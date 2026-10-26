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В Судаке свет будут отключать от 2-х до 4-х часов - РИА Новости Крым, 26.10.2026
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В Судаке свет будут отключать от 2-х до 4-х часов
В Судаке свет будут отключать от 2-х до 4-х часов - РИА Новости Крым, 26.10.2026
В Судаке свет будут отключать от 2-х до 4-х часов
В Судаке отключения света будут длиться от двух до четырех часов — в зависимости от доводимой мощности. Об этом предупредили в администрации города. РИА Новости Крым, 26.10.2026
2026-10-26T19:54
2026-10-26T19:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт — РИА Новости Крым. В Судаке отключения света будут длиться от двух до четырех часов — в зависимости от доводимой мощности. Об этом предупредили в администрации города."Уважаемые жители муниципального округа Судак! Чтобы сохранить стабильность системы, вводится режим временных отключений. Сейчас подача электричества зависит от возможностей сети. Отключения будут длиться от 2 до 4 часов — в зависимости от доводимой мощности", - говорится в сообщении.Также в администрации напомнили, что из‑за аварии на энергосетях за пределами полуострова во всем регионе действуют ограничения потребления электроэнергии."Аварийно‑восстановительные работы продолжаются — специалисты делают все возможное, чтобы вернуть электроэнергию как можно скорее", - заверили в администрации.Ранее сообщалось, что в Ялтинском регионе из-за ремонтных работ на центральных электросетях временно ограничена подача электроэнергии. Также сообщалось, что вечером в понедельник в Севастополе вновь ввели режим временного ограничения электроснабжения по графику "2 через 6". Но затем в городе сняли режим временного ограничения электроснабжения.25 октября вслед за Ялтой администрации еще трех городов Крыма – Керчи, Феодосии и Евпатории – объявили о введении временного веерного отключения потребления электроэнергии.Крым был обесточен в ночь на субботу из-за вражеской атаки беспилотников на магистральные энергосети за пределами полуострова. Все социальные объекты перешли на резервные схемы электроснабжения, в регионе введен особый режим.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Севастополе отменят график временных отключений: ответ правительстваВ Симферополе после атаки ВСУ троллейбусы заменили автобусамиВ Крыму вводят графики подачи света и воды из-за атаки ВСУ - Аксенов
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РИА Новости Крым
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судак, новости крыма, крым, отключение электроэнергии в крыму, энергосистема крыма, электроэнергия
В Судаке свет будут отключать от 2-х до 4-х часов

В Судаке отключения света будут длиться от 2-х до 4-х — власти

19:54 26.10.2026
 
© Пресс-служба Минкурортов КрымаСудак
Судак
© Пресс-служба Минкурортов Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт — РИА Новости Крым. В Судаке отключения света будут длиться от двух до четырех часов — в зависимости от доводимой мощности. Об этом предупредили в администрации города.
"Уважаемые жители муниципального округа Судак! Чтобы сохранить стабильность системы, вводится режим временных отключений. Сейчас подача электричества зависит от возможностей сети. Отключения будут длиться от 2 до 4 часов — в зависимости от доводимой мощности", - говорится в сообщении.
Также в администрации напомнили, что из‑за аварии на энергосетях за пределами полуострова во всем регионе действуют ограничения потребления электроэнергии.
"Аварийно‑восстановительные работы продолжаются — специалисты делают все возможное, чтобы вернуть электроэнергию как можно скорее", - заверили в администрации.
Ранее сообщалось, что в Ялтинском регионе из-за ремонтных работ на центральных электросетях временно ограничена подача электроэнергии. Также сообщалось, что вечером в понедельник в Севастополе вновь ввели режим временного ограничения электроснабжения по графику "2 через 6". Но затем в городе сняли режим временного ограничения электроснабжения.
25 октября вслед за Ялтой администрации еще трех городов Крыма – Керчи, Феодосии и Евпатории – объявили о введении временного веерного отключения потребления электроэнергии.
Крым был обесточен в ночь на субботу из-за вражеской атаки беспилотников на магистральные энергосети за пределами полуострова. Все социальные объекты перешли на резервные схемы электроснабжения, в регионе введен особый режим.
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