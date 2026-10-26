https://crimea.ria.ru/20261026/voyna-menyaet-otnoshenie-k-privychnomu-intervyu-geroya-rossii-i-deputata-gd-antona-starostina-1160526568.html

"Война меняет отношение к привычному": интервью Героя России и депутата ГД Антона Старостина

"Война меняет отношение к привычному": интервью Героя России и депутата ГД Антона Старостина - РИА Новости Крым, 26.10.2026

"Война меняет отношение к привычному": интервью Героя России и депутата ГД Антона Старостина

Он - один из тех, кто по итогам выборов представляет интересы Крыма в Государственной Думе. До этого в рамках кадровой программы прошел стажировку в... РИА Новости Крым, 26.10.2026

2026-10-26T19:04

2026-10-26T19:04

2026-10-26T19:04

эксклюзивы риа новости крым

интервью

антон старостин

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государственная дума рф

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Он - один из тех, кто по итогам выборов представляет интересы Крыма в Государственной Думе. До этого в рамках кадровой программы прошел стажировку в республиканском правительстве. О новых задачах и главных приоритетах, о силе страны, о Крыме и крымчанах, о войне и о мире в эксклюзивном интервью РИА Новости Крым рассказал ветеран СВО, Герой России Антон Старостин.- Вы – офицер в четвертом поколении, с детства хотели стать военным и стали им, участвовали в боевых действиях с первых дней специальной военной операции, сражались в тяжелых боях. Что Вас сподвигло уйти на политическое поприще и баллотироваться в депутаты Госдумы?- Для меня служение Отечеству никогда не ограничивалось только военной службой. В армии я отвечал за выполнение задач и за людей, которые были рядом. Позже понял, что этот опыт может быть полезен и в гражданской сфере.После участия в СВО я особенно остро увидел, насколько важны вопросы поддержки военнослужащих и их семей, реабилитации, трудоустройства и возвращения к мирной жизни. Программа "Время героев" помогла мне подготовиться к работе в системе государственного управления, а должность заместителя председателя Государственного комитета молодежной политики Республики Крым дала практический опыт решения региональных задач.Я баллотировался в Государственную Думу от партии "Единая Россия", чтобы продолжить эту работу на федеральном уровне и представлять интересы жителей Крыма. Для меня это новый этап службы, в котором военный опыт должен дополняться знаниями законодательства и ежедневной работой с обращениями граждан.- Когда Вы поняли для себя, что вам нужно уходить на государственную службу?- Это решение складывалось постепенно. Во время службы я привык отвечать за конкретную задачу и людей. Со временем стало понятно, что многие вопросы, с которыми сталкиваются военнослужащие и их семьи, требуют системных решений со стороны государства.Программа "Время героев" позволила увидеть работу органов власти изнутри. Отдельную роль сыграл мой наставник – Глава Республики Крым Сергей Валерьевич Аксенов. Благодарен ему за доверие, практические знания и возможность разобраться в региональном управлении. Работа в Государственном комитете молодежной политики стала следующим шагом: там я получил опыт взаимодействия с молодежью, общественными организациями и муниципалитетами.В какой-то момент стало понятно, что этот опыт нужно развивать дальше. Государственная служба для меня – еще одна возможность приносить пользу стране.- Вы родились в Калининграде и после окончания высшего танкового училища служили в Крыму. Насколько за это время вы успели узнать Крым и крымчан? Что Вы можете сказать о полуострове и качествах людей, которые его населяют?- Крым стал для меня гораздо большим, чем место службы. После окончания Казанского высшего танкового командного училища я приехал сюда в 2020 году и постепенно узнавал полуостров не только через военную службу, но и через общение с людьми.Крым – особенный регион со своей историей, традициями и многонациональной культурой. Здесь живут люди, которые говорят на разных языках, но их взгляды устремлены в одну сторону, и они вместе решают общие задачи.Сегодня я представляю интересы жителей Крыма в Государственной Думе. Поэтому считаю важным не терять непосредственную связь с регионом, бывать в муниципалитетах, встречаться с людьми и понимать, чем они живут. Невозможно эффективно представлять регион, если не знаешь его жителей и их повседневных забот.- Какими Вы видите главные и первоочередные задачи как депутата Государственной думы от Крымского региона? Каким вопросам Вы планируете уделить первоочередное внимание?- Для меня принципиально важно, чтобы депутатская работа не сводилась только к участию в заседаниях и подготовке документов. Законодательная деятельность должна быть связана с реальными потребностями людей.Отдельное направление – поддержка участников СВО, ветеранов и их семей: доступность медицинской помощи, реабилитации, социальных мер и возможностей для трудоустройства. Не менее важны здравоохранение, образование, инфраструктура и качество государственных услуг.Мой прежний опыт в молодежной политике также определяет интерес к развитию молодежных инициатив, профессиональной ориентации и созданию условий, при которых молодые люди могут учиться, работать и реализовывать проекты в Крыму.Приоритеты должны уточняться в диалоге с жителями. Важно не давать обещаний, которые нельзя гарантировать, а разбирать конкретные ситуации и добиваться решений в рамках депутатских полномочий.- Не можем не спросить о Вашем боевом опыте. Какое событие (или события) из военной жизни и участии в СВО отпечатались в Вашем сердце и душе сильнее всего? Был ли это тот самый бой в феврале 2022-го, который вели Вы и ваши ребята в подбитом танке? Расскажите, пожалуйста, поподробнее об этом сражении.- Это были первые дни специальной военной операции, дни, которые я вряд ли когда-то смогу забыть, экипаж моего танка участвовал в действиях на переправе через Днепр. Мы оказались в числе первых, кто вышел на мост и обеспечил продвижение основных сил в район дамбы Северо-Крымского канала. На следующий день противник попытался вернуть позиции. Наш экипаж вступил в бой, в ходе которого танк был поражен, а я получил контузию.В такой ситуации мысли сосредоточены на задаче и на экипаже. Нужно действовать, оценивать обстановку и думать о товарищах рядом. Командир понимает, что от его решений зависит не только он сам.Но я бы не хотел, чтобы вся моя военная служба сводилась к одному бою или одной награде. За любым таким эпизодом стоит работа всего подразделения, подготовка, взаимовыручка и мужество военнослужащих. Я всегда считал и считаю, что личные заслуги невозможно отделить от заслуг товарищей, которые были рядом. - Страшно ли Вам было на войне? Меняет ли война людей и что она изменила лично в Вас? Исходя из Вашего боевого опыта, как могут проявляться человеческие качества в условиях боевых действий и смертельной опасности?- Страх в опасной ситуации естественен. Важно не отрицать его, а уметь собраться и продолжать действовать. Военнослужащего этому готовят, а командир дополнительно отвечает за людей и должен сохранять способность принимать решения.Война меняет отношение к привычным вещам. Начинаешь острее ценить близких, дружбу и обычную мирную жизнь. Особенно ясно понимаешь, насколько важны товарищи, на которых можно положиться не на словах, а на деле.Этот опыт сделал меня внимательнее к человеческим историям и к тому, через что проходят люди. Но я стараюсь помнить, что у каждого свой путь и собственные обстоятельства.- Как Вы считаете, каким образом Ваш боевой опыт может помочь Вам в депутатской работе?- Армия научила меня работать в команде, сохранять собранность в сложной обстановке и принимать решения, понимая их последствия. Эти навыки полезны и в депутатской деятельности.При этом боевой опыт сам по себе не заменяет знания законодательства и механизмов государственного управления. Поэтому важными этапами для меня стали программа "Время героев" и работа в органах власти.Мой опыт помогает лучше понимать некоторые вопросы, с которыми сталкиваются военнослужащие и их семьи. Но каждое обращение требует отдельного изучения: нужно разбираться в обстоятельствах, консультироваться с профильными специалистами и искать решение в рамках закона.- Какие проблемы после окончания СВО для жизни ветеранов и для общества вы видите?- Одна из главных задач – помочь ветеранам перейти к мирной жизни без потери самостоятельности и перспектив. Для одних это будет длительное лечение и реабилитация, для других – поиск работы, переобучение или открытие собственного дела.Необходимо также уделять внимание семьям военнослужащих: супругам, детям и родителям, на которых во время службы или восстановления ложится дополнительная нагрузка. Важно, чтобы меры поддержки были понятными и доступными, а человеку не приходилось самостоятельно проходить сложный путь между ведомствами.Ветераны должны иметь возможность участвовать в общественной жизни, получать образование и строить профессиональную карьеру. Программа "Время героев" - один из примеров профессионального развития, но такие возможности нужны в разных сферах.Обществу, в свою очередь, важно видеть в вернувшемся военнослужащем не только участника боевых действий, но и человека, который может работать, создавать семью и строить планы на будущее.- В чем, по Вашему мнению, главная сила России?- Я вижу главную силу России в людях – в способности объединяться, поддерживать друг друга и сообща преодолевать трудности. На военной службе особенно ясно понимаешь значение доверия и взаимовыручки.Сила страны также в ее истории, культуре, научном и промышленном потенциале, в многонациональном народе и связи поколений. Важно не только беречь это наследие, но и создавать условия, в которых молодые люди смогут получить образование, найти свое дело и реализовать способности.Для меня патриотизм проявляется прежде всего в поступках: в честной работе, заботе о близких и готовности приносить пользу обществу.- Как Вы считаете, чем закончится конфликт на Украине?- Я не стал бы называть конкретные сроки или предсказывать итог: слишком многое зависит от решений сторон и международной обстановки.Важно, чтобы в результате были созданы условия для устойчивого мира и безопасности людей. Такие вопросы требуют ответственного подхода, а не громких прогнозов.В своей работе я сосредоточен на задачах, которые находятся в моей компетенции: законодательной деятельности, обращениях жителей Крыма и поддержке военнослужащих и их семей.- Вы часто проводите встречи с молодежью, с детьми. Что Вы можете сказать о нашем подрастающем поколении, об их патриотизме и других качествах? Правильно ли, на Ваш взгляд, организована работа по воспитанию наших детей и что Вы считаете нужным привнести в это направление?- У меня был хороший опыт общения с молодежью во время работы в Государственном комитете молодежной политики Республики Крым. Я встречался со студентами, молодыми специалистами, участниками общественных проектов и видел, что ребятам действительно интересно участвовать в жизни своего региона.На мой взгляд, воспитание не должно ограничиваться мероприятиями и отчетами. Ребенку нужны личный пример взрослых, возможность задавать вопросы и шанс самому участвовать в полезных делах. Патриотизм проявляется не только в словах, но и в уважении к старшим, помощи тем, кто оказался в трудной ситуации, бережном отношении к истории и ответственности за собственные поступки.Я бы уделил особое внимание наставничеству, профориентации, добровольчеству и взаимодействию школ, вузов, общественных организаций и работодателей. Важно, чтобы у ребят была возможность встречаться с людьми разных профессий, видеть реальные примеры ответственного труда и пробовать себя в полезных делах.И еще один принципиальный момент: молодежь нужно не только воспитывать, но и слушать. Если мы хотим, чтобы молодые люди участвовали в жизни общества, необходимо давать им возможность предлагать решения, реализовывать инициативы и видеть результат своей работы.- Каковы Ваши главные жизненные принципы и ценности?- Для меня важны честность, ответственность за свои решения, верность товарищам и уважение к людям. Если взялся за дело, нужно довести его до результата; если ошибся – признать это и исправить.Я ценю семью, дисциплину и постоянное развитие. Переход к государственной работе показал, что нельзя полагаться только на прежний опыт: необходимо учиться, разбираться в новых вопросах и быть готовым менять подход, если этого требует ситуация.Вне зависимости от должности, главным для меня остается добросовестно выполнять свою работу и понимать, кому и чем она приносит пользу.- Кто служит Вам примером в жизни, в военной службе, новой работе?- Прежде всего, это моя семья. Я вырос в семье потомственных военных, и отношение к службе, долгу и ответственности формировалось у меня с детства. Когда рядом есть пример людей, которые посвятили свою жизнь служению Отечеству, многое начинаешь понимать не из книг, а из повседневной жизни.В военной службе я учился у командиров и сослуживцев, которые сочетали требовательность с заботой о подчиненных и были готовы отвечать за свои решения.В государственной работе важным наставником для меня стал глава Республики Крым Сергей Валерьевич Аксенов. Благодаря ему я смог познакомиться с практикой регионального управления, увидеть, как принимаются решения на уровне руководителя республики. Благодарен ему за доверие и возможность получить этот опыт.При этом считаю, что учиться можно у многих: у опытных руководителей – организации работы, у ветеранов – стойкости, у молодых специалистов – открытости к новым подходам. Важно сохранять готовность учиться и самому отвечать за результат.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://radiosputnik-crimea.ru/20261024/rabota-v-polyax----prioritet-v-deyatelnosti-obschestvennoy-palaty-kryma--predsedatel-1160362607.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

интервью, антон старостин, крым, участники сво, помощь бойцам сво, государственная дума рф