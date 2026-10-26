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Заключенный сбежал из зала суда в Армении

Заключенный сбежал из зала суда в Армении - РИА Новости Крым, 26.10.2026

Заключенный сбежал из зала суда в Армении

В понедельник из здания Армавирского суда общей юрисдикции в Армении сбежал заключенный, пишет Sputnik Армения со ссылкой на Уголовно-исполнительною службу. РИА Новости Крым, 26.10.2026

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости Крым. В понедельник из здания Армавирского суда общей юрисдикции в Армении сбежал заключенный, пишет Sputnik Армения со ссылкой на Уголовно-исполнительною службу.Сейчас полиция в "Армавире" перешла на усиленную службу для обнаружения сбежавшего.Ранее в Армении также сбегали подсудимые. 3 августа, мужчина сбежал из здания суда. Отмечалось, что обвиняемого по делу о семейном насилии доставили в суд для рассмотрения вопроса об избрании меры пресечения. После того, как судья зачитал решение об аресте, мужчине удалось сбежать.Еще раньше аналогичный инцидент произошел в Ширакской области. Тогда обвиняемый разбил окно здания суда и скрылся, однако впоследствии был задержан. После побега ему предъявили новые обвинения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Житель Севастополя объявлен в розыск за убийство материВ Крыму сын и мать "заказали" родственников из-за имущества – приговор судаЗа убийство матери жителю Крыма вынесли приговор

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происшествия, армения, новости, суд, в мире