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Взрыв на заводе по производству ракет в Анкаре - что известно - РИА Новости Крым, 10.06.2023
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Взрыв на заводе по производству ракет в Анкаре - что известно
Взрыв на заводе по производству ракет в Анкаре - что известно - РИА Новости Крым, 10.06.2023
Взрыв на заводе по производству ракет в Анкаре - что известно
Пять человек погибли после взрыва, который прогремел в субботу утром в Анкаре на заводе по производству ракет и взрывчатых веществ MKE. Об этом со ссылкой на... РИА Новости Крым, 10.06.2023
2023-06-10T11:47
2023-06-10T11:47
турция
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым. Пять человек погибли после взрыва, который прогремел в субботу утром в Анкаре на заводе по производству ракет и взрывчатых веществ MKE. Об этом со ссылкой на министерство национальной обороны Турции пишет РИА Новости.Отмечается, что погибшие - рабочие завода.По данным местного телеканала, под завалами находятся еще пять человек. Спасательная операция продолжается. По данным местных СМИ, завод работает для удовлетворения потребностей министерства национальной обороны и министерства внутренних дел страны в ракетах и взрывчатых веществах.
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РИА Новости Крым
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60
турция, происшествия, в мире, новости, общество
Взрыв на заводе по производству ракет в Анкаре - что известно

В Анкаре произошел взрыв на заводе по производству ракет - пять человек погибли

11:47 10.06.2023
 
© РИА Новости . Антон Денисов / Перейти в фотобанкВид на город Анкара
Вид на город Анкара - РИА Новости, 1920, 10.06.2023
© РИА Новости . Антон Денисов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым. Пять человек погибли после взрыва, который прогремел в субботу утром в Анкаре на заводе по производству ракет и взрывчатых веществ MKE. Об этом со ссылкой на министерство национальной обороны Турции пишет РИА Новости.
Отмечается, что погибшие - рабочие завода.
"На ракетном заводе MKE в районе Эльмадаг в Анкаре произошел взрыв. В результате взрыва погибли пять наших рабочих. Начато судебное и административное расследование", - сообщили в ведомстве.
По данным местного телеканала, под завалами находятся еще пять человек. Спасательная операция продолжается.
По данным местных СМИ, завод работает для удовлетворения потребностей министерства национальной обороны и министерства внутренних дел страны в ракетах и взрывчатых веществах.
 
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