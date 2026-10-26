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В Большой Ялте из-за мощного паводка возвели 50 временных дамб
В Большой Ялте из-за мощного паводка возвели 50 временных дамб - РИА Новости Крым, 26.10.2026
В Большой Ялте из-за мощного паводка возвели 50 временных дамб
В Большой Ялте продолжается ликвидация последствий паводков. Основные аварийно-спасательные работы сейчас сосредоточены в Алупке и Мисхоре. Об этом про итогам... РИА Новости Крым, 26.10.2026
2026-10-26T22:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт — РИА Новости Крым. В Большой Ялте продолжается ликвидация последствий паводков. Основные аварийно-спасательные работы сейчас сосредоточены в Алупке и Мисхоре. Об этом про итогам вечернего заседания Штаба сообщила врио главы администрации Ялты Светлана Шевченко в своем канале в МАКС.Сотрудники МЧС России вместе с предприятиями сферы ЖКХ продолжают работы по откачке воды и ликвидации последствий подтопления на разных участках. При этом в большинстве проблемных точек отмечается положительная динамика, отметила Шевченко.По ее информации, на Кореизском шоссе вода продолжает поступать со стороны заповедной территории. В Кореизе на ул. Родниковой водоотводные работы завершены, вода направлена в русло. Далее по заявкам жителей начнется осушка помещений с использованием тепловых пушек.Также продолжаются работы и в подземном переходе в Ялте — на участке с улицы Московской к площади Советской. Переход пока остается полностью затопленным, отметила Шевченко.Ранее в понедельник сообщалось, что в Ялте началось формирование комиссий, которые будут оценивать причиненный в результате подтоплений ущерб.Мощные ливни обрушились на Крым с 17 по 20 октября. На плато Ай-Петри выпало более 500 миллиметров осадков. Это больше, чем в 2021 году, когда дожди затопили Южный берег Крыма. В Ялте выпало шесть месячных норм осадков, подтоплен троллейбусный парк, разрушены подпорные стены, силами спасателей и волонтеров возводятся дамбы.В Кореизе из-за непрекращающихся сильных ливней по улицам пошли грязевые потоки. Часть участков жилых домов ушли под воду. Ситуация в поселке была признана природной ЧС муниципального характера местного уровня реагирования.К 22 октября самая сложная ситуация из-за паводков на Южном берегу Крыма сложилась в Алупке, где из берегов вышла река Хара-Баир. Жителей подтопленных домов эвакуировали.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Обстановка стабилизируется: как Южный берег Крыма освобождают от водыНеделя после рекордных ливней: как идут спасательные работы в Большой ЯлтеОтопительный сезон в Ялте начнется в ближайшее время
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В Большой Ялте из-за мощного паводка возвели 50 временных дамб
На ЮБК из-за мощного паводка возвели 50 временных дамб общей протяженностью 3777 метров
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт — РИА Новости Крым. В Большой Ялте продолжается ликвидация последствий паводков. Основные аварийно-спасательные работы сейчас сосредоточены в Алупке и Мисхоре. Об этом про итогам вечернего заседания Штаба сообщила врио главы администрации Ялты Светлана Шевченко в своем канале в МАКС.
"Основные аварийно-спасательные работы сегодня сосредоточены в Алупке и Мисхоре. Ведется непрерывный мониторинг обстановки, продолжается сооружение временных дамб и перенаправление потоков воды в русло реки — это необходимо для защиты частных и многоквартирных домов", - написала она.
Сотрудники МЧС России вместе с предприятиями сферы ЖКХ продолжают работы по откачке воды и ликвидации последствий подтопления на разных участках. При этом в большинстве проблемных точек отмечается положительная динамика, отметила Шевченко.
По ее информации, на Кореизском шоссе вода продолжает поступать со стороны заповедной территории. В Кореизе на ул. Родниковой водоотводные работы завершены, вода направлена в русло. Далее по заявкам жителей начнется осушка помещений с использованием тепловых пушек.
Также продолжаются работы и в подземном переходе в Ялте — на участке с улицы Московской к площади Советской. Переход пока остается полностью затопленным, отметила Шевченко.
"С нарастающим итогом освобождены от воды 29 объектов, остаются подтопленными 8. Всего с нарастающим итогом возведено 50 временных дамб общей протяженностью 3777 метров, использован 8191 мешок с песком, вывезено 1938 м³ грунта, расчищено 520 метров русел рек Гува, Кара-Баир и Дерекойка", - рапортовала она, добавив, что к ликвидации последствий подтопления привлечено 235 человек и 46 единиц техники.
Ранее в понедельник сообщалось
, что в Ялте началось формирование комиссий, которые будут оценивать причиненный в результате подтоплений ущерб.
Мощные ливни обрушились на Крым с 17 по 20 октября. На плато Ай-Петри выпало более 500 миллиметров осадков. Это больше, чем в 2021 году, когда дожди затопили Южный берег Крыма. В Ялте выпало шесть месячных норм осадков, подтоплен троллейбусный парк, разрушены подпорные стены, силами спасателей и волонтеров возводятся дамбы. В Кореизе из-за непрекращающихся сильных ливней по улицам пошли грязевые потоки. Часть участков жилых домов ушли под воду. Ситуация в поселке была признана природной ЧС муниципального характера местного уровня реагирования. К 22 октября самая сложная ситуация из-за паводков на Южном берегу Крыма сложилась в Алупке, где из берегов вышла река Хара-Баир. Жителей подтопленных домов эвакуировали. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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