https://crimea.ria.ru/20230730/rossiyskie-voiny-predotvraschayut-mirovoy-yadernyy-konflikt--medvedev-1130406763.html

Российские воины предотвращают мировой ядерный конфликт – Медведев

Российские воины предотвращают мировой ядерный конфликт – Медведев - РИА Новости Крым, 30.07.2023

Российские воины предотвращают мировой ядерный конфликт – Медведев

Вооруженные силы РФ, отражая контрнаступление украинских войск и их западных союзников, не только защищают Россию и ее граждан, но и предотвращают мировой... РИА Новости Крым, 30.07.2023

2023-07-30T11:20

2023-07-30T11:20

2023-07-30T11:20

россия

дмитрий медведев

военно-морской флот рф

армия и флот

вооруженные силы россии

сво

ядерное оружие

политика

нато

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ, отражая контрнаступление украинских войск и их западных союзников, не только защищают Россию и ее граждан, но и предотвращают мировой ядерный конфликт. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в поздравительном обращении в честь Дня Военно-Морского флота.Поэтому, по мнению замглавы Совбеза РФ, враги России "должны молиться на наших воинов, которые не дают разгореться мировому ядерному пожару"."Беспилотный аппарат "Посейдон" присоединяется к поздравлениям с Днем ВМФ России и рекомендует врагам нашей страны молиться о здравии всех моряков России", - добавил он.В последнее воскресенье июля в России традиционно отмечают День Военно-Морского флота. Впервые его отпраздновали 27 июля (7 августа по новому стилю) 1714 года, когда российский флот одержал победу при Гангуте. Царь Петр I повелел ежегодно чествовать этот день праздничными богослужениями, морскими парадами и фейерверками.В этот день свой профессиональный праздник отмечают все те, кто стоит на страже морских рубежей России. Проходят военные парады и военно-спортивные состязания на территориях базирования Тихоокеанского, Северного, Балтийского и Черноморского флотов, а также Каспийской флотилии. На некоторых боевых кораблях для гражданского населения проводится "день открытых дверей".Читайте также на РИА Новости Крым:Спецоперация на Украине может закончиться за несколько дней – МедведевКак избежать ядерного Апокалипсиса: главное из статьи Дмитрия Медведева"Сарматы" с тяжелой ракетой выйдут на дежурство в ближайшее время – Путин

https://crimea.ria.ru/20230730/kak-ukraina-pytalas-zapretit-den-voenno-morskogo-flota-v-sevastopole-1130405617.html

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