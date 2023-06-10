https://crimea.ria.ru/20230610/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-10-iyunya-1129308670.html

Главные события и заявления дня: 10 июня

Главные события и заявления дня: 10 июня - РИА Новости Крым, 10.06.2023

Главные события и заявления дня: 10 июня

Армия России пресекла попытку наступления ВСУ в Запорожской области и ДНР. Над Крымом сбиты две баллистические ракеты "Гром-2". ВСУ ударили по пункту размещения РИА Новости Крым, 10.06.2023

2023-06-10T19:56

2023-06-10T19:56

2023-06-10T19:56

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. Армия России пресекла попытку наступления ВСУ в Запорожской области и ДНР. Над Крымом сбиты две баллистические ракеты "Гром-2". ВСУ ударили по пункту размещения на Арабатской стрелке – есть погибший, раненых везут в Крым. В России создана правительственная комиссия по ситуации в Херсонщине. Вода в Днепрянах и в Корсунке не пригодна для питья. На заводе по производству ракет в Анкаре прогремел взрыв. Добровольцы смогут заключать контракты с Минобороны - приказ Шойгу.О главных событиях и заявлениях дня на полуострове – в подборке РИА Новости Крым.Попытки наступления ВСУВоенные российской армии пресекли попытки украинских боевиков наступать на Запорожском направлении и в районе города Артемовск в ДНР. Об этом в субботу сообщает пресс-служба Минобороны. Украинская армия за сутки потеряла почти 700 боевиков и десятки образцов западного вооружения.Ракеты над КрымомУтром в субботу российская система противовоздушной обороны сбила над Крымом две баллистические ракеты, запущенные со стороны Украины, сообщил глава республики Сергей Аксенов.В результате атаки жертв и пострадавших нет. Удар по пункту временного размещенияУтром в субботу украинские боевики нанесли очередной удар по пункту размещения людей на Арабатской стрелке. В результате удара есть пострадавшие с ожогами и отравлением угарным газом, часть раненых санавиацией перевозят в Крым. Всего в республиканские больницы на лечение оправляют двоих детей и шесть взрослых. У них травмы средней тяжести и тяжелые ранения.Комиссия по ситуации в ХерсонщинеВ правительстве России создана комиссия по ликвидации последствий наводнения в Херсонской области, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, который возглавил комиссию. По его словам, к этому времени для жителей подтопленных территорий организованы более 60 пунктов временного размещения, последствия украинского теракта на Каховской ГЭС ликвидируют около семисот спасателей, задействовано 220 единиц техники. Вода непригодна для питья и пищиВода в Днепрянах и в Корсунке не пригодна для питья и приготовления еды - она не соответствует ГОСТу, предупредили в Новокаховской администрации. В МЧС России сообщили, что в Херсонскую область уже переданы обеззараживающие комплексы. Взрыв в АнкареПять человек погибли после взрыва, который прогремел в Анкаре на заводе по производству ракет и взрывчатых веществ MKE. Погибшие - рабочие завода.По данным местного телеканала, под завалами находятся еще пять человек. Спасательная операция продолжается.Приказ Шойгу по добровольцамДобровольцы смогут заключать контракты с Минобороны России. Такой приказ подписал министр обороны РФ Сергей Шойгу. Документ определяет подписание добровольческими отрядами до 1 июля контрактов с Минобороны, это придаст добровольческим формированиям необходимый правовой статус, создаст единые подходы к организации всестороннего обеспечения и выполнения ими задач. Приказ также предоставляет право всем добровольцам заключать индивидуальные контракты или с добровольческими отрядами, или с Министерством обороны в качестве военнослужащих по контракту.

https://crimea.ria.ru/20230610/ka-52-razbili-kolonnu-zapadnoy-bronetekhniki-na-zaporozhskom-napravlenii-1129306978.html

https://crimea.ria.ru/20230610/v-zone-osobogo-zatopleniya-chem-zhivy-lyudi-posle-terakta-na-kakhovskoy-ges-1129301497.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, россия, крым, херсонская область, разрушение каховской гэс, арабатская стрелка, турция, происшествия, сво, новости