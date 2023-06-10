Главные события и заявления дня: 10 июня
Главные события и заявления субботы, 10 июня
© Telegram-канал врио губернатора Херсонской области Владимира СальдоВСУ обстреляли пункт размещения людей на Арабатской стрелке
© Telegram-канал врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. Армия России пресекла попытку наступления ВСУ в Запорожской области и ДНР. Над Крымом сбиты две баллистические ракеты "Гром-2". ВСУ ударили по пункту размещения на Арабатской стрелке – есть погибший, раненых везут в Крым. В России создана правительственная комиссия по ситуации в Херсонщине. Вода в Днепрянах и в Корсунке не пригодна для питья. На заводе по производству ракет в Анкаре прогремел взрыв. Добровольцы смогут заключать контракты с Минобороны - приказ Шойгу.
О главных событиях и заявлениях дня на полуострове – в подборке РИА Новости Крым.
Попытки наступления ВСУ
Военные российской армии пресекли попытки украинских боевиков наступать на Запорожском направлении и в районе города Артемовск в ДНР. Об этом в субботу сообщает пресс-служба Минобороны. Украинская армия за сутки потеряла почти 700 боевиков и десятки образцов западного вооружения.
Ракеты над Крымом
Утром в субботу российская система противовоздушной обороны сбила над Крымом две баллистические ракеты, запущенные со стороны Украины, сообщил глава республики Сергей Аксенов.В результате атаки жертв и пострадавших нет.
Удар по пункту временного размещения
Утром в субботу украинские боевики нанесли очередной удар по пункту размещения людей на Арабатской стрелке. В результате удара есть пострадавшие с ожогами и отравлением угарным газом, часть раненых санавиацией перевозят в Крым. Всего в республиканские больницы на лечение оправляют двоих детей и шесть взрослых. У них травмы средней тяжести и тяжелые ранения.
Комиссия по ситуации в Херсонщине
В правительстве России создана комиссия по ликвидации последствий наводнения в Херсонской области, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, который возглавил комиссию. По его словам, к этому времени для жителей подтопленных территорий организованы более 60 пунктов временного размещения, последствия украинского теракта на Каховской ГЭС ликвидируют около семисот спасателей, задействовано 220 единиц техники.
Вода непригодна для питья и пищи
Вода в Днепрянах и в Корсунке не пригодна для питья и приготовления еды - она не соответствует ГОСТу, предупредили в Новокаховской администрации. В МЧС России сообщили, что в Херсонскую область уже переданы обеззараживающие комплексы.
Взрыв в Анкаре
Пять человек погибли после взрыва, который прогремел в Анкаре на заводе по производству ракет и взрывчатых веществ MKE. Погибшие - рабочие завода.По данным местного телеканала, под завалами находятся еще пять человек. Спасательная операция продолжается.
Приказ Шойгу по добровольцам
Добровольцы смогут заключать контракты с Минобороны России. Такой приказ подписал министр обороны РФ Сергей Шойгу. Документ определяет подписание добровольческими отрядами до 1 июля контрактов с Минобороны, это придаст добровольческим формированиям необходимый правовой статус, создаст единые подходы к организации всестороннего обеспечения и выполнения ими задач. Приказ также предоставляет право всем добровольцам заключать индивидуальные контракты или с добровольческими отрядами, или с Министерством обороны в качестве военнослужащих по контракту.