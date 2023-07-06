https://crimea.ria.ru/20230706/gazprom-prigrozil-kievu-prekratit-vse-otnosheniya-po-tranzitu-gaza-v-es-1129857106.html

"Газпром" пригрозил Киеву прекратить все отношения по транзиту газа в ЕС

"Газпром" пригрозил Киеву прекратить все отношения по транзиту газа в ЕС - РИА Новости Крым, 06.07.2023

"Газпром" пригрозил Киеву прекратить все отношения по транзиту газа в ЕС

Если украинский "Нафтогаз" продолжит организовывать нелегитимные судебные разбирательства с "Газпромом", Россия введет соответствующие санкции и прекратит все... РИА Новости Крым, 06.07.2023

2023-07-06T13:45

2023-07-06T13:45

2023-07-06T13:47

новости

газпром

"нафтогаз"

алексей миллер

газопровод "турецкий поток"

европейский союз

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111777/86/1117778612_0:160:2500:1566_1920x0_80_0_0_65d1e732643b7d55db944b872006fd0a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. Если украинский "Нафтогаз" продолжит организовывать нелегитимные судебные разбирательства с "Газпромом", Россия введет соответствующие санкции и прекратит все отношения с Киевом, в том числе по транзиту газа в Европу. Об этом заявил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.По его словам, "Нафтогаз", подавая подобные иски, сам "под надуманными предлогами нарушает контрактные обязательства перед "Газпромом". Так, "Нафтогаз" отказывается принимать российский газ в точке входа "Сохрановка", но при этом требует оплату за его транзит.Миллер добавил, что "Газпром" не может рассчитывать на справедливое и беспристрастное рассмотрение спора в Швейцарии, которая присоединилась к антироссийским санкциям.Украинский маршрут, наряду с "Турецким потоком", является одной из двух транспортных артерий поставок российского газа в Европу (поставляется в Словакию, Австрию, Венгрию и другие страны). Сейчас регион получает по нему около 5% импортируемого газа. Другой маршрут поставок российского газа – "Турецкий поток" – обеспечивает Европе около 3% импортируемого газа. "Газпром" и "Нафтогаз" в конце 2019 года подписали транзитный контракт на пять лет, согласно которому "Газпром" гарантирует прокачку 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 млрд – в последующие четыре.

https://crimea.ria.ru/20230623/naftogaz-khochet-vzyskat-s-rossii-kompensatsiyu-za-imuschestvo-v-krymu-1129576638.html

сша

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, газпром, "нафтогаз", алексей миллер, газопровод "турецкий поток", европейский союз, сша