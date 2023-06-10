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Главные события и заявления дня: 10 июня - РИА Новости Крым, 10.06.2023
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Главные события и заявления дня: 10 июня
Главные события и заявления дня: 10 июня - РИА Новости Крым, 10.06.2023
Главные события и заявления дня: 10 июня
Армия России пресекла попытку наступления ВСУ в Запорожской области и ДНР. Над Крымом сбиты две баллистические ракеты "Гром-2". ВСУ ударили по пункту размещения РИА Новости Крым, 10.06.2023
2023-06-10T19:56
2023-06-10T19:56
главное за день
россия
крым
херсонская область
разрушение каховской гэс
арабатская стрелка
турция
происшествия
сво
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. Армия России пресекла попытку наступления ВСУ в Запорожской области и ДНР. Над Крымом сбиты две баллистические ракеты "Гром-2". ВСУ ударили по пункту размещения на Арабатской стрелке – есть погибший, раненых везут в Крым. В России создана правительственная комиссия по ситуации в Херсонщине. Вода в Днепрянах и в Корсунке не пригодна для питья. На заводе по производству ракет в Анкаре прогремел взрыв. Добровольцы смогут заключать контракты с Минобороны - приказ Шойгу.О главных событиях и заявлениях дня на полуострове – в подборке РИА Новости Крым.Попытки наступления ВСУВоенные российской армии пресекли попытки украинских боевиков наступать на Запорожском направлении и в районе города Артемовск в ДНР. Об этом в субботу сообщает пресс-служба Минобороны. Украинская армия за сутки потеряла почти 700 боевиков и десятки образцов западного вооружения.Ракеты над КрымомУтром в субботу российская система противовоздушной обороны сбила над Крымом две баллистические ракеты, запущенные со стороны Украины, сообщил глава республики Сергей Аксенов.В результате атаки жертв и пострадавших нет. Удар по пункту временного размещенияУтром в субботу украинские боевики нанесли очередной удар по пункту размещения людей на Арабатской стрелке. В результате удара есть пострадавшие с ожогами и отравлением угарным газом, часть раненых санавиацией перевозят в Крым. Всего в республиканские больницы на лечение оправляют двоих детей и шесть взрослых. У них травмы средней тяжести и тяжелые ранения.Комиссия по ситуации в ХерсонщинеВ правительстве России создана комиссия по ликвидации последствий наводнения в Херсонской области, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, который возглавил комиссию. По его словам, к этому времени для жителей подтопленных территорий организованы более 60 пунктов временного размещения, последствия украинского теракта на Каховской ГЭС ликвидируют около семисот спасателей, задействовано 220 единиц техники. Вода непригодна для питья и пищиВода в Днепрянах и в Корсунке не пригодна для питья и приготовления еды - она не соответствует ГОСТу, предупредили в Новокаховской администрации. В МЧС России сообщили, что в Херсонскую область уже переданы обеззараживающие комплексы. Взрыв в АнкареПять человек погибли после взрыва, который прогремел в Анкаре на заводе по производству ракет и взрывчатых веществ MKE. Погибшие - рабочие завода.По данным местного телеканала, под завалами находятся еще пять человек. Спасательная операция продолжается.Приказ Шойгу по добровольцамДобровольцы смогут заключать контракты с Минобороны России. Такой приказ подписал министр обороны РФ Сергей Шойгу. Документ определяет подписание добровольческими отрядами до 1 июля контрактов с Минобороны, это придаст добровольческим формированиям необходимый правовой статус, создаст единые подходы к организации всестороннего обеспечения и выполнения ими задач. Приказ также предоставляет право всем добровольцам заключать индивидуальные контракты или с добровольческими отрядами, или с Министерством обороны в качестве военнослужащих по контракту.
https://crimea.ria.ru/20230610/ka-52-razbili-kolonnu-zapadnoy-bronetekhniki-na-zaporozhskom-napravlenii-1129306978.html
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крым
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главное за день, россия, крым, херсонская область, разрушение каховской гэс, арабатская стрелка, турция, происшествия, сво, новости
Главные события и заявления дня: 10 июня

Главные события и заявления субботы, 10 июня

19:56 10.06.2023
 
© Telegram-канал врио губернатора Херсонской области Владимира СальдоВСУ обстреляли пункт размещения людей на Арабатской стрелке
ВСУ обстреляли пункт размещения людей на Арабатской стрелке
© Telegram-канал врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. Армия России пресекла попытку наступления ВСУ в Запорожской области и ДНР. Над Крымом сбиты две баллистические ракеты "Гром-2". ВСУ ударили по пункту размещения на Арабатской стрелке – есть погибший, раненых везут в Крым. В России создана правительственная комиссия по ситуации в Херсонщине. Вода в Днепрянах и в Корсунке не пригодна для питья. На заводе по производству ракет в Анкаре прогремел взрыв. Добровольцы смогут заключать контракты с Минобороны - приказ Шойгу.
О главных событиях и заявлениях дня на полуострове – в подборке РИА Новости Крым.
Попытки наступления ВСУ
Военные российской армии пресекли попытки украинских боевиков наступать на Запорожском направлении и в районе города Артемовск в ДНР. Об этом в субботу сообщает пресс-служба Минобороны. Украинская армия за сутки потеряла почти 700 боевиков и десятки образцов западного вооружения.
Вертолет Ка-52 ВС РФ на боевом вылете в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 10.06.2023
17:18
Ка-52 разбили колонну западной бронетехники на Запорожском направлении
Ракеты над Крымом
Утром в субботу российская система противовоздушной обороны сбила над Крымом две баллистические ракеты, запущенные со стороны Украины, сообщил глава республики Сергей Аксенов.В результате атаки жертв и пострадавших нет.
Удар по пункту временного размещения
Утром в субботу украинские боевики нанесли очередной удар по пункту размещения людей на Арабатской стрелке. В результате удара есть пострадавшие с ожогами и отравлением угарным газом, часть раненых санавиацией перевозят в Крым. Всего в республиканские больницы на лечение оправляют двоих детей и шесть взрослых. У них травмы средней тяжести и тяжелые ранения.
Комиссия по ситуации в Херсонщине
В правительстве России создана комиссия по ликвидации последствий наводнения в Херсонской области, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, который возглавил комиссию. По его словам, к этому времени для жителей подтопленных территорий организованы более 60 пунктов временного размещения, последствия украинского теракта на Каховской ГЭС ликвидируют около семисот спасателей, задействовано 220 единиц техники.
Три дня после катастрофы: истории спасения людей после теракта на Каховской ГЭС - РИА Новости, 1920, 10.06.2023
13:05Эксклюзивы РИА Новости Крым
В зоне особого затопления: чем живы люди после теракта на Каховской ГЭС
Вода непригодна для питья и пищи
Вода в Днепрянах и в Корсунке не пригодна для питья и приготовления еды - она не соответствует ГОСТу, предупредили в Новокаховской администрации. В МЧС России сообщили, что в Херсонскую область уже переданы обеззараживающие комплексы.
Взрыв в Анкаре
Пять человек погибли после взрыва, который прогремел в Анкаре на заводе по производству ракет и взрывчатых веществ MKE. Погибшие - рабочие завода.По данным местного телеканала, под завалами находятся еще пять человек. Спасательная операция продолжается.
Приказ Шойгу по добровольцам
Добровольцы смогут заключать контракты с Минобороны России. Такой приказ подписал министр обороны РФ Сергей Шойгу. Документ определяет подписание добровольческими отрядами до 1 июля контрактов с Минобороны, это придаст добровольческим формированиям необходимый правовой статус, создаст единые подходы к организации всестороннего обеспечения и выполнения ими задач. Приказ также предоставляет право всем добровольцам заключать индивидуальные контракты или с добровольческими отрядами, или с Министерством обороны в качестве военнослужащих по контракту.
 
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20:31Звуки стрельбы в Севастополе - идут тренировки военных расчетов
19:56Главные события и заявления дня: 10 июня
19:37Эпидемия недосыпания: как быстро уснуть и хорошо выспаться
19:09Власти подсчитали предварительный ущерб от подтоплений Херсонщины
18:53На остановках в Севастополе появились портреты героев СВО
18:28"Скалы Крыма": в Бахчисарае открывается большой фестиваль скалолазания
18:01Под Каховкой уничтожен пункт дислокации украинских боевиков
17:39Теракт на Каховской ГЭС и контрнаступление ВСУ: топ новостей недели
17:18Ка-52 разбили колонну западной бронетехники на Запорожском направлении
17:02В "Артеке" будут отдыхать дети из Зимбабве
16:40Вода в Днепрянах и в Корсунке не пригодна для питья
16:15Потери ВСУ за сутки: уничтожены до 700 боевиков и западное вооружение
15:57В Донбассе и Харькове разбиты штабы бригад ВСУ
15:29Армия России пресекла попытку наступления ВСУ в Запорожской области и ДНР
15:20Добровольцы смогут заключать контракты с Минобороны - приказ Шойгу
14:59В России создана правительственная комиссия по ситуации в Херсонщине
14:45В Крым после удара ВСУ по пункту размещения везут 2 детей и 6 взрослых
14:29В России за месяц удвоилось число контрактников – в лидерах Севастополь
13:58В России расширили перечень жизненно важных препаратов
13:31Удар по пункту размещения на Арабатской стрелке: раненых везут в Крым
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