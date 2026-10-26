https://crimea.ria.ru/20261026/detskiy-park-simferopolya-sokratil-vremya-raboty-1160533479.html

Детский парк Симферополя сократил время работы

Детский парк Симферополя сократил время работы - РИА Новости Крым, 26.10.2026

Детский парк Симферополя сократил время работы

Детский парк в Симферополе переходит на новый режим работы. С понедельника вход на территорию парка будет закрываться в 22:00. Об этом сообщили в городском... РИА Новости Крым, 26.10.2026

2026-10-26T21:32

2026-10-26T21:32

2026-10-26T21:32

муниципальное бюджетное учреждение культуры (мбук) "парки столицы"

симферополь

детский парк

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости Крым. Детский парк в Симферополе переходит на новый режим работы. С понедельника вход на территорию парка будет закрываться в 22:00. Об этом сообщили в городском учреждении "Парки столицы".Отмечается, что с 22:00 до 6:00 все входы на территорию парка будут полностью заблокированы.Ранее сообщалось, что 15 октября завершился сезон работы фонтанов в парках и скверах Симферополя.Также сообщалось, что в Детском парке Симферополя ведутся работы по обновлению колеса обозрения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Чтобы было красиво – осенняя высадка цветов проходит в СимферополеНа проект вольеров для зооуголка Симферополя потратят 8 млн рублейБлагоустройство территории у реки Абдалки в Симферополе - что сделано

симферополь

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2026

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муниципальное бюджетное учреждение культуры (мбук) "парки столицы" , симферополь, детский парк, новости крыма