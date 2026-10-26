https://crimea.ria.ru/20261026/demografiya-i-semeynaya-politika-v-rf--putin-utverdil-perechen-porucheniy-1160540774.html

Демография и семейная политика в РФ – Путин утвердил перечень поручений

Демография и семейная политика в РФ – Путин утвердил перечень поручений - РИА Новости Крым, 26.10.2026

Демография и семейная политика в РФ – Путин утвердил перечень поручений

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета при президенте по реализации государственной демографической и семейной... РИА Новости Крым, 26.10.2026

2026-10-26T21:50

2026-10-26T21:50

2026-10-26T21:50

владимир путин (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт — РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета при президенте по реализации государственной демографической и семейной политики, состоявшегося 29 мая 2026 года. Документ опубликован на сайте Кремля."Семейная ипотека" и поддержка многодетныхПравительству поручено с учетом ранее данных поручений рассмотреть возможность внесения изменений в условия программы льготного ипотечного кредитования "Семейная ипотека" в части, касающейся совершенствования условий кредитования многодетных семей, включая дифференциацию максимального размера ипотечного жилищного кредита (займа) в зависимости от числа детей в семье.Кроме того, кабмину предстоит рассмотреть возможность использования стандартов и рейтингов (их показателей), отражающих вклад российских компаний в поддержку семей работников с детьми, в качестве одного из критериев отбора получателей мер государственной поддержки.Выплаты и доходы семейПравительство также рассмотрит возможность исключения денежных выплат, предоставляемых в качестве единовременных мер дополнительной поддержки семей при рождении ребенка и осуществляемых за счет средств бюджетов субъектов РФ, из видов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи для назначения ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка.Отдельно кабмин должен внести предложения по реализации в регионах проектов комплексного развития территорий (включая развитие транспортной, коммунальной и социальной инфраструктур). Проекты должны учитывать необходимость повышения демографического потенциала. А также обеспечить при запросах в интернете информации об услугах по искусственному прерыванию беременности приоритетное индексирование поисковыми системами сайтов, предоставляющих социальную поддержку женщинам в ситуации репродуктивного выбора.Жилье для семей на селеПравительству совместно с комиссиями Госсовета по направлениям "Инфраструктура для жизни" и "Семья" предстоит рассмотреть вопрос о совершенствовании действующих мер по обеспечению жильем семей, проживающих в сельской местности, с учетом дифференциации условий предоставления указанных мер в зависимости от числа детей в семье и приоритета индивидуального жилищного строительства.Семейная история и поддержка беременныхПравительству совместно с регионами поручено рассмотреть вопрос об обеспечении доступа граждан к гарантированно достоверным электронным копиям открытых архивных документов о семейной истории, в том числе с использованием технологий искусственного интеллекта для распознавания и поиска архивной информации, "в целях поддержания, укрепления и сохранения семейных традиций".Также кабмин и регионы должны обеспечить распространение положительного опыта оказания психологической и информационной поддержки беременным женщинам, а также создания условий для комфортного пребывания в учреждениях родовспоможения.Кроме того, предстоит представить предложения по созданию условий для предоставления родителям, обучающимся по очной форме, права на прием их детей в государственные и муниципальные детсады по месту обучения одного из родителей.Репродуктивное здоровье мужчин и вакцинацияМинздраву поручено организовать информационно-просветительскую работу, направленную на формирование среди мужчин культуры регулярного обращения в медицинские организации по вопросам репродуктивного здоровья.Ведомство также должно расширить национальный календарь профилактических прививок, включив в него прививки против вируса папилломы человека, обеспечив при этом использование отечественной вакцины.Совместно с регионами Минздраву предстоит принять меры по обеспечению доступности в первичном звене здравоохранения медицинской помощи при патологиях мужской репродуктивной системы."Госуслуги" и меры поддержки для жен участников СВОМинцифры совместно с Минпросвещения и регионами поручено провести с использованием портала "Госуслуги" анализ соблюдения порядка предоставления мест в школах, установленного для детей участников спецоперации, и при необходимости принять меры по совершенствованию системы.Кроме того, Минцифры вместе с Минтрудом и регионами рассмотрит вопрос о внедрении в разделе "Госуслуги. Семья" механизма подачи пакета документов по принципу "одного окна" для получения семьями с детьми наиболее востребованных мер поддержки.Регионам рекомендовано рассмотреть возможность введения дополнительных мер социальной и психологической поддержки жен участников СВО при беременности и родах в случаях отсутствия супруга в связи с выполнением обязанностей военной службы. Им также предстоит проанализировать реализацию права многодетных семей на меры поддержки.Ранее эксперт по продуктовой стратегии в девелопменте Ирина Изотова высказала мнение, что новые государственные меры поддержки индивидуального жилищного строительства (ИЖС) способны стимулировать отрасль и дать демографический импульс стране в долгосрочной перспективе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. 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владимир путин (политик), господдержка, семья, новости, общество, россия