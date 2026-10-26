https://crimea.ria.ru/20261026/kiev-khochet-sozdat-bezzhiznennuyu-zonu-radiatsionnogo-zarazheniya-na-zaporozhe---mid-1160540317.html

Киев хочет создать безжизненную зону радиационного заражения на Запорожье - МИД

Киев хочет создать безжизненную зону радиационного заражения на Запорожье - МИД - РИА Новости Крым, 26.10.2026

Киев хочет создать безжизненную зону радиационного заражения на Запорожье - МИД

Усиленные удары по Запорожской АЭС и Энергодару, которые существенно дестабилизируют работу ЗАЭС, призваны создать безжизненную зону радиационного заражения на... РИА Новости Крым, 26.10.2026

2026-10-26T20:32

2026-10-26T20:32

2026-10-26T20:32

мария захарова

министерство иностранных дел рф (мид рф)

заэс (запорожская атомная электростанция)

атаки всу

ядерная энергетика

новости сво

запорожская область

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e7/03/1c/1127811060_0:118:1600:1018_1920x0_80_0_0_885932f6a60d78b7b53dbc4e992532a8.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт — РИА Новости Крым. Усиленные удары по Запорожской АЭС и Энергодару, которые существенно дестабилизируют работу ЗАЭС, призваны создать безжизненную зону радиационного заражения на Запорожье и сформировать прямые радиологические угрозы в центре Европы - именно такую цель преследует глава киевского режима Владимир Зеленский. Об этом, комментируя ситуацию вокруг объекта, заявила официальный представитель МИДа России Мария Захарова.При этом она убеждена, что "западные покровители" и "спонсоры" киевского режима фактически дали карт-бланш на безнаказанное осуществление любых преступлений.По словам официального представителя МИД РФ, Запад вкладывают свои средства не просто в провалившийся антироссийский проект, а создают прямые радиологические угрозы в центре Европы, в том числе в отношении собственных граждан.Ранее гендиректор госкорпорации Росатом Алексей Лихачев сообщал, что режим тишины объявили на Запорожской тепловой электростанции (ТЭС). Это необходимо для начала ремонта оборудования линии, питающей Запорожскую атомную электростанцию.10 октября Запорожская теплоэлектростанция подверглась артиллерийскому обстрелу со стороны ВСУ.5 октября украинская армия ночью атаковала лабораторный корпус Запорожской АЭС и здание по переработке радиоактивных отходов.4 октября отмечалось, что в течение последней декады сентября территория вблизи Запорожской АЭС находится под интенсивными обстрелами со стороны ВСУ. Это снижает надежность внешнего электроснабжения станции.После сентябрьских атак выведена из строя станция мониторинга радиации в районе ЗАЭС. В Международном агентстве по атомной энергии заявили, что располагают соответствующей информацией.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев нанес серию ударов по бензовозам возле Запорожской АЭС – погибли военныеВСУ атаковали здание по переработке радиоактивных отходов на ЗАЭСДоставка топлива на Запорожскую АЭС затруднена из-за обстрелов ВСУ

заэс (запорожская атомная электростанция)

запорожская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария захарова, министерство иностранных дел рф (мид рф), заэс (запорожская атомная электростанция), атаки всу, ядерная энергетика, новости сво, запорожская область