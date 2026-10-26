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От гриппа привиты 190 тысяч севастопольцев - РИА Новости Крым, 26.10.2026
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От гриппа привиты 190 тысяч севастопольцев
От гриппа привиты 190 тысяч севастопольцев - РИА Новости Крым, 26.10.2026
От гриппа привиты 190 тысяч севастопольцев
В Севастополе прививку от гриппа уже получили почти 190 тысяч человек, вакцинальная кампания продлится до декабря. Об этом сообщил губернатор города-героя... РИА Новости Крым, 26.10.2026
2026-10-26T20:45
2026-10-26T20:45
грипп
вакцина
вакцинация
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе прививку от гриппа уже получили почти 190 тысяч человек, вакцинальная кампания продлится до декабря. Об этом сообщил губернатор города-героя Михаил Развожаев по итогам аппаратного совещания.Прививки от гриппа важно делать ежегодно — так организм получает защиту именно от тех штаммов, которые будут циркулировать в предстоящем эпидсезоне. Поскольку организму требуется время для выработки иммунитета, прививку следует сделать заранее, напомнил он со ссылкой на медиков."Сделать прививку быстро и удобно можно в любой поликлинике города и мобильных пунктах вакцинации. Традиционно мы их развернули на площади Нахимова и в торговых центрах "Муссон", "Апельсин" и SeaMall", - уточнил Развожаев.Также он обозначил, что в городе работают выездные бригады для иммунизации в коллективах — по заявкам работодателей; детей прививают в школах и детских садах. Тем, кто намерен сделать прививку, нужно взять с собой паспорт и СНИЛС.Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что в России продолжает расти заболеваемость гриппом, но ситуация находится на контроле.Сейчас циркулируют новые штаммы вирусов гриппа, к которым у россиян нет иммунитета, поэтому необходимо вакцинироваться.9 сентября в Крыму стартовала кампания по вакцинации против гриппа. Также в начале сентября министр здравоохранения Крыма Алексей Натаров сообщал, что 302 тысячи доз вакцины против гриппа поступили в медорганизации республики.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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96
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грипп, вакцина, вакцинация, севастополь, здравоохранение в крыму и севастополе, новости севастополя
От гриппа привиты 190 тысяч севастопольцев

В Севастополе прививку от гриппа уже получили почти 190 тысяч человек

20:45 26.10.2026
 
© РИА Новости КрымПрививка от Гриппа
Прививка от Гриппа - РИА Новости, 1920, 26.10.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе прививку от гриппа уже получили почти 190 тысяч человек, вакцинальная кампания продлится до декабря. Об этом сообщил губернатор города-героя Михаил Развожаев по итогам аппаратного совещания.
"На сегодняшний день прививку сделали уже почти 190 тысяч человек. Всего до 1 декабря медики планируют привить 335 тысяч человек, более 73 тысяч из них — дети", - написал он в своем канале на платформе МАКС.
Прививки от гриппа важно делать ежегодно — так организм получает защиту именно от тех штаммов, которые будут циркулировать в предстоящем эпидсезоне. Поскольку организму требуется время для выработки иммунитета, прививку следует сделать заранее, напомнил он со ссылкой на медиков.
"Сделать прививку быстро и удобно можно в любой поликлинике города и мобильных пунктах вакцинации. Традиционно мы их развернули на площади Нахимова и в торговых центрах "Муссон", "Апельсин" и SeaMall", - уточнил Развожаев.
Также он обозначил, что в городе работают выездные бригады для иммунизации в коллективах — по заявкам работодателей; детей прививают в школах и детских садах. Тем, кто намерен сделать прививку, нужно взять с собой паспорт и СНИЛС.
Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что в России продолжает расти заболеваемость гриппом, но ситуация находится на контроле.
Сейчас циркулируют новые штаммы вирусов гриппа, к которым у россиян нет иммунитета, поэтому необходимо вакцинироваться.
9 сентября в Крыму стартовала кампания по вакцинации против гриппа. Также в начале сентября министр здравоохранения Крыма Алексей Натаров сообщал, что 302 тысячи доз вакцины против гриппа поступили в медорганизации республики.
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ГриппВакцинаВакцинацияСевастопольЗдравоохранение в Крыму и СевастополеНовости Севастополя
 
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