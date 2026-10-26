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Три светила выстроятся в зрелищный ряд в небе: как увидеть парад планет в Крыму - РИА Новости Крым, 26.10.2026
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Три светила выстроятся в зрелищный ряд в небе: как увидеть парад планет в Крыму
Три светила выстроятся в зрелищный ряд в небе: как увидеть парад планет в Крыму - РИА Новости Крым, 26.10.2026
Три светила выстроятся в зрелищный ряд в небе: как увидеть парад планет в Крыму
Красивое зрелище из звезды и двух планет, выстроившихся в один ряд, можно будет наблюдать в небе в ночь на 27 октября. Об этом рассказал крымский... РИА Новости Крым, 26.10.2026
2026-10-26T22:10
2026-10-26T22:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт — РИА Новости Крым. Красивое зрелище из звезды и двух планет, выстроившихся в один ряд, можно будет наблюдать в небе в ночь на 27 октября. Об этом рассказал крымский астроном-любитель Александр Якушечкин.По словам астронома-любителя, если соединить эти светила в единую линию и провести ее чуть далее, выше и правее, то воображаемая прямая укажет на скопление Ясли в созвездии Рак.При этом он отметил, что скопление Ясли можно будет лучше наблюдать зимой.Ранее крымчане могли наблюдать пик метеорного потока Ориониды.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Грозит ли Земле попадание в черную дыруНормальная звезда: Солнце потухнет и превратится в белого карликаПочему во время магнитных бурь "глючит" интернет и геолокация
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новости, александр якушечкин, астрономия, космос, крым, новости крыма
Три светила выстроятся в зрелищный ряд в небе: как увидеть парад планет в Крыму

Астроном из Крыма пообещал красивое зрелище из звезд и планет на небе в ночь на 27 октября

22:10 26.10.2026
 
© Официальный телеграм-канал комплекса "Новый Херсонес"Посетители Нового Херсонеса через телескоп смогут увидеть туманность Ориона и Юпитер
Посетители Нового Херсонеса через телескоп смогут увидеть туманность Ориона и Юпитер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт — РИА Новости Крым. Красивое зрелище из звезды и двух планет, выстроившихся в один ряд, можно будет наблюдать в небе в ночь на 27 октября. Об этом рассказал крымский астроном-любитель Александр Якушечкин.
"Во второй половине нынешней ночи можно будет наблюдать красивое зрелище. Выстроятся в ряд яркие объекты: Регул, яркая звезда, альфа созвездия Лев, Юпитер, самая большая планета Солнечной системы и красноватый Марс", - написал он в своем канале в МАКС.
По словам астронома-любителя, если соединить эти светила в единую линию и провести ее чуть далее, выше и правее, то воображаемая прямая укажет на скопление Ясли в созвездии Рак.
При этом он отметил, что скопление Ясли можно будет лучше наблюдать зимой.
Ранее крымчане могли наблюдать пик метеорного потока Ориониды.
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НовостиАлександр ЯкушечкинАстрономиякосмосКрымНовости Крыма
 
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