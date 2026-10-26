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Как Крым обеспечен зерном

Как Крым обеспечен зерном - РИА Новости Крым, 26.10.2026

Как Крым обеспечен зерном

Республика Крым обеспечена продовольственным зерном 3 и 4 класса в достаточной мере. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала технический директор... РИА Новости Крым, 26.10.2026

2026-10-26T20:14

2026-10-26T20:14

2026-10-26T20:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Республика Крым обеспечена продовольственным зерном 3 и 4 класса в достаточной мере. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала технический директор органа инспекции Азово-Черноморского филиала Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральный центр оценки безопасности и качества продукции АПК" Ирина Годыло.Государственный мониторинг зерна проводится в соответствии с законом РФ в период сборки урожая для получения объективной картины о его качестве и безопасности, отметила Ирина Годыло.Участие в мониторинге, по ее словам, приняли более 600 сельхозтоваропроизводителей Крыма из 14 районов республики, а также города Севастополя.Это зерно 3 и 4 класса, из которого мелят муку, пекут хлеб и изготавливают хлебобулочные и макаронные изделия, уточнила она. "Еще 40% – это зерно 5 класса, фуражное, которое идет на переработку", – добавила эксперт.На днях в ходе пресс-конференции по случаю Всемирного дня хлеба в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила заведующая испытательной лабораторией Азово-Черноморского филиала "Центра оценки качества зерна Татьяна Тышкевич, что в Крыму в этом году собрали неожиданно большой урожай пшеницы, ее качество оказалось высоким и позволяет выпекать не только хлеб.Ранее, в сентябре, глава Минсельхоза республики Денис Кратюк заявлял, что в Крыму намерены отказаться от выращивания большого количества зерновых культур, таких как пшеница и ячмень, в пользу более маржинальных культур, характерных для Крыма и ценных для России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России к концу года соберут 140 млн тонн зерновыхОсенняя посевная в Крыму – сколько гектаров засеяли озимымиСколько зерна и картофеля собрали в Крыму

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

зерно, крым, новости крыма, агропромышленный комплекс (апк), сельское хозяйство, мнения