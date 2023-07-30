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От истории до современности: сила и мощь парада ко Дню ВМФ России - РИА Новости Крым, 30.07.2023
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От истории до современности: сила и мощь парада ко Дню ВМФ России
От истории до современности: сила и мощь парада ко Дню ВМФ России - РИА Новости Крым, 30.07.2023
От истории до современности: сила и мощь парада ко Дню ВМФ России
Историческая реконструкция, показательные выступления лучших, поздравление от главнокомандующего, мощнейшие корабли современности. Все это - праздничные парады... РИА Новости Крым, 30.07.2023
2023-07-30T14:07
2023-07-30T14:07
армия и флот
военно-морской флот рф
вооруженные силы россии
санкт-петербург
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Историческая реконструкция, показательные выступления лучших, поздравление от главнокомандующего, мощнейшие корабли современности. Все это - праздничные парады в честь празднования Дня Военно-Морского флота России с разных городах страны. Праздник с размахом отметили в Санкт-Петербурге, Владивостоке, Балтийске, Североморске, Каспийске, Новороссийске и Тартусе (Сирия). Вечером в ознаменование Дня ВМФ состоится салют и фейерверк в Санкт-Петербурге и Кронштадте. Президент России Владимир Путин посетил парад в честь Дня Военно-Морского флота в Санкт-Петербурге. На праздновании также присутствовали главы африканских государств и представители африканских стран. Самые яркие кадры - в фотоленте РИА Новости Крым.
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фото, армия и флот, военно-морской флот рф, вооруженные силы россии, санкт-петербург, фото, новости, общество

От истории до современности: сила и мощь парада ко Дню ВМФ России

14:07 30.07.2023
 
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© РИА Новости . Pavel Bednyakov / Перейти в фотобанкМалый ракетный корабль "Углич" проекта 21631 на Главном военно-морском параде в честь Дня ВМФ РФ в Санкт-Петербурге.
Малый ракетный корабль Углич на Главном военно-морском параде в честь Дня ВМФ РФ в Санкт-Петербурге
1 из 20
Малый ракетный корабль "Углич" проекта 21631 на Главном военно-морском параде в честь Дня ВМФ РФ в Санкт-Петербурге.
© РИА Новости . Pavel Bednyakov
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© РИА Новости . Alexander Galperin / Перейти в фотобанк

Корабли на параде в акватории Финского залива в Кронштадте.

Корабли на параде, посвященном Дню Военно-морского флота в акватории Финского залива в Кронштадте
2 из 20

Корабли на параде в акватории Финского залива в Кронштадте.

© РИА Новости . Alexander Galperin
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© РИА Новости . Sergey Karpuhin/POOL / Перейти в фотобанк

Президент РФ, верховный главнокомандующий Владимир Путин на Главном военно-морском параде по случаю Дня Военно-морского флота РФ с президентом переходного периода Республики Буркина-Фасо Ибраимом Траоре.

Президент РФ Владимир Путин на Главном военно-морском параде по случаю Дня Военно-морского флота РФ
3 из 20

Президент РФ, верховный главнокомандующий Владимир Путин на Главном военно-морском параде по случаю Дня Военно-морского флота РФ с президентом переходного периода Республики Буркина-Фасо Ибраимом Траоре.

© РИА Новости . Sergey Karpuhin/POOL
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© РИА Новости . Ilya Pitalev / Перейти в фотобанк

Малый ракетный корабль "Советск" в Санкт-Петербурге.

Малый ракетный корабль Советск на Главном военно-морском параде в честь Дня ВМФ РФ в Санкт-Петербурге
4 из 20

Малый ракетный корабль "Советск" в Санкт-Петербурге.

© РИА Новости . Ilya Pitalev
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© РИА Новости . Mikhail Golenkov / Перейти в фотобанк

Показательные стрельбы с малого противолодочного корабля "Кабардино-Балкария".

Показательные стрельбы с малого противолодочного корабля Кабардино-Балкария во время парада, посвященного Дню Военно-морского флота в России
5 из 20

Показательные стрельбы с малого противолодочного корабля "Кабардино-Балкария".

© РИА Новости . Mikhail Golenkov
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© РИА Новости . Pavel Bednyakov / Перейти в фотобанк

Участники исторической реконструкции на Десантном катере "Алексей Баринов" проекта 11770 Балтийского флота ВМФ в Санкт-Петербурге.

Участники исторической реконструкции на Десантном катере Алексей Баринов в Санкт-Петербурге
6 из 20

Участники исторической реконструкции на Десантном катере "Алексей Баринов" проекта 11770 Балтийского флота ВМФ в Санкт-Петербурге.

© РИА Новости . Pavel Bednyakov
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© РИА Новости . Alexander Galperin / Перейти в фотобанкДирижер военного оркестра на параде, посвященном Дню Военно-морского флота в Кронштадте.
Дирижер военного оркестра на параде, посвященном Дню Военно-морского флота в Кронштадте
7 из 20
Дирижер военного оркестра на параде, посвященном Дню Военно-морского флота в Кронштадте.
© РИА Новости . Alexander Galperin
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© РИА Новости . Alexander Galperin / Перейти в фотобанк

Большой противолодочный корабль "Североморск" в акватории Финского залива.

Большой противолодочный корабль Североморск на параде, посвященном Дню Военно-морского флота в акватории Финского залива в Кронштадте
8 из 20

Большой противолодочный корабль "Североморск" в акватории Финского залива.

© РИА Новости . Alexander Galperin
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© РИА Новости . Mikhail Golenkov / Перейти в фотобанкМоряки на торжественном параде, посвященном Дню Военно-морского флота, в Балтийске.
Моряки на торжественном параде, посвященном Дню Военно-морского флота, в Балтийске
9 из 20
Моряки на торжественном параде, посвященном Дню Военно-морского флота, в Балтийске.
© РИА Новости . Mikhail Golenkov
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© РИА Новости . Stringer / Перейти в фотобанкМоряки во время празднования Дня Военно-морского флота во Владивостоке.
Моряки во время празднования Дня Военно-морского флота во Владивостоке
10 из 20
Моряки во время празднования Дня Военно-морского флота во Владивостоке.
© РИА Новости . Stringer
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© РИА Новости . Alexander Kazakov / Перейти в фотобанк

Президент России Владимир Путин, министр обороны Сергей Шойгу и главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов на главном параде в честь Дня ВМФ.

Президент РФ Владимир Путин на Главном военно-морском параде по случаю Дня Военно-морского флота РФ
11 из 20

Президент России Владимир Путин, министр обороны Сергей Шойгу и главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов на главном параде в честь Дня ВМФ.

© РИА Новости . Alexander Kazakov
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© РИА Новости . Alexander Galperin / Перейти в фотобанк

Подводная лодка "Дмитров" в Кронштадте.

Подводная лодка Дмитров на параде, посвященном Дню Военно-морского флота в акватории Финского залива в Кронштадте
12 из 20

Подводная лодка "Дмитров" в Кронштадте.

© РИА Новости . Alexander Galperin
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© РИА Новости . Mikhail Golenkov / Перейти в фотобанк

Зрители на праздновании парада в Балтийске.

Зрители на праздновании парада в Балтийске, посвященного Дню Военно-морского флота в России
13 из 20

Зрители на праздновании парада в Балтийске.

© РИА Новости . Mikhail Golenkov
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© РИА Новости . Stringer / Перейти в фотобанк

Корабли во время парада во Владивостоке.

Корабли во время парада во Владивостоке, посвященном Дню Военно-морского флота в России
14 из 20

Корабли во время парада во Владивостоке.

© РИА Новости . Stringer
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© РИА Новости . Vladimir Astapkovich / Перейти в фотобанкНа Главном военно-морском параде в честь Дня ВМФ РФ в Санкт-Петербурге.
На Главном военно-морском параде в честь Дня ВМФ РФ в Санкт-Петербурге
15 из 20
На Главном военно-морском параде в честь Дня ВМФ РФ в Санкт-Петербурге.
© РИА Новости . Vladimir Astapkovich
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© РИА Новости . Stringer / Перейти в фотобанк

Многоцелевой фрегат "Маршал Шапошников" на параде во Владивостоке.

Многоцелевой фрегат Маршал Шапошников на параде во Владивостоке
16 из 20

Многоцелевой фрегат "Маршал Шапошников" на параде во Владивостоке.

© РИА Новости . Stringer
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© РИА Новости . Mikhail Golenkov / Перейти в фотобанк

Командующий Балтийским флотом военно-морского флота РФ Владимир Воробьев принимает парад в Балтийске.

Командующий Балтийским флотом военно-морского флота РФ Владимир Воробьев (справа) принимает парад, посвященный Дню Военно-морского флота, в Балтийске
17 из 20

Командующий Балтийским флотом военно-морского флота РФ Владимир Воробьев принимает парад в Балтийске.

© РИА Новости . Mikhail Golenkov
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© РИА Новости . Alexander Galperin / Перейти в фотобанкКорабли на параде, посвященном Дню Военно-морского флота в акватории Финского залива в Кронштадте.
Корабли на параде, посвященном Дню Военно-морского флота в акватории Финского залива в Кронштадте
18 из 20
Корабли на параде, посвященном Дню Военно-морского флота в акватории Финского залива в Кронштадте.
© РИА Новости . Alexander Galperin
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© РИА Новости . Mikhail Golenkov / Перейти в фотобанк

Морские пехотинцы в показательных выступления в Балтийске.

Морские пехотинцы в показательных выступления на праздновании Дня Военно-морского флота в Балтийске
19 из 20

Морские пехотинцы в показательных выступления в Балтийске.

© РИА Новости . Mikhail Golenkov
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© РИА Новости . Alexander Galperin / Перейти в фотобанкЗрители на параде, посвященном Дню Военно-морского флота в Кронштадте.
Зрители на параде, посвященном Дню Военно-морского флота в Кронштадте
20 из 20
Зрители на параде, посвященном Дню Военно-морского флота в Кронштадте.
© РИА Новости . Alexander Galperin
Перейти в фотобанк
Историческая реконструкция, показательные выступления лучших, поздравление от главнокомандующего, мощнейшие корабли современности. Все это - праздничные парады в честь празднования Дня Военно-Морского флота России с разных городах страны. Праздник с размахом отметили в Санкт-Петербурге, Владивостоке, Балтийске, Североморске, Каспийске, Новороссийске и Тартусе (Сирия). Вечером в ознаменование Дня ВМФ состоится салют и фейерверк в Санкт-Петербурге и Кронштадте.
Президент России Владимир Путин посетил парад в честь Дня Военно-Морского флота в Санкт-Петербурге. На праздновании также присутствовали главы африканских государств и представители африканских стран.
Самые яркие кадры - в фотоленте РИА Новости Крым.
 
Армия и флотВоенно-морской флот РФВооруженные силы РоссииСанкт-ПетербургФотоНовостиОбщество
 
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