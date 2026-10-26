Рейтинг@Mail.ru
В Большой Ялте из-за мощного паводка возвели 50 временных дамб - РИА Новости Крым, 26.10.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261026/v-bolshoy-yalte-iz-za-moschnogo-pavodka-vozveli-50-vremennykh-damb-1160541104.html
В Большой Ялте из-за мощного паводка возвели 50 временных дамб
В Большой Ялте из-за мощного паводка возвели 50 временных дамб - РИА Новости Крым, 26.10.2026
В Большой Ялте из-за мощного паводка возвели 50 временных дамб
В Большой Ялте продолжается ликвидация последствий паводков. Основные аварийно-спасательные работы сейчас сосредоточены в Алупке и Мисхоре. Об этом про итогам... РИА Новости Крым, 26.10.2026
2026-10-26T22:22
2026-10-26T22:22
новости
ялта
большая ялта
мисхор
алупка
светлана шевченко
новости крыма
ай-петри
паводки
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0a/17/1160459490_0:4:1220:690_1920x0_80_0_0_6bcabf733b7153363a55c240d597d19d.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт — РИА Новости Крым. В Большой Ялте продолжается ликвидация последствий паводков. Основные аварийно-спасательные работы сейчас сосредоточены в Алупке и Мисхоре. Об этом про итогам вечернего заседания Штаба сообщила врио главы администрации Ялты Светлана Шевченко в своем канале в МАКС.Сотрудники МЧС России вместе с предприятиями сферы ЖКХ продолжают работы по откачке воды и ликвидации последствий подтопления на разных участках. При этом в большинстве проблемных точек отмечается положительная динамика, отметила Шевченко.По ее информации, на Кореизском шоссе вода продолжает поступать со стороны заповедной территории. В Кореизе на ул. Родниковой водоотводные работы завершены, вода направлена в русло. Далее по заявкам жителей начнется осушка помещений с использованием тепловых пушек.Также продолжаются работы и в подземном переходе в Ялте — на участке с улицы Московской к площади Советской. Переход пока остается полностью затопленным, отметила Шевченко.Ранее в понедельник сообщалось, что в Ялте началось формирование комиссий, которые будут оценивать причиненный в результате подтоплений ущерб.Мощные ливни обрушились на Крым с 17 по 20 октября. На плато Ай-Петри выпало более 500 миллиметров осадков. Это больше, чем в 2021 году, когда дожди затопили Южный берег Крыма. В Ялте выпало шесть месячных норм осадков, подтоплен троллейбусный парк, разрушены подпорные стены, силами спасателей и волонтеров возводятся дамбы.В Кореизе из-за непрекращающихся сильных ливней по улицам пошли грязевые потоки. Часть участков жилых домов ушли под воду. Ситуация в поселке была признана природной ЧС муниципального характера местного уровня реагирования.К 22 октября самая сложная ситуация из-за паводков на Южном берегу Крыма сложилась в Алупке, где из берегов вышла река Хара-Баир. Жителей подтопленных домов эвакуировали.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Обстановка стабилизируется: как Южный берег Крыма освобождают от водыНеделя после рекордных ливней: как идут спасательные работы в Большой ЯлтеОтопительный сезон в Ялте начнется в ближайшее время
ялта
большая ялта
мисхор
алупка
ай-петри
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0a/17/1160459490_148:0:1073:694_1920x0_80_0_0_dd30217473df0693788d1c1ec4a9b363.png
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, ялта, большая ялта, мисхор, алупка, светлана шевченко, новости крыма, ай-петри, паводки
В Большой Ялте из-за мощного паводка возвели 50 временных дамб

На ЮБК из-за мощного паводка возвели 50 временных дамб общей протяженностью 3777 метров

22:22 26.10.2026
 
© Канал Светланы Шевченко в МАКСПаводок вышел на дорогу Ялта - Севастополь в Крыму
Паводок вышел на дорогу Ялта - Севастополь в Крыму
© Канал Светланы Шевченко в МАКС
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт — РИА Новости Крым. В Большой Ялте продолжается ликвидация последствий паводков. Основные аварийно-спасательные работы сейчас сосредоточены в Алупке и Мисхоре. Об этом про итогам вечернего заседания Штаба сообщила врио главы администрации Ялты Светлана Шевченко в своем канале в МАКС.
"Основные аварийно-спасательные работы сегодня сосредоточены в Алупке и Мисхоре. Ведется непрерывный мониторинг обстановки, продолжается сооружение временных дамб и перенаправление потоков воды в русло реки — это необходимо для защиты частных и многоквартирных домов", - написала она.
Сотрудники МЧС России вместе с предприятиями сферы ЖКХ продолжают работы по откачке воды и ликвидации последствий подтопления на разных участках. При этом в большинстве проблемных точек отмечается положительная динамика, отметила Шевченко.
По ее информации, на Кореизском шоссе вода продолжает поступать со стороны заповедной территории. В Кореизе на ул. Родниковой водоотводные работы завершены, вода направлена в русло. Далее по заявкам жителей начнется осушка помещений с использованием тепловых пушек.
Также продолжаются работы и в подземном переходе в Ялте — на участке с улицы Московской к площади Советской. Переход пока остается полностью затопленным, отметила Шевченко.
"С нарастающим итогом освобождены от воды 29 объектов, остаются подтопленными 8. Всего с нарастающим итогом возведено 50 временных дамб общей протяженностью 3777 метров, использован 8191 мешок с песком, вывезено 1938 м³ грунта, расчищено 520 метров русел рек Гува, Кара-Баир и Дерекойка", - рапортовала она, добавив, что к ликвидации последствий подтопления привлечено 235 человек и 46 единиц техники.
Ранее в понедельник сообщалось, что в Ялте началось формирование комиссий, которые будут оценивать причиненный в результате подтоплений ущерб.
Мощные ливни обрушились на Крым с 17 по 20 октября. На плато Ай-Петри выпало более 500 миллиметров осадков. Это больше, чем в 2021 году, когда дожди затопили Южный берег Крыма. В Ялте выпало шесть месячных норм осадков, подтоплен троллейбусный парк, разрушены подпорные стены, силами спасателей и волонтеров возводятся дамбы.
В Кореизе из-за непрекращающихся сильных ливней по улицам пошли грязевые потоки. Часть участков жилых домов ушли под воду. Ситуация в поселке была признана природной ЧС муниципального характера местного уровня реагирования.
К 22 октября самая сложная ситуация из-за паводков на Южном берегу Крыма сложилась в Алупке, где из берегов вышла река Хара-Баир. Жителей подтопленных домов эвакуировали.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Обстановка стабилизируется: как Южный берег Крыма освобождают от воды
Неделя после рекордных ливней: как идут спасательные работы в Большой Ялте
Отопительный сезон в Ялте начнется в ближайшее время
 
НовостиЯлтаБольшая ЯлтаМисхорАлупкаСветлана ШевченкоНовости КрымаАй-ПетриПаводки
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:33Смертельная атака ВСУ на Воронеж и новый генплан Ялты – главное за день
22:22В Большой Ялте из-за мощного паводка возвели 50 временных дамб
22:10Три светила выстроятся в зрелищный ряд в небе: как увидеть парад планет в Крыму
21:50Демография и семейная политика в РФ – Путин утвердил перечень поручений
21:46Севастопольская спортсменка взяла серебро первенства России по ушу
21:32Детский парк Симферополя сократил время работы
21:12Заключенный сбежал из зала суда в Армении
20:57Житель Евпатории после 16 краж отправился на зону
20:45От гриппа привиты 190 тысяч севастопольцев
20:32Киев хочет создать безжизненную зону радиационного заражения на Запорожье - МИД
20:22Над Черным морем сбили беспилотники ВСУ
20:14Как Крым обеспечен зерном
19:54В Судаке свет будут отключать от 2-х до 4-х часов
19:45Спортсменка из Севастополя во второй раз выиграла чемпионат России по боксу
19:19В Севастополе дали свет
19:04"Война меняет отношение к привычному": интервью Героя России и депутата ГД Антона Старостина
18:45Легендарному "Профессору Водяницкому" исполнилось полвека
18:30Блины вместо круассанов: отелям предложили перейти на "русский завтрак"
18:21В Ялте отключили свет на три часа
18:15ОРВИ в Крыму и Севастополе: за неделю заболели почти 9 тысяч человек
Лента новостейМолния