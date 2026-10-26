https://crimea.ria.ru/20261026/v-sudake-svet-budut-otklyuchat-ot-2-kh-do-4-kh-chasov-1160539909.html

В Судаке свет будут отключать от 2-х до 4-х часов

В Судаке свет будут отключать от 2-х до 4-х часов - РИА Новости Крым, 26.10.2026

В Судаке свет будут отключать от 2-х до 4-х часов

В Судаке отключения света будут длиться от двух до четырех часов — в зависимости от доводимой мощности. Об этом предупредили в администрации города. РИА Новости Крым, 26.10.2026

2026-10-26T19:54

2026-10-26T19:54

2026-10-26T19:54

судак

новости крыма

крым

отключение электроэнергии в крыму

энергосистема крыма

электроэнергия

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/09/0c/1159318563_0:180:1920:1260_1920x0_80_0_0_4aa3006a6e66b1cc5b7f8d831971762a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт — РИА Новости Крым. В Судаке отключения света будут длиться от двух до четырех часов — в зависимости от доводимой мощности. Об этом предупредили в администрации города."Уважаемые жители муниципального округа Судак! Чтобы сохранить стабильность системы, вводится режим временных отключений. Сейчас подача электричества зависит от возможностей сети. Отключения будут длиться от 2 до 4 часов — в зависимости от доводимой мощности", - говорится в сообщении.Также в администрации напомнили, что из‑за аварии на энергосетях за пределами полуострова во всем регионе действуют ограничения потребления электроэнергии."Аварийно‑восстановительные работы продолжаются — специалисты делают все возможное, чтобы вернуть электроэнергию как можно скорее", - заверили в администрации.Ранее сообщалось, что в Ялтинском регионе из-за ремонтных работ на центральных электросетях временно ограничена подача электроэнергии. Также сообщалось, что вечером в понедельник в Севастополе вновь ввели режим временного ограничения электроснабжения по графику "2 через 6". Но затем в городе сняли режим временного ограничения электроснабжения.25 октября вслед за Ялтой администрации еще трех городов Крыма – Керчи, Феодосии и Евпатории – объявили о введении временного веерного отключения потребления электроэнергии.Крым был обесточен в ночь на субботу из-за вражеской атаки беспилотников на магистральные энергосети за пределами полуострова. Все социальные объекты перешли на резервные схемы электроснабжения, в регионе введен особый режим.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Севастополе отменят график временных отключений: ответ правительстваВ Симферополе после атаки ВСУ троллейбусы заменили автобусамиВ Крыму вводят графики подачи света и воды из-за атаки ВСУ - Аксенов

судак

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

судак, новости крыма, крым, отключение электроэнергии в крыму, энергосистема крыма, электроэнергия