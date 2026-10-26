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В Севастополе дали свет - РИА Новости Крым, 26.10.2026
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В Севастополе дали свет
В Севастополе дали свет - РИА Новости Крым, 26.10.2026
В Севастополе дали свет
В Севастополе снова сняли режим временного ограничения электроснабжения. Об этом сообщили в "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 26.10.2026
2026-10-26T19:19
2026-10-26T19:19
севастополь
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отключение электроэнергии в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе снова сняли режим временного ограничения электроснабжения. Об этом сообщили в "Севастопольэнерго".В понедельник губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что ограничения в энергосистеме Севастополя планируют начать снимать в понедельник, 26 октября, с 17:00. Основные работы по восстановлению энергоснабжения города фактически завершились. В 16.55 свет дали, но в 17.20 он снова был отключен, введены графики подачи электроэнергии "2 через 6".Крым был обесточен в ночь на субботу из-за вражеской атаки беспилотников на магистральные энергосети за пределами полуострова. Все социальные объекты перешли на резервные схемы электроснабжения, в регионе введен особый режим.Утром в воскресенье губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил максимально ограничить электроснабжение промышленных объектов и торговых центров Севастополя. Ранее в Севастополе был введен режим временного ограничения электроснабжения.25 октября вслед за Ялтой администрации еще трех городов Крыма – Керчи, Феодосии и Евпатории – объявили о введении временного веерного отключения потребления электроэнергии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Алушта и пригород частично обесточеныОтопительный сезон в Ялте начнется в ближайшее времяЕще в трех городах Крыма вводят веерные отключения света
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севастополь, новости севастополя, севастопольэнерго, отключение электроэнергии, отключение электроэнергии в крыму
В Севастополе дали свет

В Севастополе снова снят режим временного ограничения электроснабжения

19:19 26.10.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЭлектрическая лампочка
Электрическая лампочка - РИА Новости, 1920, 26.10.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе снова сняли режим временного ограничения электроснабжения. Об этом сообщили в "Севастопольэнерго".
"Режим временного ограничения электроснабжения снят. В 19.10 26 октября диспетчер ЧРДУ дал команду включить всех потребителей до следующей команды на ввод ограничения", - говорится в сообщении.
В понедельник губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что ограничения в энергосистеме Севастополя планируют начать снимать в понедельник, 26 октября, с 17:00. Основные работы по восстановлению энергоснабжения города фактически завершились. В 16.55 свет дали, но в 17.20 он снова был отключен, введены графики подачи электроэнергии "2 через 6".
Крым был обесточен в ночь на субботу из-за вражеской атаки беспилотников на магистральные энергосети за пределами полуострова. Все социальные объекты перешли на резервные схемы электроснабжения, в регионе введен особый режим.
Утром в воскресенье губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил максимально ограничить электроснабжение промышленных объектов и торговых центров Севастополя. Ранее в Севастополе был введен режим временного ограничения электроснабжения.
25 октября вслед за Ялтой администрации еще трех городов Крыма – Керчи, Феодосии и Евпатории – объявили о введении временного веерного отключения потребления электроэнергии.
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