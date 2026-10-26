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Детский парк Симферополя сократил время работы - РИА Новости Крым, 26.10.2026
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Детский парк Симферополя сократил время работы
Детский парк Симферополя сократил время работы - РИА Новости Крым, 26.10.2026
Детский парк Симферополя сократил время работы
Детский парк в Симферополе переходит на новый режим работы. С понедельника вход на территорию парка будет закрываться в 22:00. Об этом сообщили в городском... РИА Новости Крым, 26.10.2026
2026-10-26T21:32
2026-10-26T21:32
муниципальное бюджетное учреждение культуры (мбук) "парки столицы"
симферополь
детский парк
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости Крым. Детский парк в Симферополе переходит на новый режим работы. С понедельника вход на территорию парка будет закрываться в 22:00. Об этом сообщили в городском учреждении "Парки столицы".Отмечается, что с 22:00 до 6:00 все входы на территорию парка будут полностью заблокированы.Ранее сообщалось, что 15 октября завершился сезон работы фонтанов в парках и скверах Симферополя.Также сообщалось, что в Детском парке Симферополя ведутся работы по обновлению колеса обозрения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Чтобы было красиво – осенняя высадка цветов проходит в СимферополеНа проект вольеров для зооуголка Симферополя потратят 8 млн рублейБлагоустройство территории у реки Абдалки в Симферополе - что сделано
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муниципальное бюджетное учреждение культуры (мбук) "парки столицы" , симферополь, детский парк, новости крыма
Детский парк Симферополя сократил время работы

Детский парк в Симферополе будет закрываться на час раньше

21:32 26.10.2026
 
© Фото: Парки столицыДетский парк в Симферополе
Детский парк в Симферополе
© Фото: Парки столицы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости Крым. Детский парк в Симферополе переходит на новый режим работы. С понедельника вход на территорию парка будет закрываться в 22:00. Об этом сообщили в городском учреждении "Парки столицы".
"С сегодняшнего дня парк будет закрываться на час раньше — в 22:00", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с 22:00 до 6:00 все входы на территорию парка будут полностью заблокированы.
Ранее сообщалось, что 15 октября завершился сезон работы фонтанов в парках и скверах Симферополя.
Также сообщалось, что в Детском парке Симферополя ведутся работы по обновлению колеса обозрения.
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Муниципальное бюджетное учреждение культуры (МБУК) "Парки столицы"СимферопольДетский паркНовости Крыма
 
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