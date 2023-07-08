https://crimea.ria.ru/20230708/yadernaya-provokatsiya-i-probki-na-krymskom-mostu-top-novostey-nedeli-1129894882.html

Ядерная провокация и пробки на Крымском мосту: топ новостей недели

Ядерная провокация и пробки на Крымском мосту: топ новостей недели - РИА Новости Крым, 08.07.2023

Ядерная провокация и пробки на Крымском мосту: топ новостей недели

Угроза ядерной провокации на Запорожской АЭС со стороны киевского режима. Соотношение потерь России и Украины в Донбассе. Задержание замначальника УФСИН и... РИА Новости Крым, 08.07.2023

2023-07-08T19:30

2023-07-08T19:30

2023-07-08T19:30

новости

новости крыма

заэс (запорожская атомная электростанция)

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качество воды

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым. Угроза ядерной провокации на Запорожской АЭС со стороны киевского режима. Соотношение потерь России и Украины в Донбассе. Задержание замначальника УФСИН и начальника СИЗО в Крыму. Пробки на Крымском мосту и основные правила досмотра. Качество черноморской воды после теракта на Каховской ГЭС. Смертельная авария с подростками на мопеде под Симферополем.Недельный обзор популярных тем от РИА Новости Крым показал, какие инфоповоды были интересны за прошедшие семь дней.Угроза для Запорожской АЭСНа этой неделе советник главы "Росэнергоатома" Ренат Карчаа заявил, что киевский режим планирует нанести удар по Запорожской АЭС с помощью высокоточного оружия и дронов-камикадзе, а также намеревается сбросить с воздушного судна боеприпас, начиненный радиоактивными отходами. По данным Карчаа, атака могла произойти в ночь на среду, 5 июля. Пока этого непроизошло, но эксперты не исключают ядерной провокаций со стороны Киева. Огромные потери ВСУСоотношение потерь российской армии и подразделений ВСУ в ходе украинского контрнаступления достигает 1 к 30, сообщил на этой неделе врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Российские подразделения удерживают позиции по всей линии и там, где есть возможность, продвигаются вперед. Ситуация на Крымском мостуВ конце прошлой недели и в начале уходящей на подъезде в Крымсому мосту со стороны Кубани стали скапливаться огромные заторы. В понедельник утром очередь увеличилась до 13 км. Для нормализации дорожной обстановки на пунктах досмотра увеличили количество сотрудников, все службы перешли на круглосуточный режим работы в полном составе. К середине дня 5 июля пробка на Крымском мосту исчезла. В Минтрансе России объяснили ситуацию возросшим трафиком и увеличением количества подлежащего досмотру багажа. А в профильном министерстве РК напомнили, что отказ от большого числа сумок и чемоданов поможет сократить время прохождения досмотра. Водители, которые везут много багажа, проходят через стационарный пункт досмотра, авто без груза - через линейный пункт, что быстрее. Также в ведомстве напомнили, что в Крым можно добраться без пробок на электричке Анапа-Керчь. Еще одной альтернативой может стать сухопутный маршрут. В Крым можно въехать через КПП в Армянске или по Чонгарскому мосту, движение по которому тоже возобновили на этой неделе после ремонта. Качество морской воды после теракта на ГЭСЗначимых отклонений от нормативных показателей по итогам исследований воды на черноморском побережье не выявлено, эпидобстановка в Херсонской области и на прилегающих территориях стабильна, сообщили 4 июля в Роспотребнадзоре. Замеры проводят регулярно на различных глубинах в семи контрольных точках. Почти за месяц специалисты ведомства отобрали около 700 проб питьевой и морской воды, воды из Северо-Крымского канала и поверхностных водоемов в зоне подтопления, а также донных отложений и грунта. Одновременно продолжают промывать и дезинфицировать водопроводные сети и сооружения. Задержание за взяткиПервый заместитель начальника крымского управления Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) и. о. начальника СИЗО-2 и замначальника СИЗО-1 в Симферополе задержаны по подозрению в получении крупных взяток, сообщили на этой неделе в Главном следственном управлении СК РФ по Крыму и Севастополю. Еще один фигурант уголовного дела – директор фирмы из Санкт-Петербурга – подозревается в даче взяток должностным лицам. ДТП с подросткамиПод Симферополем в результате ДТП с участием автомобиля Land Rover и мопеда погибли двое несовершеннолетних. ДТП произошло вечером 1 июля на автодороге Симферополь - Николаевка вблизи села Новозбурьевка Симферопольского района. Иномарка выехала на "встречку" и въехала в мопед. 44-летнего водитель Land Rover совершал маневр обгона на разрешенном участке дороги. При этом мопед ехал с выключенными фарами. Погибшим подросткам было по 15 лет.

https://crimea.ria.ru/20230703/v-mid-rf-otsenili-zayavlenie-zelenskogo-o-kryme-i-okonchanii-konflikta-1129777370.html

https://crimea.ria.ru/20230704/putin-otsenil-vozmozhnost-otpravlyat-turistov-v-krym-cherez-novye-regiony-1129812931.html

https://crimea.ria.ru/20230702/tragediya-titana-nazvana-novaya-prichina-gibeli-batiskafa-1129761306.html

заэс (запорожская атомная электростанция)

крымский мост

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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