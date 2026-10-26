https://crimea.ria.ru/20261026/legendarnomu-professoru-vodyanitskomu-ispolnilos-polveka-1160533305.html
Легендарному "Профессору Водяницкому" исполнилось полвека
Легендарному "Профессору Водяницкому" исполнилось полвека - РИА Новости Крым, 26.10.2026
Легендарному "Профессору Водяницкому" исполнилось полвека
Научно-исследовательское судно "Профессор Водяницкий" отмечает 50 лет со дня поднятия государственного флага СССР на его борту — этот день считается днем... РИА Новости Крым, 26.10.2026
2026-10-26T18:45
2026-10-26T18:45
2026-10-26T18:45
крым
профессор водяницкий
новости крыма
наука и технологии
наука в крыму: открытия и изобретения
черное море
инбюм
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e7/02/11/1127039484_0:20:870:509_1920x0_80_0_0_7d06815fceb17d5372a2caf3d82ec1bc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт — РИА Новости Крым. Научно-исследовательское судно "Профессор Водяницкий" отмечает 50 лет со дня поднятия государственного флага СССР на его борту — этот день считается днем рождения легендарного корабля, флагмана научного флота юга России. Об этом сообщили в пресс-службе Федерального исследовательского центра "Институт биологии южных морей им. А.О. Ковалевского РАН".Как отметили в институте, за полвека судно прошло путь от финской судоверфи STX Finland Turku в городе Турку, где оно было спущено на воду 4 марта 1976 года, до одного из самых востребованных и надежных научных кораблей страны.Сегодня НИС "Профессор Водяницкий" — единственное в Крыму и Севастополе научное судно, способное выполнять полный спектр океанографических, гидробиологических, гидрохимических и геологоразведочных исследований в Азово-Черноморском бассейне. На его борту размещены 11 специализированных лабораторий, сейсмическая аппаратура, эхолот, метеостанция, подводная камера и станция спутниковой связи, отметили в пресс-службе.Не менее четырех раз в год "Профессор Водяницкий" выходит в море. На данный момент судно прошло отметку в 140 успешно выполненных рейсов, добавили в институте."Профессор Водяницкий" – единственный на данный момент корабль, с помощью которого ученые изучают экологию Черного моря. Ни одна из стран Азово-Черноморского бассейна не имеет в акватории судов такого типа, кроме России.На его борту несут вахту 30 членов экипажа и работают во время экспедиции до 30 ученых. Причем не только севастопольского Института биологии южных морей, которому принадлежит судно, но и сотрудники других научных институтов России. Ранее один день на борту НИС "Профессор Водяницкий" вместе с учеными и командой удалось провести и корреспонденту РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кот Мостик узнал о жизни ученых на борту научно-исследовательского суднаТоварный моллюск за полгода: в Севастополе изучают гены роста мидийВ Крыму ученые находят новые площадки выброса метана в Черном море
https://crimea.ria.ru/20231031/kak-zhivut-uchenye-na-bortu-edinstvennogo-v-chernom-more-nauchnogo-sudna-1132418584.html
крым
черное море
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e7/02/11/1127039484_81:0:788:530_1920x0_80_0_0_56e55effc20f77c3e1d5308836b76215.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, профессор водяницкий, новости крыма, наука и технологии, наука в крыму: открытия и изобретения, черное море, инбюм
Легендарному "Профессору Водяницкому" исполнилось полвека
Легендарное научно-исследовательское судно "Профессор Водяницкий" отмечает 50-летие
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт — РИА Новости Крым. Научно-исследовательское судно "Профессор Водяницкий" отмечает 50 лет со дня поднятия государственного флага СССР на его борту — этот день считается днем рождения легендарного корабля, флагмана научного флота юга России. Об этом сообщили в пресс-службе Федерального исследовательского центра "Институт биологии южных морей им. А.О. Ковалевского РАН".
Как отметили в институте, за полвека судно прошло путь от финской судоверфи STX Finland Turku в городе Турку, где оно было спущено на воду 4 марта 1976 года, до одного из самых востребованных и надежных научных кораблей страны.
"Его историческая значимость подкрепляется масштабом экспедиционной деятельности: "Профессор Водяницкий" принимал участие в научных рейсах различной продолжительности и географии, охватывавших моря Средиземноморского бассейна, акватории Атлантического и Индийского океанов, а также антарктические воды. Больше 130 раз он заходил в иностранные порты 54 государств", — говорится в релизе.
Сегодня НИС "Профессор Водяницкий" — единственное в Крыму и Севастополе научное судно, способное выполнять полный спектр океанографических, гидробиологических, гидрохимических и геологоразведочных исследований в Азово-Черноморском бассейне. На его борту размещены 11 специализированных лабораторий, сейсмическая аппаратура, эхолот, метеостанция, подводная камера и станция спутниковой связи, отметили в пресс-службе.
Не менее четырех раз в год "Профессор Водяницкий" выходит в море. На данный момент судно прошло отметку в 140 успешно выполненных рейсов, добавили в институте.
"Профессор Водяницкий"
– единственный на данный момент корабль, с помощью которого ученые изучают экологию Черного моря. Ни одна из стран Азово-Черноморского бассейна не имеет в акватории судов такого типа, кроме России.
На его борту несут вахту 30 членов экипажа и работают во время экспедиции до 30 ученых. Причем не только севастопольского Института биологии южных морей, которому принадлежит судно, но и сотрудники других научных институтов России. Ранее один день на борту НИС "Профессор Водяницкий" вместе с учеными и командой удалось провести и корреспонденту РИА Новости Крым.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: