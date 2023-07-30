От истории до современности: сила и мощь парада ко Дню ВМФ России
Корабли на параде в акватории Финского залива в Кронштадте.
Корабли на параде в акватории Финского залива в Кронштадте.
Президент РФ, верховный главнокомандующий Владимир Путин на Главном военно-морском параде по случаю Дня Военно-морского флота РФ с президентом переходного периода Республики Буркина-Фасо Ибраимом Траоре.
Президент РФ, верховный главнокомандующий Владимир Путин на Главном военно-морском параде по случаю Дня Военно-морского флота РФ с президентом переходного периода Республики Буркина-Фасо Ибраимом Траоре.
Малый ракетный корабль "Советск" в Санкт-Петербурге.
Малый ракетный корабль "Советск" в Санкт-Петербурге.
Показательные стрельбы с малого противолодочного корабля "Кабардино-Балкария".
Показательные стрельбы с малого противолодочного корабля "Кабардино-Балкария".
Участники исторической реконструкции на Десантном катере "Алексей Баринов" проекта 11770 Балтийского флота ВМФ в Санкт-Петербурге.
Участники исторической реконструкции на Десантном катере "Алексей Баринов" проекта 11770 Балтийского флота ВМФ в Санкт-Петербурге.
Большой противолодочный корабль "Североморск" в акватории Финского залива.
Большой противолодочный корабль "Североморск" в акватории Финского залива.
Президент России Владимир Путин, министр обороны Сергей Шойгу и главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов на главном параде в честь Дня ВМФ.
Президент России Владимир Путин, министр обороны Сергей Шойгу и главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов на главном параде в честь Дня ВМФ.
Подводная лодка "Дмитров" в Кронштадте.
Зрители на праздновании парада в Балтийске.
Корабли во время парада во Владивостоке.
Многоцелевой фрегат "Маршал Шапошников" на параде во Владивостоке.
Многоцелевой фрегат "Маршал Шапошников" на параде во Владивостоке.
Командующий Балтийским флотом военно-морского флота РФ Владимир Воробьев принимает парад в Балтийске.
Командующий Балтийским флотом военно-морского флота РФ Владимир Воробьев принимает парад в Балтийске.
Морские пехотинцы в показательных выступления в Балтийске.
Морские пехотинцы в показательных выступления в Балтийске.