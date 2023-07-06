https://crimea.ria.ru/20230706/gazprom-prigrozil-kievu-prekratit-vse-otnosheniya-po-tranzitu-gaza-v-es-1129857106.html
"Газпром" пригрозил Киеву прекратить все отношения по транзиту газа в ЕС
"Газпром" пригрозил Киеву прекратить все отношения по транзиту газа в ЕС - РИА Новости Крым, 06.07.2023
"Газпром" пригрозил Киеву прекратить все отношения по транзиту газа в ЕС
Если украинский "Нафтогаз" продолжит организовывать нелегитимные судебные разбирательства с "Газпромом", Россия введет соответствующие санкции и прекратит все... РИА Новости Крым, 06.07.2023
2023-07-06T13:45
2023-07-06T13:45
2023-07-06T13:47
новости
газпром
"нафтогаз"
алексей миллер
газопровод "турецкий поток"
европейский союз
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111777/86/1117778612_0:160:2500:1566_1920x0_80_0_0_65d1e732643b7d55db944b872006fd0a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. Если украинский "Нафтогаз" продолжит организовывать нелегитимные судебные разбирательства с "Газпромом", Россия введет соответствующие санкции и прекратит все отношения с Киевом, в том числе по транзиту газа в Европу. Об этом заявил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.По его словам, "Нафтогаз", подавая подобные иски, сам "под надуманными предлогами нарушает контрактные обязательства перед "Газпромом". Так, "Нафтогаз" отказывается принимать российский газ в точке входа "Сохрановка", но при этом требует оплату за его транзит.Миллер добавил, что "Газпром" не может рассчитывать на справедливое и беспристрастное рассмотрение спора в Швейцарии, которая присоединилась к антироссийским санкциям.Украинский маршрут, наряду с "Турецким потоком", является одной из двух транспортных артерий поставок российского газа в Европу (поставляется в Словакию, Австрию, Венгрию и другие страны). Сейчас регион получает по нему около 5% импортируемого газа. Другой маршрут поставок российского газа – "Турецкий поток" – обеспечивает Европе около 3% импортируемого газа. "Газпром" и "Нафтогаз" в конце 2019 года подписали транзитный контракт на пять лет, согласно которому "Газпром" гарантирует прокачку 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 млрд – в последующие четыре.
https://crimea.ria.ru/20230623/naftogaz-khochet-vzyskat-s-rossii-kompensatsiyu-za-imuschestvo-v-krymu-1129576638.html
сша
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111777/86/1117778612_101:0:2400:1724_1920x0_80_0_0_9c4ff0ae1c5b9de2f58a87bb92b57ae7.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, газпром, "нафтогаз", алексей миллер, газопровод "турецкий поток", европейский союз, сша
"Газпром" пригрозил Киеву прекратить все отношения по транзиту газа в ЕС
Миллер: "Газпром" может прекратить все отношения с Украиной по транзиту газа в Европу
13:45 06.07.2023 (обновлено: 13:47 06.07.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости Крым. Если украинский "Нафтогаз" продолжит организовывать нелегитимные судебные разбирательства с "Газпромом", Россия введет соответствующие санкции и прекратит все отношения с Киевом, в том числе по транзиту газа в Европу. Об этом заявил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.
"Нафтогаз" продолжает свои попытки организовать недобросовестные судебные разбирательства в отношении транзита российского газа в Европу… Он уже подал многомиллиардный иск против России в суды США. В случае продолжения таких недобросовестных действий "Нафтогаза", исключить нельзя, что это может привести к введению санкций Российской Федерацией. Тогда уже любые отношения российских компаний с "Нафтогазом" будут просто невозможными", - сказал Миллер в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, "Нафтогаз", подавая подобные иски, сам "под надуманными предлогами нарушает контрактные обязательства перед "Газпромом". Так, "Нафтогаз" отказывается принимать российский газ в точке входа "Сохрановка", но при этом требует оплату за его транзит.
Миллер добавил, что "Газпром" не может рассчитывать на справедливое и беспристрастное рассмотрение спора в Швейцарии, которая присоединилась к антироссийским санкциям.
"В таких условиях "Газпром" считает, что арбитражные разбирательства нелегитимны и участие в процессе бессмысленно. Надуманные попытки "Нафтогаза" продолжить это разбирательство говорят о его неконструктивном отношении к организации транзита российского газа в Европу и в целом о враждебном отношении к РФ", - отметил глава российской компании.
Украинский маршрут, наряду с "Турецким потоком", является одной из двух транспортных артерий поставок российского газа в Европу (поставляется в Словакию, Австрию, Венгрию и другие страны). Сейчас регион получает по нему около 5% импортируемого газа. Другой маршрут поставок российского газа – "Турецкий поток" – обеспечивает Европе около 3% импортируемого газа. "Газпром" и "Нафтогаз" в конце 2019 года подписали транзитный контракт на пять лет, согласно которому "Газпром" гарантирует прокачку 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 млрд – в последующие четыре.