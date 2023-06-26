Хуснуллин проконтролирует ремонт всех поврежденных вагнеровцами дорог
Мишустин поручил контроль за ремонтом всех поврежденных ЧВК "Вагнер" дорог Хуснуллину
© Фото пресс-службы администрации ЯлтыРемонт дорог
© Фото пресс-службы администрации Ялты
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин проконтролирует процесс восстановления всех дорожных объектов, поврежденных колоннами ЧВК "Вагнер", включая федеральную трассу "Дон". Такое поручение ему озвучил премьер-министр Михаил Мишустин.
"Марат Шакирзянович, прошу взять под контроль восстановление дорожных объектов", - сказал он на совещании с вице-премьерами.
Напомним, 24 июня в Ростове-на-Дону ЧВК "Вагнер" захватили штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. Против главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина возбудили уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа.
По этому поводу президент РФ Владимир Путин записал экстренное обращение к народу, в котором сказал, что попытка расколоть общество в период СВО является ударом в спину и ответ на подобные действия будет быстрым и жестким.
Вечером 24 июня Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко заявил, что по согласованию с российским лидером Владимиром Путиным провел переговоры с главой ЧВК "Вагнер" Пригожиным. По итогам этих переговоров Евгений Пригожин принял решение развернуть колонны ЧВК "Вагнер" и вернуть их на прежние позиции в полевые лагеря. Сам Пригожин, согласно достигнутым договоренностям, отправится в Белоруссию, а все желающие бойцы ЧВК смогут заключить контракт с МО. Всем участникам этого демарша была гарантирована безопасность.
При этом в одном только Ростове-на Дону подлежит восстановлению более 10 000 кв м дорожного покрытия, сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.
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