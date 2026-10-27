https://crimea.ria.ru/20261027/teplaya-i-neustoychivaya-pogoda-v-krymu-vo-vtornik-1160528225.html

Теплая и неустойчивая: погода в Крыму во вторник

Теплая и неустойчивая: погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 27.10.2026

Теплая и неустойчивая: погода в Крыму во вторник

Во вторник в Крыму ожидается умеренно-теплая, неустойчивая погода, благодаря влиянию атмосферных фронтальных разделов. Днем вероятны небольшие дожди. Об этом... РИА Новости Крым, 27.10.2026

2026-10-27T00:01

2026-10-27T00:01

2026-10-27T00:01

погода

погода в крыму

крым

крымский гидрометцентр

симферополь

севастополь

ялта

алушта

феодосия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму ожидается умеренно-теплая, неустойчивая погода, благодаря влиянию атмосферных фронтальных разделов. Днем вероятны небольшие дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков; днем местами небольшой дождь. Ночью и утром местами туман. Ветер восточный ночью 4-9 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +10...12, днем +19...21.В Севастополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ночью, утром туман. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11...13, днем +19...21 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, временами дождь. Столбики термометров покажут от +11 до +16 ночью, а днем поднимутся до +18...+21 градуса.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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феодосия

евпатория

судак

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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