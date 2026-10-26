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Житель Евпатории после 16 краж отправился на зону - РИА Новости Крым, 26.10.2026
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Житель Евпатории после 16 краж отправился на зону
Житель Евпатории после 16 краж отправился на зону - РИА Новости Крым, 26.10.2026
Житель Евпатории после 16 краж отправился на зону
Житель Евпатории получил 2,5 года колонии "строгого" режима за 16 краж. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма. РИА Новости Крым, 26.10.2026
2026-10-26T20:57
2026-10-26T20:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости Крым. Житель Евпатории получил 2,5 года колонии "строгого" режима за 16 краж. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.Суд приговорил виновного к 2 годам 6 месяцам лишения свободы, отбывать которые ему предстоит в исправительной колонии строгого режима.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Банду похитителей выплат у участников СВО раскрыли в РоссииВ Крыму продавец украла с карты пенсионерки 87 тысяч рублейСевастопольцу грозит 2 года за расчет в магазинах сувенирными купюрами
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крым, новости крыма, суд, прокуратура республики крым, евпатория, кража
Житель Евпатории после 16 краж отправился на зону

Житель Евпатории получил 2,5 года "строгого" режима за 16 краж

20:57 26.10.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКолючая проволока в исправительном учреждении
Колючая проволока в исправительном учреждении - РИА Новости, 1920, 26.10.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости Крым. Житель Евпатории получил 2,5 года колонии "строгого" режима за 16 краж. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.
"Житель Евпатории совершил 16 краж, похитив имущества более чем на 720 тыс. рублей. Находясь в общественных местах, таких как магазины, рынок, пешеходные зоны, подсудимый похищал вещи, оставленные собственниками без присмотра", - говорится в сообщении.
Суд приговорил виновного к 2 годам 6 месяцам лишения свободы, отбывать которые ему предстоит в исправительной колонии строгого режима.
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КрымНовости КрымаСудПрокуратура Республики КрымЕвпаторияКража
 
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