https://crimea.ria.ru/20230730/vse-ataki-otrazheny-vsu-poteryali-bolee-700-boevikov-i-tekhniku-za-sutki-1130408330.html
Все атаки отражены: ВСУ потеряли более 700 боевиков и технику за сутки
Все атаки отражены: ВСУ потеряли более 700 боевиков и технику за сутки - РИА Новости Крым, 30.07.2023
Все атаки отражены: ВСУ потеряли более 700 боевиков и технику за сутки
Российские военные за сутки отразили 11 атак противника на трех направлениях и уничтожили более 700 военнослужащих ВСУ и 37 единиц техники. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 30.07.2023
2023-07-30T12:38
2023-07-30T12:38
2023-07-30T12:26
сво
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Российские военные за сутки отразили 11 атак противника на трех направлениях и уничтожили более 700 военнослужащих ВСУ и 37 единиц техники. Об этом сообщает Минобороны РФ.Донецкое направлениеНа Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск успешно отразили семь атак противника в районах Клещеевки, Андреевки и Красногоровки Донецкой Народной Республики.Кроме того, нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах шести населенных пунктов ДНР. В районе Дзержинска уничтожен склад боеприпасов 24-й бригады территориальной обороны.Противник на данном направлении потерял до 190 боевиков, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, две артиллерийские системы М777, а также гаубицы "Мста-Б" и Д-20.Южно-Донецкое и Запорожское направленияПодразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили атаку противника в районе Успеновки Запорожской области.Также в районах Жеребянок, Новоданиловки, Веселого и Работино Запорожской области нанесено комплексное огневое поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ.В районе Чаривного пресечена деятельность вражеской диверсионно-разведывательной группы.Краснолиманское направлениеНа Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" успешно отразили три атаки противника в районе Ковалевки ЛНР и Серебрянского лесничества.Кроме того, нанесено поражение скоплениям живой силы и техники противника в районах шести населенных пунктов ДНР и ЛНР.За сутки ВСУ потеряли до 140 боевиков, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубицу Д-30.Купянское и Херсонское направленияНа Купянском направлении потери противника составили более 80 военнослужащих, четыре автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и гаубица Д-30.На Херсонском направлении в результате огневого поражения ВСУ потеряли 65 боевиков и пять автомобилей.Читайте также на РИА Новости Крым:Уничтожен пункт хранения и ремонта беспилотников на УкраинеВ зоне спецоперации есть изменения - Путин рассказал о новой тактике ВСУВС РФ отбили все попытки наступления ВСУ и уничтожили еще 535 боевиков
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
запорожская область
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сво, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, потери всу , всу (вооруженные силы украины), события в донбассе, наступление вс рф в донбассе, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), запорожская область, херсонская область, харьковская область, новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Российские военные за сутки отразили 11 атак противника на трех направлениях и уничтожили более 700 военнослужащих ВСУ и 37 единиц техники. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Донецкое направление
На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск успешно отразили семь атак противника в районах Клещеевки, Андреевки и Красногоровки Донецкой Народной Республики.
Кроме того, нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах шести населенных пунктов ДНР. В районе Дзержинска уничтожен склад боеприпасов 24-й бригады территориальной обороны.
Противник на данном направлении потерял до 190 боевиков, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, две артиллерийские системы М777, а также гаубицы "Мста-Б" и Д-20.
Южно-Донецкое и Запорожское направления
Подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили атаку противника в районе Успеновки Запорожской области.
Также в районах Жеребянок, Новоданиловки, Веселого и Работино Запорожской области нанесено комплексное огневое поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ.
В районе Чаривного пресечена деятельность вражеской диверсионно-разведывательной группы.
Потери противника на данных направлениях за сутки составили до 250 военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также гаубицы "Мста-Б" и Д-20.
Краснолиманское направление
На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" успешно отразили три атаки противника в районе Ковалевки ЛНР и Серебрянского лесничества.
Кроме того, нанесено поражение скоплениям живой силы и техники противника в районах шести населенных пунктов ДНР и ЛНР.
За сутки ВСУ потеряли до 140 боевиков, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубицу Д-30.
Купянское и Херсонское направления
На Купянском направлении потери противника составили более 80 военнослужащих, четыре автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и гаубица Д-30.
На Херсонском направлении в результате огневого поражения ВСУ потеряли 65 боевиков и пять автомобилей.
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