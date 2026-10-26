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Над Черным морем сбили беспилотники ВСУ - РИА Новости Крым, 26.10.2026
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Над Черным морем сбили беспилотники ВСУ
Над Черным морем сбили беспилотники ВСУ - РИА Новости Крым, 26.10.2026
Над Черным морем сбили беспилотники ВСУ
37 украинских беспилотников сбили за день над территорией России, в том числе над Черным морем. Об этом вечером в понедельник сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 26.10.2026
2026-10-26T20:22
2026-10-26T20:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости Крым. 37 украинских беспилотников сбили за день над территорией России, в том числе над Черным морем. Об этом вечером в понедельник сообщили в Минобороны РФ.В ведомстве уточнили, что дроны были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской областей, Московского региона и над акваторией Черного моря.Минувшей ночью силы ПВО ликвидировали 290 вражеских БПЛА над регионами России.Ночью и ранним утром 26 октября украинские боевики атаковали с помощью беспилотников Воронежскую область, в том числе под удар попал пассажирский поезд. Изначально сообщалось, что в результате атаки на регион погибли два человека, ранены не менее 17 мирных жителей, среди них – ребенок. Позже власти региона уточнили, что погибли три человека и 39 постралали.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В атакованном ВСУ поезде ехали футболисты "Локомотива"Движение поездов в Воронежской области восстановили – 18 задерживаются БПЛА атаковал поезд Анапа-Москва: ранены пять пассажиров
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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атаки всу, черное море, новости сво, министерство обороны рф, новости, беспилотник (бпла, дрон)
Над Черным морем сбили беспилотники ВСУ

Почти четыре десятка вражеских дронов сбили над Черным морем и регионами РФ

20:22 26.10.2026
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкБоевое дежурство расчета зенитного ракетного комплекса "Тор-М2"
Боевое дежурство расчета зенитного ракетного комплекса Тор-М2 - РИА Новости, 1920, 26.10.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости Крым. 37 украинских беспилотников сбили за день над территорией России, в том числе над Черным морем. Об этом вечером в понедельник сообщили в Минобороны РФ.
"В течение дня, в период с 8.00 до 20.00 мск, дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 37 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа",- говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что дроны были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской областей, Московского региона и над акваторией Черного моря.
Минувшей ночью силы ПВО ликвидировали 290 вражеских БПЛА над регионами России.
Ночью и ранним утром 26 октября украинские боевики атаковали с помощью беспилотников Воронежскую область, в том числе под удар попал пассажирский поезд. Изначально сообщалось, что в результате атаки на регион погибли два человека, ранены не менее 17 мирных жителей, среди них – ребенок. Позже власти региона уточнили, что погибли три человека и 39 постралали.
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Атаки ВСУЧерное мореНовости СВОМинистерство обороны РФНовостиБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
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