граждан, но и предотвращают мировой... РИА Новости Крым, 30.07.2023
2023-07-30T11:20
2023-07-30T11:20
россия
дмитрий медведев
военно-морской флот рф
армия и флот
вооруженные силы россии
сво
ядерное оружие
политика
нато
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/08/1129897977_0:0:2352:1323_1920x0_80_0_0_9de78e1f05345acface7b4b6ebca9336.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ, отражая контрнаступление украинских войск и их западных союзников, не только защищают Россию и ее граждан, но и предотвращают мировой ядерный конфликт. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в поздравительном обращении в честь Дня Военно-Морского флота.Поэтому, по мнению замглавы Совбеза РФ, враги России "должны молиться на наших воинов, которые не дают разгореться мировому ядерному пожару"."Беспилотный аппарат "Посейдон" присоединяется к поздравлениям с Днем ВМФ России и рекомендует врагам нашей страны молиться о здравии всех моряков России", - добавил он.В последнее воскресенье июля в России традиционно отмечают День Военно-Морского флота. Впервые его отпраздновали 27 июля (7 августа по новому стилю) 1714 года, когда российский флот одержал победу при Гангуте. Царь Петр I повелел ежегодно чествовать этот день праздничными богослужениями, морскими парадами и фейерверками.В этот день свой профессиональный праздник отмечают все те, кто стоит на страже морских рубежей России. Проходят военные парады и военно-спортивные состязания на территориях базирования Тихоокеанского, Северного, Балтийского и Черноморского флотов, а также Каспийской флотилии. На некоторых боевых кораблях для гражданского населения проводится "день открытых дверей".Читайте также на РИА Новости Крым:Спецоперация на Украине может закончиться за несколько дней – МедведевКак избежать ядерного Апокалипсиса: главное из статьи Дмитрия Медведева"Сарматы" с тяжелой ракетой выйдут на дежурство в ближайшее время – Путин
https://crimea.ria.ru/20230730/kak-ukraina-pytalas-zapretit-den-voenno-morskogo-flota-v-sevastopole-1130405617.html
россия
украина
сша
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/08/1129897977_294:0:2058:1323_1920x0_80_0_0_02fee79307505723c75eaff1e4dc4b87.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, дмитрий медведев, военно-морской флот рф, армия и флот, вооруженные силы россии, сво, ядерное оружие, политика, нато, украина, сша, новости
Российские воины предотвращают мировой ядерный конфликт – Медведев

Медведев: ВС России не дают разгореться ядерной войне, отражая контрнаступление врага

11:20 30.07.2023
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкМорские тральщики "Ковровец" (слева) и "Иван Голубец"
Морские тральщики Ковровец (слева) и Иван Голубец - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ, отражая контрнаступление украинских войск и их западных союзников, не только защищают Россию и ее граждан, но и предотвращают мировой ядерный конфликт. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в поздравительном обращении в честь Дня Военно-Морского флота.
"Наши Вооруженные силы, отражая контрнаступление коллективного врага, защищают граждан России и нашу землю... Но помимо этого они предотвращают мировой конфликт. Ведь если представить себе, что наступление укробандеровцев при поддержке НАТО удалось и они отторгли часть нашей земли, то нам пришлось бы в силу правил указа президента России от 02.06.2020 пойти на использование ядерного оружия. Другого выхода просто не останется", - написал Медведев в своем Telegram-канале.
Поэтому, по мнению замглавы Совбеза РФ, враги России "должны молиться на наших воинов, которые не дают разгореться мировому ядерному пожару".
"Беспилотный аппарат "Посейдон" присоединяется к поздравлениям с Днем ВМФ России и рекомендует врагам нашей страны молиться о здравии всех моряков России", - добавил он.
В последнее воскресенье июля в России традиционно отмечают День Военно-Морского флота. Впервые его отпраздновали 27 июля (7 августа по новому стилю) 1714 года, когда российский флот одержал победу при Гангуте. Царь Петр I повелел ежегодно чествовать этот день праздничными богослужениями, морскими парадами и фейерверками.
В этот день свой профессиональный праздник отмечают все те, кто стоит на страже морских рубежей России. Проходят военные парады и военно-спортивные состязания на территориях базирования Тихоокеанского, Северного, Балтийского и Черноморского флотов, а также Каспийской флотилии. На некоторых боевых кораблях для гражданского населения проводится "день открытых дверей".
Парад кораблей и военно-спортивный праздник в честь Дня ВМФ России в Севастополе - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
10:51
Как Украина пыталась запретить День Военно-Морского флота в Севастополе
Читайте также на РИА Новости Крым:
Спецоперация на Украине может закончиться за несколько дней – Медведев
Как избежать ядерного Апокалипсиса: главное из статьи Дмитрия Медведева
"Сарматы" с тяжелой ракетой выйдут на дежурство в ближайшее время – Путин
 
РоссияДмитрий МедведевВоенно-морской флот РФАрмия и флотВооруженные силы РоссииСВОЯдерное оружиеПолитикаНАТОУкраинаСШАНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:12Пробок нет: ситуация на подъезде к Крымскому мосту
11:58Бойцы "Днепра" потопили две лодки с диверсантами и разбили позиции ВСУ
11:47Путин: 30 кораблей пополняют Военно-Морской флот России в этом году
11:33Российские войска продвинулись на 300 метров на Купянском направлении
11:20Российские воины предотвращают мировой ядерный конфликт – Медведев
11:04Уничтожен пункт хранения и ремонта беспилотников на Украине
10:51Как Украина пыталась запретить День Военно-Морского флота в Севастополе
10:47Парад в честь Дня Военно-Морского флота в Санкт-Петербурге – трансляция
10:33Несокрушимая мощь: власти Крыма поздравили моряков с Днем ВМФ России
10:23Как работает Керченская переправа в воскресенье: трафик и погода
10:02Купание в запрещенном месте в шторм: в море у Судака пропал турист
09:46Семь человек погибли в Марий-Эл из-за урагана
09:07Крымский мост сейчас: данные на утро воскресенья
08:58Что изменилось на Черноморском флоте РФ с 2014 года
08:34Украинский тупик - эксперт о неизбежности крушения киевского режима
08:11В Севастополе большое отключение электроэнергии – адреса
07:12Над Крымом сбили 25 беспилотников
06:23Три вражеских беспилотника над Москвой – атака подавлена
00:01Комфортное тепло: погода в Крыму в воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 30 июля
Лента новостейМолния