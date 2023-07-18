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Ситуация на Крымском мосту: очередь на проезд продолжает расти - РИА Новости Крым, 18.07.2023
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Ситуация на Крымском мосту: очередь на проезд продолжает расти
Ситуация на Крымском мосту: очередь на проезд продолжает расти - РИА Новости Крым, 18.07.2023
Ситуация на Крымском мосту: очередь на проезд продолжает расти
Более 1600 автомобилей ждут проезда через Крымский мост со стороны Тамани и Керчи по состоянию на 17:00, время ожидания в обоих пунктах составляет от двух до... РИА Новости Крым, 18.07.2023
2023-07-18T17:16
2023-07-18T17:16
крымский мост
чп на крымском мосту
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Более 1600 автомобилей ждут проезда через Крымский мост со стороны Тамани и Керчи по состоянию на 17:00, время ожидания в обоих пунктах составляет от двух до трех часов. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.Таким образом, в течение трех часов очередь проезд по Крымскому мосту за последние три часа увеличилась более чем вдвое. Утром же затруднений в проезде к досмотровым пунктам не было.Теракт на Крымском мостуНациональный антитеррористический комитет 17 июля сообщил об атаке на Крымский мост двумя украинскими надводными беспилотниками. В результате совершенного террористического акта повреждена автодорожная часть Крымского моста.Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.Погибли двое гражданских лиц – мужчина и женщина из Белгородской области, ехавшие на легковом автомобиле.Их несовершеннолетняя дочь получила травмы и осколочные ранения. Ее состояние медики оценивают как стабильное.Движение поездов по Крымскому мосту было возобновлено в тот же день. Движение по большей части моста осуществляется по двум полосам правого пролета, только вдоль разрушенного участка машины двигаются в реверсивном режиме.Керченская паромная переправа задействована в перевозке грузовых автомобилей, пассажиров автобусов и легковых авто.Власти просят жителей и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост и в целях безопасности выбирать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы.Руководители новых субъектов РФ сообщили о временном приостановлении комендантского часа на маршрутах сухопутного коридора.В Крыму создан оперштаб по взаимодействию с туристами, в случае необходимости людям будет оказана помощь.Президент РФ Владимир Путин поручил организовать проведение ремонтно-восстановительных работ на Крымском мосту вице-премьеру Марату Хуснуллину. По словам замглавы правительства, один из двух пролетов полностью разрушен и не подлежит восстановлению, другой сместился на 70-80 сантиметров, опоры сооружения не пострадали.Движение автомобилей по одной стороне автодорожной части Крымского моста предварительно планируется восстановить к 15 сентября, по второй стороне – к 1 ноября.Читайте также на РИА Новости Крым:"Ответ будет" - Путин о теракте на Крымском мостуПутин заявил о необходимости усилить безопасность Крымского мостаМИД РФ об атаке на Крымский мост: США и Британия влияют на решения Киева
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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крымский мост, чп на крымском мосту, транспорт, крым, новости крыма
Ситуация на Крымском мосту: очередь на проезд продолжает расти

Очередь на Крымском мосту увеличилась до 1600 автомобилей к вечеру вторника

17:16 18.07.2023
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкОчередь на Крымский мост
Очередь на Крымский мост - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Более 1600 автомобилей ждут проезда через Крымский мост со стороны Тамани и Керчи по состоянию на 17:00, время ожидания в обоих пунктах составляет от двух до трех часов. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.
"На 17:00 в очереди со стороны Тамани находится 756 транспортных средств. Время ожидания – более двух часов. В очереди со стороны Керчи находится 853 транспортных средств. Время ожидания – около трех часов", - говорится в сообщении.
Таким образом, в течение трех часов очередь проезд по Крымскому мосту за последние три часа увеличилась более чем вдвое. Утром же затруднений в проезде к досмотровым пунктам не было.

Теракт на Крымском мосту

Национальный антитеррористический комитет 17 июля сообщил об атаке на Крымский мост двумя украинскими надводными беспилотниками. В результате совершенного террористического акта повреждена автодорожная часть Крымского моста.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.
Погибли двое гражданских лиц – мужчина и женщина из Белгородской области, ехавшие на легковом автомобиле.
Их несовершеннолетняя дочь получила травмы и осколочные ранения. Ее состояние медики оценивают как стабильное.
Движение поездов по Крымскому мосту было возобновлено в тот же день. Движение по большей части моста осуществляется по двум полосам правого пролета, только вдоль разрушенного участка машины двигаются в реверсивном режиме.
Керченская паромная переправа задействована в перевозке грузовых автомобилей, пассажиров автобусов и легковых авто.
Власти просят жителей и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост и в целях безопасности выбирать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы.
Руководители новых субъектов РФ сообщили о временном приостановлении комендантского часа на маршрутах сухопутного коридора.
В Крыму создан оперштаб по взаимодействию с туристами, в случае необходимости людям будет оказана помощь.
Президент РФ Владимир Путин поручил организовать проведение ремонтно-восстановительных работ на Крымском мосту вице-премьеру Марату Хуснуллину. По словам замглавы правительства, один из двух пролетов полностью разрушен и не подлежит восстановлению, другой сместился на 70-80 сантиметров, опоры сооружения не пострадали.
Движение автомобилей по одной стороне автодорожной части Крымского моста предварительно планируется восстановить к 15 сентября, по второй стороне – к 1 ноября.
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Крымский мостЧП на Крымском мостуТранспортКрымНовости Крыма
 
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