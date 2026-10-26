https://crimea.ria.ru/20261026/legendarnomu-professoru-vodyanitskomu-ispolnilos-polveka-1160533305.html

Легендарному "Профессору Водяницкому" исполнилось полвека

Легендарному "Профессору Водяницкому" исполнилось полвека - РИА Новости Крым, 26.10.2026

Легендарному "Профессору Водяницкому" исполнилось полвека

Научно-исследовательское судно "Профессор Водяницкий" отмечает 50 лет со дня поднятия государственного флага СССР на его борту — этот день считается днем... РИА Новости Крым, 26.10.2026

2026-10-26T18:45

2026-10-26T18:45

2026-10-26T18:45

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инбюм

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт — РИА Новости Крым. Научно-исследовательское судно "Профессор Водяницкий" отмечает 50 лет со дня поднятия государственного флага СССР на его борту — этот день считается днем рождения легендарного корабля, флагмана научного флота юга России. Об этом сообщили в пресс-службе Федерального исследовательского центра "Институт биологии южных морей им. А.О. Ковалевского РАН".Как отметили в институте, за полвека судно прошло путь от финской судоверфи STX Finland Turku в городе Турку, где оно было спущено на воду 4 марта 1976 года, до одного из самых востребованных и надежных научных кораблей страны.Сегодня НИС "Профессор Водяницкий" — единственное в Крыму и Севастополе научное судно, способное выполнять полный спектр океанографических, гидробиологических, гидрохимических и геологоразведочных исследований в Азово-Черноморском бассейне. На его борту размещены 11 специализированных лабораторий, сейсмическая аппаратура, эхолот, метеостанция, подводная камера и станция спутниковой связи, отметили в пресс-службе.Не менее четырех раз в год "Профессор Водяницкий" выходит в море. На данный момент судно прошло отметку в 140 успешно выполненных рейсов, добавили в институте."Профессор Водяницкий" – единственный на данный момент корабль, с помощью которого ученые изучают экологию Черного моря. Ни одна из стран Азово-Черноморского бассейна не имеет в акватории судов такого типа, кроме России.На его борту несут вахту 30 членов экипажа и работают во время экспедиции до 30 ученых. Причем не только севастопольского Института биологии южных морей, которому принадлежит судно, но и сотрудники других научных институтов России. Ранее один день на борту НИС "Профессор Водяницкий" вместе с учеными и командой удалось провести и корреспонденту РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кот Мостик узнал о жизни ученых на борту научно-исследовательского суднаТоварный моллюск за полгода: в Севастополе изучают гены роста мидийВ Крыму ученые находят новые площадки выброса метана в Черном море

https://crimea.ria.ru/20231031/kak-zhivut-uchenye-na-bortu-edinstvennogo-v-chernom-more-nauchnogo-sudna-1132418584.html

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черное море

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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