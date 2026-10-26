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Севастопольская спортсменка взяла серебро первенства России по ушу - РИА Новости Крым, 26.10.2026
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Севастопольская спортсменка взяла серебро первенства России по ушу
Севастопольская спортсменка взяла серебро первенства России по ушу - РИА Новости Крым, 26.10.2026
Севастопольская спортсменка взяла серебро первенства России по ушу
Спортсменка из Севастополя Анастасия Жукова завоевала серебряную медаль первенства России по ушу. Об этом сообщили в правительстве Севастополя. РИА Новости Крым, 26.10.2026
2026-10-26T21:46
2026-10-26T21:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости Крым. Спортсменка из Севастополя Анастасия Жукова завоевала серебряную медаль первенства России по ушу. Об этом сообщили в правительстве Севастополя.Уточняется, что состязания собрали сильнейших участниц в возрасте от 16 до 20 лет. Севастопольская спортсменка провела два боя - с соперницами из Иркутской области и Дагестана - и завоевала второе место.Ранее сообщалось, что крымская спортсменка Дарья Сажина завоевала золото первенства Европы по боксу среди девушек 15–16 лет в Черногории.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин взял золото турнира по практической стрельбе в ГонконгеКрымские спортсмены взяли медали Всероссийских соревнований по КудоЮная крымчанка взяла золото всероссийского турнира по настольному теннису
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крым, новости крыма, спорт, соревнования
Севастопольская спортсменка взяла серебро первенства России по ушу

Спортсменка из Севастополя заняла второе место на первенстве России по ушу

21:46 26.10.2026
 
© Правительство СевастополяСеребро первенства России по ушу — у Анастасии Жуковой из Севастополя
Серебро первенства России по ушу — у Анастасии Жуковой из Севастополя
© Правительство Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости Крым. Спортсменка из Севастополя Анастасия Жукова завоевала серебряную медаль первенства России по ушу. Об этом сообщили в правительстве Севастополя.
"Спортсменка представила регион на главном старте страны в дисциплине "саньда"... Анастасию тренирует Данил Моргуновский", - рассказали в правительстве.
Уточняется, что состязания собрали сильнейших участниц в возрасте от 16 до 20 лет. Севастопольская спортсменка провела два боя - с соперницами из Иркутской области и Дагестана - и завоевала второе место.
Ранее сообщалось, что крымская спортсменка Дарья Сажина завоевала золото первенства Европы по боксу среди девушек 15–16 лет в Черногории.
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