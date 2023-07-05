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В Крыму первый замначальника УФСИН и начальник СИЗО задержаны за взятки - РИА Новости Крым, 05.07.2023
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В Крыму первый замначальника УФСИН и начальник СИЗО задержаны за взятки
В Крыму первый замначальника УФСИН и начальник СИЗО задержаны за взятки - РИА Новости Крым, 05.07.2023
В Крыму первый замначальника УФСИН и начальник СИЗО задержаны за взятки
Первый заместитель начальника крымского управления Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН), и. о. начальника СИЗО-2 и замначальника СИЗО-1 в Симферополе РИА Новости Крым, 05.07.2023
2023-07-05T09:39
2023-07-05T09:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. Первый заместитель начальника крымского управления Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН), и. о. начальника СИЗО-2 и замначальника СИЗО-1 в Симферополе задержаны по подозрению в получении крупных взяток. Об этом сообщает главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю.Еще один фигурант уголовного дела – директор фирмы из Санкт-Петербурга – подозревается в даче взяток должностным лицам.По данным ведомства, с прошлого года петербургская фирма по договору ежедневно доставляла посылки заключенным в СИЗО: директор фирмы организовала интернет-магазин для выбора и покупки различного товара. Первый заместитель начальника УФСИН вместе с вышеуказанными подчиненными получал от предпринимательницы взятки за покровительство фирмы и провоз бандеролей без досмотра.Противозаконную деятельность должностных лиц УФСИН выявили сотрудники управления ФСБ по Крыму и Севастополю.Первого замначальника республиканского УФСИН и взяткодателя задержали накануне в Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ и Росгвардии. По местам жительства подозреваемых в Северной столице проведены обыски.В настоящее время задержанных этапируют в Симферополь. Вину в совершении преступлений они признали.Замначальника СИЗО-1 и и.о. начальника СИЗО-2 правоохранители задержали в Симферополе. По местам их работы также проведены обыски.Следственный комитет и ФСБ устанавливают других участников преступной схемы.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский пристав за взятки освобождала осужденных от исправительных работВзятка и подлог: в Евпатории будут судить бывшего инженера "Крымэнерго"Сокрыл фиктивный брак: в Крыму полицейского задержали за крупную взятку
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новости крыма, крымский следком, уфсин, новости, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), симферополь, санкт-петербург
В Крыму первый замначальника УФСИН и начальник СИЗО задержаны за взятки

Первый замглавы крымского УФСИН и начальник СИЗО-2 задержаны за получение крупных взяток

09:39 05.07.2023 (обновлено: 09:59 05.07.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНаручники в руках
Наручники в руках - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. Первый заместитель начальника крымского управления Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН), и. о. начальника СИЗО-2 и замначальника СИЗО-1 в Симферополе задержаны по подозрению в получении крупных взяток. Об этом сообщает главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю.
"Возбуждено уголовное дело в отношении первого заместителя начальника УФСИН по Республике Крым и городу Севастополю, и. о. начальника СИЗО-2 и заместителя начальника СИЗО-1. Им вменяется получение взяток группой лиц по предварительному сговору в крупном размере", - говорится в сообщении.
Еще один фигурант уголовного дела – директор фирмы из Санкт-Петербурга – подозревается в даче взяток должностным лицам.
По данным ведомства, с прошлого года петербургская фирма по договору ежедневно доставляла посылки заключенным в СИЗО: директор фирмы организовала интернет-магазин для выбора и покупки различного товара. Первый заместитель начальника УФСИН вместе с вышеуказанными подчиненными получал от предпринимательницы взятки за покровительство фирмы и провоз бандеролей без досмотра.
Противозаконную деятельность должностных лиц УФСИН выявили сотрудники управления ФСБ по Крыму и Севастополю.
Первого замначальника республиканского УФСИН и взяткодателя задержали накануне в Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ и Росгвардии. По местам жительства подозреваемых в Северной столице проведены обыски.
В настоящее время задержанных этапируют в Симферополь. Вину в совершении преступлений они признали.
Замначальника СИЗО-1 и и.о. начальника СИЗО-2 правоохранители задержали в Симферополе. По местам их работы также проведены обыски.
Следственный комитет и ФСБ устанавливают других участников преступной схемы.
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