Рейтинг@Mail.ru
Как Крым обеспечен зерном - РИА Новости Крым, 26.10.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261026/kak-krym-obespechen-zernom-1160527797.html
Как Крым обеспечен зерном
Как Крым обеспечен зерном - РИА Новости Крым, 26.10.2026
Как Крым обеспечен зерном
Республика Крым обеспечена продовольственным зерном 3 и 4 класса в достаточной мере. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала технический директор... РИА Новости Крым, 26.10.2026
2026-10-26T20:14
2026-10-26T20:14
зерно
крым
новости крыма
агропромышленный комплекс (апк)
сельское хозяйство
мнения
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/09/01/1149116360_0:53:1200:728_1920x0_80_0_0_d9ffd34265918a5bfa60778f99b99c4e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Республика Крым обеспечена продовольственным зерном 3 и 4 класса в достаточной мере. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала технический директор органа инспекции Азово-Черноморского филиала Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральный центр оценки безопасности и качества продукции АПК" Ирина Годыло.Государственный мониторинг зерна проводится в соответствии с законом РФ в период сборки урожая для получения объективной картины о его качестве и безопасности, отметила Ирина Годыло.Участие в мониторинге, по ее словам, приняли более 600 сельхозтоваропроизводителей Крыма из 14 районов республики, а также города Севастополя.Это зерно 3 и 4 класса, из которого мелят муку, пекут хлеб и изготавливают хлебобулочные и макаронные изделия, уточнила она. "Еще 40% – это зерно 5 класса, фуражное, которое идет на переработку", – добавила эксперт.На днях в ходе пресс-конференции по случаю Всемирного дня хлеба в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила заведующая испытательной лабораторией Азово-Черноморского филиала "Центра оценки качества зерна Татьяна Тышкевич, что в Крыму в этом году собрали неожиданно большой урожай пшеницы, ее качество оказалось высоким и позволяет выпекать не только хлеб.Ранее, в сентябре, глава Минсельхоза республики Денис Кратюк заявлял, что в Крыму намерены отказаться от выращивания большого количества зерновых культур, таких как пшеница и ячмень, в пользу более маржинальных культур, характерных для Крыма и ценных для России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России к концу года соберут 140 млн тонн зерновыхОсенняя посевная в Крыму – сколько гектаров засеяли озимымиСколько зерна и картофеля собрали в Крыму
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/09/01/1149116360_80:0:1120:780_1920x0_80_0_0_e885b4b91426a370684abaed152ec3f5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
зерно, крым, новости крыма, агропромышленный комплекс (апк), сельское хозяйство, мнения
Как Крым обеспечен зерном

Крым обеспечен продовольственным зерном в достаточной мере – итоги инспектирования

20:14 26.10.2026
 
© Администрация Ленинского района Республики КрымУборка урожая
Уборка урожая
© Администрация Ленинского района Республики Крым
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Республика Крым обеспечена продовольственным зерном 3 и 4 класса в достаточной мере. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала технический директор органа инспекции Азово-Черноморского филиала Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральный центр оценки безопасности и качества продукции АПК" Ирина Годыло.
Государственный мониторинг зерна проводится в соответствии с законом РФ в период сборки урожая для получения объективной картины о его качестве и безопасности, отметила Ирина Годыло.
"В этом году республика Крым собрала более миллиона тонн зерна пшеницы. Самые крупные районы, где были большие посевные площади и много зерна намолотили, это Красногвардейский, Джанкойский и Ленинский район. Наш филиал обследовал более 786 тысяч тонн пшеницы – это 72% от валового сбора", – рассказала Годыло.
Участие в мониторинге, по ее словам, приняли более 600 сельхозтоваропроизводителей Крыма из 14 районов республики, а также города Севастополя.

"Отобрали мы 1 128 проб, провели 21 432 исследования. И по результатам госмониторинга мы можем смело сказать, что Республика Крым обеспечена продовольственным зерном", – заявила Ирина Годыло.

Это зерно 3 и 4 класса, из которого мелят муку, пекут хлеб и изготавливают хлебобулочные и макаронные изделия, уточнила она.
"Еще 40% – это зерно 5 класса, фуражное, которое идет на переработку", – добавила эксперт.
На днях в ходе пресс-конференции по случаю Всемирного дня хлеба в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила заведующая испытательной лабораторией Азово-Черноморского филиала "Центра оценки качества зерна Татьяна Тышкевич, что в Крыму в этом году собрали неожиданно большой урожай пшеницы, ее качество оказалось высоким и позволяет выпекать не только хлеб.
Ранее, в сентябре, глава Минсельхоза республики Денис Кратюк заявлял, что в Крыму намерены отказаться от выращивания большого количества зерновых культур, таких как пшеница и ячмень, в пользу более маржинальных культур, характерных для Крыма и ценных для России.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В России к концу года соберут 140 млн тонн зерновых
Осенняя посевная в Крыму – сколько гектаров засеяли озимыми
Сколько зерна и картофеля собрали в Крыму
 
ЗерноКрымНовости КрымаАгропромышленный комплекс (АПК)Сельское хозяйствоМнения
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:45От гриппа привиты 190 тысяч севастопольцев
20:32Киев хочет создать безжизненную зону радиационного заражения на Запорожье - МИД
20:22Над Черным морем сбили беспилотники ВСУ
20:14Как Крым обеспечен зерном
19:54В Судаке свет будут отключать от 2-х до 4-х часов
19:45Спортсменка из Севастополя во второй раз выиграла чемпионат России по боксу
19:19В Севастополе дали свет
19:04"Война меняет отношение к привычному": интервью Героя России и депутата ГД Антона Старостина
18:45Легендарному "Профессору Водяницкому" исполнилось полвека
18:30Блины вместо круассанов: отелям предложили перейти на "русский завтрак"
18:21В Ялте отключили свет на три часа
18:15ОРВИ в Крыму и Севастополе: за неделю заболели почти 9 тысяч человек
18:05В "Яндексе" рассказали о состоянии суперкомпьютеров после атак БПЛА
17:55В Севастополе снова ввели графики отключения света "2 через 6"
17:50Соревнования по плаванию объединили в Крыму команды из разных регионов РФ
17:36Четыре поезда "Таврия" идут с опозданием из-за ЧП в Воронежской области
17:22В дома севастопольцев вернулся свет
17:09В Крыму иномарка врезалась в столб и перевернулась – ребенок в больнице
16:53Отопительный сезон в городе Саки стартует этой ночью
16:16Землетрясение произошло в Анапе
Лента новостейМолния