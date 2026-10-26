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Житель Евпатории после 16 краж отправился на зону
Житель Евпатории после 16 краж отправился на зону - РИА Новости Крым, 26.10.2026
Житель Евпатории после 16 краж отправился на зону
Житель Евпатории получил 2,5 года колонии "строгого" режима за 16 краж. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма. РИА Новости Крым, 26.10.2026
2026-10-26T20:57
2026-10-26T20:57
2026-10-26T20:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости Крым. Житель Евпатории получил 2,5 года колонии "строгого" режима за 16 краж. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.Суд приговорил виновного к 2 годам 6 месяцам лишения свободы, отбывать которые ему предстоит в исправительной колонии строгого режима.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Банду похитителей выплат у участников СВО раскрыли в РоссииВ Крыму продавец украла с карты пенсионерки 87 тысяч рублейСевастопольцу грозит 2 года за расчет в магазинах сувенирными купюрами
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РИА Новости Крым
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Житель Евпатории после 16 краж отправился на зону
Житель Евпатории получил 2,5 года "строгого" режима за 16 краж