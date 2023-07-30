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От истории до современности: сила и мощь парада ко Дню ВМФ России

От истории до современности: сила и мощь парада ко Дню ВМФ России - РИА Новости Крым, 30.07.2023

От истории до современности: сила и мощь парада ко Дню ВМФ России

Историческая реконструкция, показательные выступления лучших, поздравление от главнокомандующего, мощнейшие корабли современности. Все это - праздничные парады... РИА Новости Крым, 30.07.2023

2023-07-30T14:07

2023-07-30T14:07

2023-07-30T14:07

армия и флот

военно-морской флот рф

вооруженные силы россии

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Историческая реконструкция, показательные выступления лучших, поздравление от главнокомандующего, мощнейшие корабли современности. Все это - праздничные парады в честь празднования Дня Военно-Морского флота России с разных городах страны. Праздник с размахом отметили в Санкт-Петербурге, Владивостоке, Балтийске, Североморске, Каспийске, Новороссийске и Тартусе (Сирия). Вечером в ознаменование Дня ВМФ состоится салют и фейерверк в Санкт-Петербурге и Кронштадте. Президент России Владимир Путин посетил парад в честь Дня Военно-Морского флота в Санкт-Петербурге. На праздновании также присутствовали главы африканских государств и представители африканских стран. Самые яркие кадры - в фотоленте РИА Новости Крым.

санкт-петербург

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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