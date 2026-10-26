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В Большой Ялте из-за мощного паводка возвели 50 временных дамб

В Большой Ялте из-за мощного паводка возвели 50 временных дамб - РИА Новости Крым, 26.10.2026

В Большой Ялте из-за мощного паводка возвели 50 временных дамб

В Большой Ялте продолжается ликвидация последствий паводков. Основные аварийно-спасательные работы сейчас сосредоточены в Алупке и Мисхоре. Об этом про итогам... РИА Новости Крым, 26.10.2026

2026-10-26T22:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт — РИА Новости Крым. В Большой Ялте продолжается ликвидация последствий паводков. Основные аварийно-спасательные работы сейчас сосредоточены в Алупке и Мисхоре. Об этом про итогам вечернего заседания Штаба сообщила врио главы администрации Ялты Светлана Шевченко в своем канале в МАКС.Сотрудники МЧС России вместе с предприятиями сферы ЖКХ продолжают работы по откачке воды и ликвидации последствий подтопления на разных участках. При этом в большинстве проблемных точек отмечается положительная динамика, отметила Шевченко.По ее информации, на Кореизском шоссе вода продолжает поступать со стороны заповедной территории. В Кореизе на ул. Родниковой водоотводные работы завершены, вода направлена в русло. Далее по заявкам жителей начнется осушка помещений с использованием тепловых пушек.Также продолжаются работы и в подземном переходе в Ялте — на участке с улицы Московской к площади Советской. Переход пока остается полностью затопленным, отметила Шевченко.Ранее в понедельник сообщалось, что в Ялте началось формирование комиссий, которые будут оценивать причиненный в результате подтоплений ущерб.Мощные ливни обрушились на Крым с 17 по 20 октября. На плато Ай-Петри выпало более 500 миллиметров осадков. Это больше, чем в 2021 году, когда дожди затопили Южный берег Крыма. В Ялте выпало шесть месячных норм осадков, подтоплен троллейбусный парк, разрушены подпорные стены, силами спасателей и волонтеров возводятся дамбы.В Кореизе из-за непрекращающихся сильных ливней по улицам пошли грязевые потоки. Часть участков жилых домов ушли под воду. Ситуация в поселке была признана природной ЧС муниципального характера местного уровня реагирования.К 22 октября самая сложная ситуация из-за паводков на Южном берегу Крыма сложилась в Алупке, где из берегов вышла река Хара-Баир. Жителей подтопленных домов эвакуировали.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Обстановка стабилизируется: как Южный берег Крыма освобождают от водыНеделя после рекордных ливней: как идут спасательные работы в Большой ЯлтеОтопительный сезон в Ялте начнется в ближайшее время

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, ялта, большая ялта, мисхор, алупка, светлана шевченко, новости крыма, ай-петри, паводки