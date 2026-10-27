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Теплая и неустойчивая: погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 27.10.2026
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Теплая и неустойчивая: погода в Крыму во вторник
Теплая и неустойчивая: погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 27.10.2026
Теплая и неустойчивая: погода в Крыму во вторник
Во вторник в Крыму ожидается умеренно-теплая, неустойчивая погода, благодаря влиянию атмосферных фронтальных разделов. Днем вероятны небольшие дожди. Об этом... РИА Новости Крым, 27.10.2026
2026-10-27T00:01
2026-10-27T00:01
погода
погода в крыму
крым
крымский гидрометцентр
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севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму ожидается умеренно-теплая, неустойчивая погода, благодаря влиянию атмосферных фронтальных разделов. Днем вероятны небольшие дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков; днем местами небольшой дождь. Ночью и утром местами туман. Ветер восточный ночью 4-9 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +10...12, днем +19...21.В Севастополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ночью, утром туман. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11...13, днем +19...21 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, временами дождь. Столбики термометров покажут от +11 до +16 ночью, а днем поднимутся до +18...+21 градуса.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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погода, погода в крыму, крым, крымский гидрометцентр, симферополь, севастополь, ялта, алушта, феодосия, евпатория, судак
Теплая и неустойчивая: погода в Крыму во вторник

Погода в Крыму во вторник

00:01 27.10.2026
 
© РИА Новости КрымОсень в Крыму
Осень в Крыму - РИА Новости, 1920, 27.10.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму ожидается умеренно-теплая, неустойчивая погода, благодаря влиянию атмосферных фронтальных разделов. Днем вероятны небольшие дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер восточный, северо-восточный ночью 4-9 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +10…15; днем +17…22, в горах +12…16 градусов", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков; днем местами небольшой дождь. Ночью и утром местами туман. Ветер восточный ночью 4-9 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +10...12, днем +19...21.
В Севастополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ночью, утром туман. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11...13, днем +19...21 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, временами дождь. Столбики термометров покажут от +11 до +16 ночью, а днем поднимутся до +18...+21 градуса.
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Заголовок открываемого материала
00:01Теплая и неустойчивая: погода в Крыму во вторник
00:00Какой сегодня праздник: 27 октября
22:33Смертельная атака ВСУ на Воронеж и новый генплан Ялты – главное за день
22:22В Большой Ялте из-за мощного паводка возвели 50 временных дамб
22:10Три светила выстроятся в зрелищный ряд в небе: как увидеть парад планет в Крыму
21:50Демография и семейная политика в РФ – Путин утвердил перечень поручений
21:46Севастопольская спортсменка взяла серебро первенства России по ушу
21:32Детский парк Симферополя сократил время работы
21:12Заключенный сбежал из зала суда в Армении
20:57Житель Евпатории после 16 краж отправился на зону
20:45От гриппа привиты 190 тысяч севастопольцев
20:32Киев хочет создать безжизненную зону радиационного заражения на Запорожье - МИД
20:22Над Черным морем сбили беспилотники ВСУ
20:14Как Крым обеспечен зерном
19:54В Судаке свет будут отключать от 2-х до 4-х часов
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