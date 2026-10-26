https://crimea.ria.ru/20261026/smertelnaya-ataka-vsu-na-voronezh-i-novyy-genplan-yalty--glavnoe-za-den-1160538714.html

Смертельная атака ВСУ на Воронеж и новый генплан Ялты – главное за день

Смертельная атака ВСУ на Воронеж и новый генплан Ялты – главное за день - РИА Новости Крым, 26.10.2026

Смертельная атака ВСУ на Воронеж и новый генплан Ялты – главное за день

Атака ВСУ на Воронеж. Поезда "Таврия" идут с опозданием из-за ЧП в Воронежской области. В "Яндексе" рассказали о состоянии суперкомпьютеров после атак БПЛА. В... РИА Новости Крым, 26.10.2026

2026-10-26T22:33

2026-10-26T22:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт — РИА Новости Крым. Атака ВСУ на Воронеж. Поезда "Таврия" идут с опозданием из-за ЧП в Воронежской области. В "Яндексе" рассказали о состоянии суперкомпьютеров после атак БПЛА. В Латвии на границе с Россией стартовали учения НАТО. На Украине продлили мобилизацию и военное положение. ФСБ задержала двух агентов СБУ за подготовку терактов в Москве. Новый генплан Ялты утвержден.О главных событиях и заявления дня – в подборке РИА Новости Крым.Удар ВСУ по Воронежской области – погибли и ранены людиНочью и ранним утром 26 октября украинские боевики атаковали с помощью беспилотников Воронежскую область, в том числе под удар попал пассажирский поезд. На участке Тресвятская – Сомово – Отрожка – Воронеж повреждена контактная сеть.Движение составов на участке было приостановлено. Позже его возобновили.Сначала сообщалось о двоих погибших, позже, по уточненной информации, при атаках на регион погибли три и пострадали 39 мирных жителей."На сегодняшний момент нам известно о троих погибших", – цитирует губернатора Александра Гусева пресс-служба администрации региона.Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте в связи с атакой ВСУ на Воронежскую область.В результате случившегося четыре поезда "Таврия" задерживаются в пути следования до 4 часов из-за ЧП в Воронежской области, информирует пресс-служба компании "гранд Сервис Экспресс".Суперкомпьютеры "Яндекса" переместилиСуперкомпьютеры "Яндекса" не получили повреждений во время недавних атак украинских беспилотников."Суперкомпьютеры "Ляпунов", "Галушкин" и "Червоненкис" вывезены из локаций, где находились до сих пор, и в настоящее время разворачиваются на новых вычислительных площадках", — рассказали в компании.В Латвии на границе с Россией стартовали учения НАТОВ Латвии на граничащих с Российской Федерацией территориях стартовали учения Resolute Reforger-2026."Военнослужащими будет отработано развертывание подразделений, организация снабжения, управление войсками, а также обеспечением связи. Программа Resolute Reforger предусматривает взаимодействие с вооруженными силами Латвии", - отмечает агентство "LETA".Киев продлил мобилизацию и военное положениеВерховная Рада проголосовала за продление всеобщей мобилизации и военного положения на Украине до 29 января 2027 года. Об этом стало известно на заседании украинского парламента.Предложение о продлении военного положения поддержали 293 парламентария. За продление всеобщей мобилизации проголосовали 281 депутат украинского парламента.ФСБ задержала двух агентов СБУДва агента СБУ готовили атаку FPV-дронами на один из ключевых элементов системы противоракетной обороны Москвы. Как сообщили в понедельник в ФСБ России, оба злоумышленника задержаны."Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена диверсионно-террористическая деятельность двух выходцев из Закавказья, являвшихся агентами Службы безопасности Украины, причастных к подготовке террористического акта", - говорится в сообщении.Новый генплан Ялты утвержденВ Ялте депутаты утвердили обновленный генплан города, соответствующее решение было принято в ходе сессии городского совета."На сессии Ялтинского городского совета депутатами утвержден обновленный Генеральный план Ялты — долгожданное решение, которое определяет развитие города-курорта до 2035 года", - сообщила врио главы администрации Ялты Светлана Шевченко.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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