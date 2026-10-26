В Севастополе дали свет
В Севастополе снова снят режим временного ограничения электроснабжения
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЭлектрическая лампочка
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе снова сняли режим временного ограничения электроснабжения. Об этом сообщили в "Севастопольэнерго".
"Режим временного ограничения электроснабжения снят. В 19.10 26 октября диспетчер ЧРДУ дал команду включить всех потребителей до следующей команды на ввод ограничения", - говорится в сообщении.
В понедельник губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что ограничения в энергосистеме Севастополя планируют начать снимать в понедельник, 26 октября, с 17:00. Основные работы по восстановлению энергоснабжения города фактически завершились. В 16.55 свет дали, но в 17.20 он снова был отключен, введены графики подачи электроэнергии "2 через 6".
Крым был обесточен в ночь на субботу из-за вражеской атаки беспилотников на магистральные энергосети за пределами полуострова. Все социальные объекты перешли на резервные схемы электроснабжения, в регионе введен особый режим.
Утром в воскресенье губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил максимально ограничить электроснабжение промышленных объектов и торговых центров Севастополя. Ранее в Севастополе был введен режим временного ограничения электроснабжения.
25 октября вслед за Ялтой администрации еще трех городов Крыма – Керчи, Феодосии и Евпатории – объявили о введении временного веерного отключения потребления электроэнергии.
Читайте также на РИА Новости Крым: