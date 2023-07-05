https://crimea.ria.ru/20230705/v-krymu-pervyy-zam-nachalnika-ufsin-i-nachalnik-sizo-zaderzhany-za-vzyatki-1129818604.html

В Крыму первый замначальника УФСИН и начальник СИЗО задержаны за взятки

В Крыму первый замначальника УФСИН и начальник СИЗО задержаны за взятки - РИА Новости Крым, 05.07.2023

В Крыму первый замначальника УФСИН и начальник СИЗО задержаны за взятки

Первый заместитель начальника крымского управления Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН), и. о. начальника СИЗО-2 и замначальника СИЗО-1 в Симферополе РИА Новости Крым, 05.07.2023

2023-07-05T09:39

2023-07-05T09:39

2023-07-05T09:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. Первый заместитель начальника крымского управления Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН), и. о. начальника СИЗО-2 и замначальника СИЗО-1 в Симферополе задержаны по подозрению в получении крупных взяток. Об этом сообщает главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю.Еще один фигурант уголовного дела – директор фирмы из Санкт-Петербурга – подозревается в даче взяток должностным лицам.По данным ведомства, с прошлого года петербургская фирма по договору ежедневно доставляла посылки заключенным в СИЗО: директор фирмы организовала интернет-магазин для выбора и покупки различного товара. Первый заместитель начальника УФСИН вместе с вышеуказанными подчиненными получал от предпринимательницы взятки за покровительство фирмы и провоз бандеролей без досмотра.Противозаконную деятельность должностных лиц УФСИН выявили сотрудники управления ФСБ по Крыму и Севастополю.Первого замначальника республиканского УФСИН и взяткодателя задержали накануне в Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ и Росгвардии. По местам жительства подозреваемых в Северной столице проведены обыски.В настоящее время задержанных этапируют в Симферополь. Вину в совершении преступлений они признали.Замначальника СИЗО-1 и и.о. начальника СИЗО-2 правоохранители задержали в Симферополе. По местам их работы также проведены обыски.Следственный комитет и ФСБ устанавливают других участников преступной схемы.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский пристав за взятки освобождала осужденных от исправительных работВзятка и подлог: в Евпатории будут судить бывшего инженера "Крымэнерго"Сокрыл фиктивный брак: в Крыму полицейского задержали за крупную взятку

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