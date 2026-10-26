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Спортсменка из Севастополя во второй раз выиграла чемпионат России по боксу - РИА Новости Крым, 26.10.2026
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Спортсменка из Севастополя во второй раз выиграла чемпионат России по боксу
Спортсменка из Севастополя во второй раз выиграла чемпионат России по боксу - РИА Новости Крым, 26.10.2026
Спортсменка из Севастополя во второй раз выиграла чемпионат России по боксу
Спортсменка из Севастополя Елена Гапешина победила на чемпионате России по боксу среди женщин в весовой категории до 75 кг. Об этом сообщил губернатор города... РИА Новости Крым, 26.10.2026
2026-10-26T19:45
2026-10-26T19:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт — РИА Новости Крым. Спортсменка из Севастополя Елена Гапешина победила на чемпионате России по боксу среди женщин в весовой категории до 75 кг. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев."На чемпионате России по боксу в борьбе за титул Лена успешно провела три боя в весовой категории до 75 кг: в первом поединке одержала уверенную победу над Ксенией Прусаковой из Москвы, в полуфинале единогласным решением судей над спортсменкой из Санкт-Петербурга Александрой Хоркуш, в финале единогласным решением судей одолела Марию Болышканову из Санкт-Петербурга", - написал Развожаев в МАКС.Чемпионат России является отборочным соревнованием в национальную команду — основной и резервный составы на следующий год. XXVII чемпионат России по боксу среди женщин прошел в Москве: на ринг вышли 150 спортсменок из 39 регионов страны, они соревновались в 12 весовых категориях, отметил губернатор.В 2025 году заслуженный мастер спорта России Елена Гапешина впервые стала чемпионкой России, при этом она четырежды становилась серебряным призером главных соревнований страны. Кроме того, она завоевала титул чемпионки мира, а в 2024 году стала чемпионкой Европы, перечислил он.Ранее сообщалось, что крымская спортсменка Дарья Сажина завоевала золото первенства Европы по боксу среди девушек 15–16 лет в Черногории.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россияне взяли три золота и три бронзы Кубке мира по плаваниюКрымчанин завоевал бронзу в первенстве мира по греко-римской борьбеКрымские гимнастки взяли четыре медали на всероссийских соревнованиях
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РИА Новости Крым
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бокс, севастополь, новости севастополя, спорт, крым, новости крыма, правительство севастополя
Спортсменка из Севастополя во второй раз выиграла чемпионат России по боксу

Спортсменка из Севастополя Елена Гапешина победила на чемпионате России по боксу

19:45 26.10.2026
 
© Скриншот видеоСпортсменка из Севастополя Елена Гапешина
Спортсменка из Севастополя Елена Гапешина
© Скриншот видео
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт — РИА Новости Крым. Спортсменка из Севастополя Елена Гапешина победила на чемпионате России по боксу среди женщин в весовой категории до 75 кг. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"На чемпионате России по боксу в борьбе за титул Лена успешно провела три боя в весовой категории до 75 кг: в первом поединке одержала уверенную победу над Ксенией Прусаковой из Москвы, в полуфинале единогласным решением судей над спортсменкой из Санкт-Петербурга Александрой Хоркуш, в финале единогласным решением судей одолела Марию Болышканову из Санкт-Петербурга", - написал Развожаев в МАКС.
Чемпионат России является отборочным соревнованием в национальную команду — основной и резервный составы на следующий год. XXVII чемпионат России по боксу среди женщин прошел в Москве: на ринг вышли 150 спортсменок из 39 регионов страны, они соревновались в 12 весовых категориях, отметил губернатор.
В 2025 году заслуженный мастер спорта России Елена Гапешина впервые стала чемпионкой России, при этом она четырежды становилась серебряным призером главных соревнований страны. Кроме того, она завоевала титул чемпионки мира, а в 2024 году стала чемпионкой Европы, перечислил он.
Ранее сообщалось, что крымская спортсменка Дарья Сажина завоевала золото первенства Европы по боксу среди девушек 15–16 лет в Черногории.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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