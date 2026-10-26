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Блины вместо круассанов: отелям предложили перейти на "русский завтрак" - РИА Новости Крым, 26.10.2026
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Блины вместо круассанов: отелям предложили перейти на "русский завтрак"
Блины вместо круассанов: отелям предложили перейти на "русский завтрак" - РИА Новости Крым, 26.10.2026
Блины вместо круассанов: отелям предложили перейти на "русский завтрак"
Гостиницам, пансионатам, домам отдыха, а также кафе и ресторанам предложили выделить в меню отдельную категорию "русский завтрак" с традиционными блюдами и... РИА Новости Крым, 26.10.2026
2026-10-26T18:30
2026-10-26T18:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт — РИА Новости Крым. Гостиницам, пансионатам, домам отдыха, а также кафе и ресторанам предложили выделить в меню отдельную категорию "русский завтрак" с традиционными блюдами и местными продуктами. Соответствующая концепция опубликована на сайте Минпромторга, пишет РИА Новости.По замыслу авторов документа, в него могут войти каши, блины, сырники, творог, ряженка, квас, морсы, пироги, мясные и рыбные блюда, а также традиционная выпечка — калачи, сайки и баранки.Сейчас в российских заведениях общепита чаще представлены континентальные, английские и французские завтраки, тогда как русская кухня и региональные гастрономические традиции встречаются значительно реже, отмечено в концепции.Предполагается, что региональные и муниципальные власти, курирующие потребительский рынок, будут содействовать внедрению инициативы. Авторы рассчитывают, что новый формат поможет туристам ближе знакомиться с местной кухней и продуктами.Минпромторг совместно с рабочей группой по популяризации традиционной русской кухни разработает эмблему "русского завтрака" — заведения смогут использовать ее для обозначения блюд и продвижения своих услуг.При этом инициатива не предусматривает принудительной замены существующего ассортимента: для кафе и ресторанов с выраженной национальной специализацией — например, грузинской, японской или итальянской кухни — участие в проекте не предполагается.Ранее в Крыму стартовал второй этап проекта "В Крыму ЕСТЬ", в рамках которого открылась выставка-продажа товаров 30 местных предпринимателей. В апреле первые десять рестораторов подписали манифест крымской кухни, принятый в Совете Министров РК. Разработанная методология включает в себя четкие критерии по набору локальных продуктов, входящих в крымское меню.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube."В Крыму есть!": как реализация проекта помогает местному бизнесуКак вкусно поесть и выиграть путевку в Крым – новый проект минкурортовВ Крыму устрица плодится и множится – на Донузлаве растят своих моллюсков
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россия, новости, общепит, еда, минпромторг рф
Блины вместо круассанов: отелям предложили перейти на "русский завтрак"

В России Минпромторг предложил ввести в отелях и ресторанах категорию "русский завтрак"

18:30 26.10.2026
 
© Telegram-канал Минздрава КрымаБлины на Масленицу
Блины на Масленицу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт — РИА Новости Крым. Гостиницам, пансионатам, домам отдыха, а также кафе и ресторанам предложили выделить в меню отдельную категорию "русский завтрак" с традиционными блюдами и местными продуктами. Соответствующая концепция опубликована на сайте Минпромторга, пишет РИА Новости.

"Учитывая общее направление по популяризации традиционной русской кухни, предлагается реализовать следующие мероприятия: рекомендовать гостиницам (отелям), пансионатам, домам отдыха, а также кафе и ресторанам, предлагающим гостям завтрак, ввести в меню "русский завтрак", — говорится в публикации.

По замыслу авторов документа, в него могут войти каши, блины, сырники, творог, ряженка, квас, морсы, пироги, мясные и рыбные блюда, а также традиционная выпечка — калачи, сайки и баранки.
Сейчас в российских заведениях общепита чаще представлены континентальные, английские и французские завтраки, тогда как русская кухня и региональные гастрономические традиции встречаются значительно реже, отмечено в концепции.
Предполагается, что региональные и муниципальные власти, курирующие потребительский рынок, будут содействовать внедрению инициативы. Авторы рассчитывают, что новый формат поможет туристам ближе знакомиться с местной кухней и продуктами.
Минпромторг совместно с рабочей группой по популяризации традиционной русской кухни разработает эмблему "русского завтрака" — заведения смогут использовать ее для обозначения блюд и продвижения своих услуг.
При этом инициатива не предусматривает принудительной замены существующего ассортимента: для кафе и ресторанов с выраженной национальной специализацией — например, грузинской, японской или итальянской кухни — участие в проекте не предполагается.
Ранее в Крыму стартовал второй этап проекта "В Крыму ЕСТЬ", в рамках которого открылась выставка-продажа товаров 30 местных предпринимателей.
В апреле первые десять рестораторов подписали манифест крымской кухни, принятый в Совете Министров РК. Разработанная методология включает в себя четкие критерии по набору локальных продуктов, входящих в крымское меню.
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