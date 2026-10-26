Рейтинг@Mail.ru
Заключенный сбежал из зала суда в Армении - РИА Новости Крым, 26.10.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261026/zaklyuchennyy-sbezhal-iz-zala-suda-v-armenii-1160537207.html
Заключенный сбежал из зала суда в Армении
Заключенный сбежал из зала суда в Армении - РИА Новости Крым, 26.10.2026
Заключенный сбежал из зала суда в Армении
В понедельник из здания Армавирского суда общей юрисдикции в Армении сбежал заключенный, пишет Sputnik Армения со ссылкой на Уголовно-исполнительною службу. РИА Новости Крым, 26.10.2026
2026-10-26T21:12
2026-10-26T21:12
происшествия
армения
новости
суд
в мире
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e6/03/15/1122725032_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_86a0d9b68d7b5fcc0460d64a6ec454a5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости Крым. В понедельник из здания Армавирского суда общей юрисдикции в Армении сбежал заключенный, пишет Sputnik Армения со ссылкой на Уголовно-исполнительною службу.Сейчас полиция в "Армавире" перешла на усиленную службу для обнаружения сбежавшего.Ранее в Армении также сбегали подсудимые. 3 августа, мужчина сбежал из здания суда. Отмечалось, что обвиняемого по делу о семейном насилии доставили в суд для рассмотрения вопроса об избрании меры пресечения. После того, как судья зачитал решение об аресте, мужчине удалось сбежать.Еще раньше аналогичный инцидент произошел в Ширакской области. Тогда обвиняемый разбил окно здания суда и скрылся, однако впоследствии был задержан. После побега ему предъявили новые обвинения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Житель Севастополя объявлен в розыск за убийство материВ Крыму сын и мать "заказали" родственников из-за имущества – приговор судаЗа убийство матери жителю Крыма вынесли приговор
армения
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e6/03/15/1122725032_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_18e6a02940be3f4667e43864102592a6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, армения, новости, суд, в мире
Заключенный сбежал из зала суда в Армении

В Армении заключенный совершил побег из зала суда

21:12 26.10.2026
 
© Dmitry MakeevУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации
© Dmitry Makeev
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости Крым. В понедельник из здания Армавирского суда общей юрисдикции в Армении сбежал заключенный, пишет Sputnik Армения со ссылкой на Уголовно-исполнительною службу.
"Заключенный отбывал наказание в уголовно-исполнительном учреждении "Армавир". Мужчину доставили для участия в судебном заседании", - отмечает издание.
Сейчас полиция в "Армавире" перешла на усиленную службу для обнаружения сбежавшего.
Ранее в Армении также сбегали подсудимые. 3 августа, мужчина сбежал из здания суда. Отмечалось, что обвиняемого по делу о семейном насилии доставили в суд для рассмотрения вопроса об избрании меры пресечения. После того, как судья зачитал решение об аресте, мужчине удалось сбежать.
Еще раньше аналогичный инцидент произошел в Ширакской области. Тогда обвиняемый разбил окно здания суда и скрылся, однако впоследствии был задержан. После побега ему предъявили новые обвинения.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Житель Севастополя объявлен в розыск за убийство матери
В Крыму сын и мать "заказали" родственников из-за имущества – приговор суда
За убийство матери жителю Крыма вынесли приговор
 
ПроисшествияАрменияНовостиСудВ мире
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:33Смертельная атака ВСУ на Воронеж и новый генплан Ялты – главное за день
22:22В Большой Ялте из-за мощного паводка возвели 50 временных дамб
22:10Три светила выстроятся в зрелищный ряд в небе: как увидеть парад планет в Крыму
21:50Демография и семейная политика в РФ – Путин утвердил перечень поручений
21:46Севастопольская спортсменка взяла серебро первенства России по ушу
21:32Детский парк Симферополя сократил время работы
21:12Заключенный сбежал из зала суда в Армении
20:57Житель Евпатории после 16 краж отправился на зону
20:45От гриппа привиты 190 тысяч севастопольцев
20:32Киев хочет создать безжизненную зону радиационного заражения на Запорожье - МИД
20:22Над Черным морем сбили беспилотники ВСУ
20:14Как Крым обеспечен зерном
19:54В Судаке свет будут отключать от 2-х до 4-х часов
19:45Спортсменка из Севастополя во второй раз выиграла чемпионат России по боксу
19:19В Севастополе дали свет
19:04"Война меняет отношение к привычному": интервью Героя России и депутата ГД Антона Старостина
18:45Легендарному "Профессору Водяницкому" исполнилось полвека
18:30Блины вместо круассанов: отелям предложили перейти на "русский завтрак"
18:21В Ялте отключили свет на три часа
18:15ОРВИ в Крыму и Севастополе: за неделю заболели почти 9 тысяч человек
Лента новостейМолния