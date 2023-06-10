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Взрыв на заводе по производству ракет в Анкаре - что известно
Взрыв на заводе по производству ракет в Анкаре - что известно - РИА Новости Крым, 10.06.2023
Взрыв на заводе по производству ракет в Анкаре - что известно
Пять человек погибли после взрыва, который прогремел в субботу утром в Анкаре на заводе по производству ракет и взрывчатых веществ MKE. Об этом со ссылкой на... РИА Новости Крым, 10.06.2023
2023-06-10T11:47
2023-06-10T11:47
2023-06-10T11:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым. Пять человек погибли после взрыва, который прогремел в субботу утром в Анкаре на заводе по производству ракет и взрывчатых веществ MKE. Об этом со ссылкой на министерство национальной обороны Турции пишет РИА Новости.Отмечается, что погибшие - рабочие завода.По данным местного телеканала, под завалами находятся еще пять человек. Спасательная операция продолжается. По данным местных СМИ, завод работает для удовлетворения потребностей министерства национальной обороны и министерства внутренних дел страны в ракетах и взрывчатых веществах.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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турция, происшествия, в мире, новости, общество
Взрыв на заводе по производству ракет в Анкаре - что известно
В Анкаре произошел взрыв на заводе по производству ракет - пять человек погибли
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым. Пять человек погибли после взрыва, который прогремел в субботу утром в Анкаре на заводе по производству ракет и взрывчатых веществ MKE. Об этом со ссылкой на министерство национальной обороны Турции пишет РИА Новости.
Отмечается, что погибшие - рабочие завода.
"На ракетном заводе MKE в районе Эльмадаг в Анкаре произошел взрыв. В результате взрыва погибли пять наших рабочих. Начато судебное и административное расследование", - сообщили в ведомстве.
По данным местного телеканала, под завалами находятся еще пять человек. Спасательная операция продолжается.
По данным местных СМИ, завод работает для удовлетворения потребностей министерства национальной обороны и министерства внутренних дел страны в ракетах и взрывчатых веществах.