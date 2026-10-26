https://crimea.ria.ru/20261026/sevastopolskaya-sportsmenka-vzyala-serebro-pervenstva-rossii-po-ushu-1160530706.html

Севастопольская спортсменка взяла серебро первенства России по ушу

Севастопольская спортсменка взяла серебро первенства России по ушу - РИА Новости Крым, 26.10.2026

Севастопольская спортсменка взяла серебро первенства России по ушу

Спортсменка из Севастополя Анастасия Жукова завоевала серебряную медаль первенства России по ушу. Об этом сообщили в правительстве Севастополя. РИА Новости Крым, 26.10.2026

2026-10-26T21:46

2026-10-26T21:46

2026-10-26T21:46

крым

новости крыма

спорт

соревнования

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0a/1a/1160530580_0:58:1000:621_1920x0_80_0_0_1699cd8ae675df1aa8f967048ca0ffcd.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости Крым. Спортсменка из Севастополя Анастасия Жукова завоевала серебряную медаль первенства России по ушу. Об этом сообщили в правительстве Севастополя.Уточняется, что состязания собрали сильнейших участниц в возрасте от 16 до 20 лет. Севастопольская спортсменка провела два боя - с соперницами из Иркутской области и Дагестана - и завоевала второе место.Ранее сообщалось, что крымская спортсменка Дарья Сажина завоевала золото первенства Европы по боксу среди девушек 15–16 лет в Черногории.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин взял золото турнира по практической стрельбе в ГонконгеКрымские спортсмены взяли медали Всероссийских соревнований по КудоЮная крымчанка взяла золото всероссийского турнира по настольному теннису

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, спорт, соревнования