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"Газпром" пригрозил Киеву прекратить все отношения по транзиту газа в ЕС - РИА Новости Крым, 06.07.2023
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"Газпром" пригрозил Киеву прекратить все отношения по транзиту газа в ЕС
"Газпром" пригрозил Киеву прекратить все отношения по транзиту газа в ЕС - РИА Новости Крым, 06.07.2023
"Газпром" пригрозил Киеву прекратить все отношения по транзиту газа в ЕС
Если украинский "Нафтогаз" продолжит организовывать нелегитимные судебные разбирательства с "Газпромом", Россия введет соответствующие санкции и прекратит все... РИА Новости Крым, 06.07.2023
2023-07-06T13:45
2023-07-06T13:47
новости
газпром
"нафтогаз"
алексей миллер
газопровод "турецкий поток"
европейский союз
сша
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. Если украинский "Нафтогаз" продолжит организовывать нелегитимные судебные разбирательства с "Газпромом", Россия введет соответствующие санкции и прекратит все отношения с Киевом, в том числе по транзиту газа в Европу. Об этом заявил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.По его словам, "Нафтогаз", подавая подобные иски, сам "под надуманными предлогами нарушает контрактные обязательства перед "Газпромом". Так, "Нафтогаз" отказывается принимать российский газ в точке входа "Сохрановка", но при этом требует оплату за его транзит.Миллер добавил, что "Газпром" не может рассчитывать на справедливое и беспристрастное рассмотрение спора в Швейцарии, которая присоединилась к антироссийским санкциям.Украинский маршрут, наряду с "Турецким потоком", является одной из двух транспортных артерий поставок российского газа в Европу (поставляется в Словакию, Австрию, Венгрию и другие страны). Сейчас регион получает по нему около 5% импортируемого газа. Другой маршрут поставок российского газа – "Турецкий поток" – обеспечивает Европе около 3% импортируемого газа. "Газпром" и "Нафтогаз" в конце 2019 года подписали транзитный контракт на пять лет, согласно которому "Газпром" гарантирует прокачку 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 млрд – в последующие четыре.
https://crimea.ria.ru/20230623/naftogaz-khochet-vzyskat-s-rossii-kompensatsiyu-za-imuschestvo-v-krymu-1129576638.html
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новости, газпром, "нафтогаз", алексей миллер, газопровод "турецкий поток", европейский союз, сша
"Газпром" пригрозил Киеву прекратить все отношения по транзиту газа в ЕС

Миллер: "Газпром" может прекратить все отношения с Украиной по транзиту газа в Европу

13:45 06.07.2023 (обновлено: 13:47 06.07.2023)
 
© РИА Новости . Иван Руднев / Перейти в фотобанкГазокомпрессорная станция
Газокомпрессорная станция - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
© РИА Новости . Иван Руднев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. Если украинский "Нафтогаз" продолжит организовывать нелегитимные судебные разбирательства с "Газпромом", Россия введет соответствующие санкции и прекратит все отношения с Киевом, в том числе по транзиту газа в Европу. Об этом заявил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.
"Нафтогаз" продолжает свои попытки организовать недобросовестные судебные разбирательства в отношении транзита российского газа в Европу… Он уже подал многомиллиардный иск против России в суды США. В случае продолжения таких недобросовестных действий "Нафтогаза", исключить нельзя, что это может привести к введению санкций Российской Федерацией. Тогда уже любые отношения российских компаний с "Нафтогазом" будут просто невозможными", - сказал Миллер в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, "Нафтогаз", подавая подобные иски, сам "под надуманными предлогами нарушает контрактные обязательства перед "Газпромом". Так, "Нафтогаз" отказывается принимать российский газ в точке входа "Сохрановка", но при этом требует оплату за его транзит.
Миллер добавил, что "Газпром" не может рассчитывать на справедливое и беспристрастное рассмотрение спора в Швейцарии, которая присоединилась к антироссийским санкциям.
"В таких условиях "Газпром" считает, что арбитражные разбирательства нелегитимны и участие в процессе бессмысленно. Надуманные попытки "Нафтогаза" продолжить это разбирательство говорят о его неконструктивном отношении к организации транзита российского газа в Европу и в целом о враждебном отношении к РФ", - отметил глава российской компании.
Украинский маршрут, наряду с "Турецким потоком", является одной из двух транспортных артерий поставок российского газа в Европу (поставляется в Словакию, Австрию, Венгрию и другие страны). Сейчас регион получает по нему около 5% импортируемого газа. Другой маршрут поставок российского газа – "Турецкий поток" – обеспечивает Европе около 3% импортируемого газа. "Газпром" и "Нафтогаз" в конце 2019 года подписали транзитный контракт на пять лет, согласно которому "Газпром" гарантирует прокачку 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 млрд – в последующие четыре.
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