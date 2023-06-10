https://crimea.ria.ru/20230610/vzryv-na-zavode-po-proizvodstvu-raket-v-ankare---chto-izvestno-1129299663.html

Взрыв на заводе по производству ракет в Анкаре - что известно

Взрыв на заводе по производству ракет в Анкаре - что известно - РИА Новости Крым, 10.06.2023

Взрыв на заводе по производству ракет в Анкаре - что известно

Пять человек погибли после взрыва, который прогремел в субботу утром в Анкаре на заводе по производству ракет и взрывчатых веществ MKE. Об этом со ссылкой на... РИА Новости Крым, 10.06.2023

2023-06-10T11:47

2023-06-10T11:47

2023-06-10T11:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым. Пять человек погибли после взрыва, который прогремел в субботу утром в Анкаре на заводе по производству ракет и взрывчатых веществ MKE. Об этом со ссылкой на министерство национальной обороны Турции пишет РИА Новости.Отмечается, что погибшие - рабочие завода.По данным местного телеканала, под завалами находятся еще пять человек. Спасательная операция продолжается. По данным местных СМИ, завод работает для удовлетворения потребностей министерства национальной обороны и министерства внутренних дел страны в ракетах и взрывчатых веществах.

турция

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

турция, происшествия, в мире, новости, общество