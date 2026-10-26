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Киев хочет создать безжизненную зону радиационного заражения на Запорожье - МИД - РИА Новости Крым, 26.10.2026
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Киев хочет создать безжизненную зону радиационного заражения на Запорожье - МИД
Киев хочет создать безжизненную зону радиационного заражения на Запорожье - МИД - РИА Новости Крым, 26.10.2026
Киев хочет создать безжизненную зону радиационного заражения на Запорожье - МИД
Усиленные удары по Запорожской АЭС и Энергодару, которые существенно дестабилизируют работу ЗАЭС, призваны создать безжизненную зону радиационного заражения на... РИА Новости Крым, 26.10.2026
2026-10-26T20:32
2026-10-26T20:32
мария захарова
министерство иностранных дел рф (мид рф)
заэс (запорожская атомная электростанция)
атаки всу
ядерная энергетика
новости сво
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт — РИА Новости Крым. Усиленные удары по Запорожской АЭС и Энергодару, которые существенно дестабилизируют работу ЗАЭС, призваны создать безжизненную зону радиационного заражения на Запорожье и сформировать прямые радиологические угрозы в центре Европы - именно такую цель преследует глава киевского режима Владимир Зеленский. Об этом, комментируя ситуацию вокруг объекта, заявила официальный представитель МИДа России Мария Захарова.При этом она убеждена, что "западные покровители" и "спонсоры" киевского режима фактически дали карт-бланш на безнаказанное осуществление любых преступлений.По словам официального представителя МИД РФ, Запад вкладывают свои средства не просто в провалившийся антироссийский проект, а создают прямые радиологические угрозы в центре Европы, в том числе в отношении собственных граждан.Ранее гендиректор госкорпорации Росатом Алексей Лихачев сообщал, что режим тишины объявили на Запорожской тепловой электростанции (ТЭС). Это необходимо для начала ремонта оборудования линии, питающей Запорожскую атомную электростанцию.10 октября Запорожская теплоэлектростанция подверглась артиллерийскому обстрелу со стороны ВСУ.5 октября украинская армия ночью атаковала лабораторный корпус Запорожской АЭС и здание по переработке радиоактивных отходов.4 октября отмечалось, что в течение последней декады сентября территория вблизи Запорожской АЭС находится под интенсивными обстрелами со стороны ВСУ. Это снижает надежность внешнего электроснабжения станции.После сентябрьских атак выведена из строя станция мониторинга радиации в районе ЗАЭС. В Международном агентстве по атомной энергии заявили, что располагают соответствующей информацией.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев нанес серию ударов по бензовозам возле Запорожской АЭС – погибли военныеВСУ атаковали здание по переработке радиоактивных отходов на ЗАЭСДоставка топлива на Запорожскую АЭС затруднена из-за обстрелов ВСУ
заэс (запорожская атомная электростанция)
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мария захарова, министерство иностранных дел рф (мид рф), заэс (запорожская атомная электростанция), атаки всу, ядерная энергетика, новости сво, запорожская область
Киев хочет создать безжизненную зону радиационного заражения на Запорожье - МИД

Киев стремится создать безжизненную зону радиационного заражения на Запорожье – МИД РФ

20:32 26.10.2026
 
© РИА Новости КрымЗнак радиационной опасности
Знак радиационной опасности - РИА Новости, 1920, 26.10.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт — РИА Новости Крым. Усиленные удары по Запорожской АЭС и Энергодару, которые существенно дестабилизируют работу ЗАЭС, призваны создать безжизненную зону радиационного заражения на Запорожье и сформировать прямые радиологические угрозы в центре Европы - именно такую цель преследует глава киевского режима Владимир Зеленский. Об этом, комментируя ситуацию вокруг объекта, заявила официальный представитель МИДа России Мария Захарова.
"Окончательно впавшие в безумие киевские власти интенсифицировали целенаправленные удары по Запорожской АЭС (ЗАЭС) и ее городу-спутнику Энергодару <…> Подобные преступные действия наглядно демонстрируют, что единственная истинная задача В. Зеленского и его хунты – приумножить количество жертв и создать безжизненную зону радиационного заражения на Запорожье", - приводится комментарий Захаровой на сайте МИД.
При этом она убеждена, что "западные покровители" и "спонсоры" киевского режима фактически дали карт-бланш на безнаказанное осуществление любых преступлений.
По словам официального представителя МИД РФ, Запад вкладывают свои средства не просто в провалившийся антироссийский проект, а создают прямые радиологические угрозы в центре Европы, в том числе в отношении собственных граждан.
"Вынуждены констатировать, что международные структуры, в первую очередь МАГАТЭ, весьма сдержанно реагируют на провокационные выходки Киева, и до сих пор не могут найти в себе смелость прямо указать на Украину как на виновную сторону, по всей видимости, не отдавая себе отчет, что такое бесхребетное поведение может закончиться катастрофой", - отметила официальный представитель МИДа России.
Ранее гендиректор госкорпорации Росатом Алексей Лихачев сообщал, что режим тишины объявили на Запорожской тепловой электростанции (ТЭС). Это необходимо для начала ремонта оборудования линии, питающей Запорожскую атомную электростанцию.
10 октября Запорожская теплоэлектростанция подверглась артиллерийскому обстрелу со стороны ВСУ.
5 октября украинская армия ночью атаковала лабораторный корпус Запорожской АЭС и здание по переработке радиоактивных отходов.
4 октября отмечалось, что в течение последней декады сентября территория вблизи Запорожской АЭС находится под интенсивными обстрелами со стороны ВСУ. Это снижает надежность внешнего электроснабжения станции.
После сентябрьских атак выведена из строя станция мониторинга радиации в районе ЗАЭС. В Международном агентстве по атомной энергии заявили, что располагают соответствующей информацией.
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Мария ЗахароваМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)ЗАЭС (Запорожская атомная электростанция)Атаки ВСУЯдерная энергетикаНовости СВОЗапорожская область
 
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