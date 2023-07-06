https://crimea.ria.ru/20230706/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-6-iyulya-1129870427.html

Главные события и заявления дня: 6 июля

Главные события и заявления дня: 6 июля - РИА Новости Крым, 06.07.2023

Главные события и заявления дня: 6 июля

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев назвал угрозы для Крыма и задачи для обеспечения безопасности регионов Юга России. Как живет Новая Каховка спустя месяц... РИА Новости Крым, 06.07.2023

2023-07-06T22:55

2023-07-06T22:55

2023-07-06T22:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости Крым. Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев назвал угрозы для Крыма и задачи для обеспечения безопасности регионов Юга России. Как живет Новая Каховка спустя месяц после теракта на ГЭС. Из украинского плена вернулись 45 российских военных. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сделал заявления по ядерному оружию и Владимиру Зеленскому. В Киево-Печерской лавре незаконно орудует украинский минкульт. Российские военные поразили объект критической инфраструктуры во Львове. Пушилин назвал соотношения потерь России и Украины. "Газпром" может прекратить поставки газа через Украину.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Ночные взрывы во ЛьвовеВ ночь на 6 июля на всей территории Украины звучала воздушная тревога, в ряде областей прогремели взрывы, во Львове поврежден объект критической инфраструктуры. Украинские СМИ со ссылкой на командование ВС ВСУ сообщали о работе ПВО в Львовской и Тернопольской областях. По сообщению минобороны РФ, корабли Военно-морских сил России нанесли ракетный удар по пунктам временной дислокации личного состава ВСУ и иностранных наемников, а также местам хранения иностранной бронетанковой техники. А российская ПВО сбила два украинских самолета Су-25 и перехватила четыре ракеты Storm Shadow.Заявление Патрушева на совещании по безопасности ЮФОС начала года киевский режим предпринял более 70 атак на Крым с применением беспилотников. Атакам дронов и обстрелам со стороны ВСУ подверглись территории Кубани и Ростовской области. В Южном федеральном округе совершено 11 преступлений террористической направленности, 10 из которых – теракты.Возвращение из украинского пленаВ четверг еще 45 российских военнослужащих были возвращены на территорию России из украинского плена. "Шестого июля в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 45 российских военнослужащих", - сообщили в Минобороны РФ.Пушилин: ВСУ несут ошеломляющие потериНа некоторых участках фронта соотношение потерь российской армии и подразделений вооруженных сил Украины в ходе контрнаступления ВСУ достигает соотношения 1 к 30 в пользу ВС России."Если говорить о соотношении потерь, они разные на разных участках: где-то – 1 к 10, где-то – 1 к 30. Конечно, потери есть и у нас, есть раненые, погибшие", - сказал Пушилин.Заявления Александра Лукашенко: главноеПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не собирается применять ядерное оружие для атак, только в качестве ответного удара."Мы не собираемся атаковать никого с помощью ядерного оружия. Вы нас не трогайте и забудьте про ядерное оружие. Но если вы совершите агрессию, ответ будет мгновенный. Цели определены", - заявил Лукашенко. Говоря о ходе спецоперации, он отметил, что официальный Киев реально оценивает невозможность успешного контрнаступления и огромные потери ВСУ. По этой причине украинский президент Зеленский выходит с претензиями по поводу финансирования и поставок вооружения к тем, кто толкал Украину к военным действиям."Он окончательно понял, что Украина не победит в этой войне, и уже делает шаги, чтобы выйти из этого положения", - цитирует президента Белоруссии РИА Новости.События в Киево-Печерской лавреУтром в четверг комиссия украинского минкульта при поддержке полиции ворвалась в Киево-Печерскую лавру. Члены комиссии опечатали 69-й корпус, в котором находятся Монастырские мастерские и магазин церковной мебели, а также сорвали замки и незаконно проникли в 70-й корпус Лавры. Прихожане пытались помешать самовольным действиям, но были оттеснены полицейскими, которые применили силу к безоружным людям.Разграбление украинских святынь официальный представитель МИД Мария Захарова назвала очередным примером преступного курса украинского президента Владимира Зеленского, направленного на разрушение основ украинского общества, его религиозного, культурного и исторического достояния."Это традиция, Запад всегда грабил свои колонии, и Украина не стала исключением. Лувр уже принял на, как они пишут, "временное хранение" 16 экспонатов, привезенных из киевского Национального музея искусств им. Богдана и Варвары Ханенко. И коллекция, как они говорят, "украинских культурных реликвий" будет расширяться", – заявила Захарова."Газпром" может прекратить транзит газа через УкраинуПредседатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что Россия введет соответствующие санкции и прекратит все отношения с Киевом, в том числе по транзиту газа в Европу, если украинский "Нафтогаз" продолжит организовывать нелегитимные судебные разбирательства."Нафтогаз" отказывается принимать российский газ в точке входа "Сохрановка", но при этом требует оплату за его транзит. Надуманные попытки "Нафтогаза" продолжить это разбирательство говорят о его неконструктивном отношении к организации транзита российского газа в Европу и в целом о враждебном отношении к РФ", - сказал глава "Газпрома".Жизнь в Новой Каховке через месяц после подрыва ГЭСПервые последствия ЧС в Новой Каховке устранили за 15 дней. Город постепенно становится комфортным для жизни. Люди возвращаются. Однако впереди у властей и жителей еще очень много работы."Каховского водохранилища теперь не существует, подпор воды заметно снизился, дебет скважин тоже. Но все населенные пункты с водой, кроме Корсунки - там мы не можем восстановить работу скважин из-за постоянных обстрелов", - рассказывает мэр Владимир Леонтьев.До сих пор остаются затопленными более двух тысяч домов, более четырехсот - полностью разрушены. Пострадавшим продолжают выплачивать компенсации. Как живет Новая Каховка, в материале наших журналистов.

https://crimea.ria.ru/20230706/chto-proiskhodit-v-klescheevke-pod-artemovskom--informatsiya-pushilina-1129850945.html

https://crimea.ria.ru/20230706/vvedet-li-nato-voinskiy-kontingent-na-ukrainu--mnenie--1129865440.html

https://crimea.ria.ru/20230706/oglashen-prigovor-obvinyaemym-v-pokushenii-na-vitse-gubernatora-khersonschiny-1129850163.html

https://crimea.ria.ru/20230706/150-rossiyan-i-desyat-turkov-kak-stroyat-sobornuyu-mechet-v-krymu-1129865115.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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