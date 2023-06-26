https://crimea.ria.ru/20230626/khusnullin-prokontroliruet-remont-vsekh-povrezhdennykh-vagnerovtsami-dorog-1129632858.html

Хуснуллин проконтролирует ремонт всех поврежденных вагнеровцами дорог

Хуснуллин проконтролирует ремонт всех поврежденных вагнеровцами дорог - РИА Новости Крым, 26.06.2023

Хуснуллин проконтролирует ремонт всех поврежденных вагнеровцами дорог

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин проконтролирует процесс восстановления всех дорожных объектов, поврежденных колоннами ЧВК "Вагнер", включая федеральную трассу... РИА Новости Крым, 26.06.2023

2023-06-26T18:51

2023-06-26T18:51

2023-06-26T18:51

новости

правительство россии

марат хуснуллин

ремонт дорог

трасса м-4 "дон"

чвк "вагнер"

евгений пригожин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин проконтролирует процесс восстановления всех дорожных объектов, поврежденных колоннами ЧВК "Вагнер", включая федеральную трассу "Дон". Такое поручение ему озвучил премьер-министр Михаил Мишустин.Напомним, 24 июня в Ростове-на-Дону ЧВК "Вагнер" захватили штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. Против главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина возбудили уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа.По этому поводу президент РФ Владимир Путин записал экстренное обращение к народу, в котором сказал, что попытка расколоть общество в период СВО является ударом в спину и ответ на подобные действия будет быстрым и жестким.Вечером 24 июня Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко заявил, что по согласованию с российским лидером Владимиром Путиным провел переговоры с главой ЧВК "Вагнер" Пригожиным. По итогам этих переговоров Евгений Пригожин принял решение развернуть колонны ЧВК "Вагнер" и вернуть их на прежние позиции в полевые лагеря. Сам Пригожин, согласно достигнутым договоренностям, отправится в Белоруссию, а все желающие бойцы ЧВК смогут заключить контракт с МО. Всем участникам этого демарша была гарантирована безопасность.При этом в одном только Ростове-на Дону подлежит восстановлению более 10 000 кв м дорожного покрытия, сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.Читайте также на РИА Новости Крым:Попытка вооруженного мятежа в России: главноеКакие дороги перекрыты в связи с действиями ЧВК "Вагнер"В Калужской области частично ограничили движение автотранспорта

https://crimea.ria.ru/20230626/rezhim-kto-otmenen-vo-vsekh-regionakh-vagner-ushel-1129625572.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, правительство россии, марат хуснуллин, ремонт дорог, трасса м-4 "дон", чвк "вагнер", евгений пригожин