https://crimea.ria.ru/20230606/glavnye-novosti-kryma-6-iyunya-1129226286.html

Главные новости Крыма: 6 июня

Главные новости Крыма: 6 июня - РИА Новости Крым, 06.06.2023

Главные новости Крыма: 6 июня

Над Крымом средства РЭБ посадили вражеский беспилотник. Чем грозит Крыму разрушение Каховской ГЭС. Из республики в Херсонскую область отправились спасатели... РИА Новости Крым, 06.06.2023

2023-06-06T22:06

2023-06-06T22:06

2023-06-06T22:06

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым. Над Крымом средства РЭБ посадили вражеский беспилотник. Чем грозит Крыму разрушение Каховской ГЭС. Из республики в Херсонскую область отправились спасатели. Командующему Черноморским флотом Виктору Соколову присвоено звание адмирала. Три тысячи литров опасного сидра обнаружили в Севастополе. Когда в Феодосии откроют галерею Айвазовского после реставрации. В Крыму открылся фестиваль "Великое русское слово".О главных событиях и заявлениях дня на полуострове – в подборке РИА Новости Крым.Беспилотник над КрымомВечером во вторник российские средства радиоэлектронной борьбы заглушили и посадили вражеский беспилотник в восточной части Крыма. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.По его словам, пострадавших и разрушений в результате инцидента нет.Угрозы для Крыма из-за удара по Каховской ГЭСУгрозы подтопления в Крыму из-за разрушения Каховской ГЭС нет, но есть риски обмеления Северо-Крымского канала, заявил глава республики Сергей Аксенов. Сейчас специалисты проводят работы по минимизации потерь воды в канале, запасов на полуострове достаточно. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев также заявил об отсутствии рисков для водоснабжения города. По его словам, Севастополь пользуется собственным водохранилищем, запасы воды на максимуме, также есть резервные источники водоснабжения. При этом крымчанам и севастопольцам стали поступать звонки от якобы сотрудников МЧС о заражении воды радиацией и подготовке к эвакуации. Власти назвали эти сообщения фейком и призвали доверять только проверенным источникам.Как сообщил первый зампредседателя Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым Гурам Соболев, Северо-Крымский канал на данный момент работает в штатном режиме. В то же время падение уровня воды в канале и на головном сооружении (в Таврийске - ред.) неизбежно, поскольку "уровни объемов воды падают непосредственно по Днепру". При этом Соболев заверил, что водоснабжению предприятий и жителей республики ничего не угрожает. Водохранилища Крыма заполнены на 80 процентов, что в сумме составляет 280 млн кубических метров. Помощь из КрымаИз Крыма в Херсонскую область направлена аэромобильная группировка спасателей для помощи в ликвидации последствий подтоплений из-за частичного разрушения Каховской ГЭС, сообщили во вторник в МЧС России. В частности, крымские спасатели передали технику в город Алешки, где складывается самая сложная ситуация. Как сообщил председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко, эвакуация людей из затопленных Алешек возможна только на спецтехнике, поэтому из Крыма уже везут спасательные плавсредства МЧС. Новое звание для командующего Черноморским флотомКомандующему Черноморским флотом России Виктору Соколову присвоено воинское звание адмирал. Указ президента РФ опубликован на официальном портале правовой информации во вторник. В августе 2022 года Виктора Соколова представили морякам как командующего Черноморским флотом. В мае Соколов рассказал, что Черноморский флот нарастил средства защиты основного пункта базирования кораблей от атак украинских беспилотников. Для усиления противовоздушной обороны пунктов базирования к боевому дежурству наряду со штатными корабельными расчетами привлечены дополнительные средства. Также состав Черноморского флота в этом году пополнится тремя новейшими малыми ракетными и одним патрульным кораблями. Опасный сидр в СевастополеНа складе в Севастополе обнаружено более трех тысяч литров контрафактного сидра. Об этом сообщила начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Севастополю Жанна Данилина. Она отметила, что на товаре отсутствовала соответствующая маркировка, а представители фирмы-арендатора не смогли предоставить полиции документы, подтверждающие легальность происхождения напитка. Продажа контрафакта прекращена. Полиция продолжает изъятие напитка из магазинов города. При этом в Росалкогольрегулировании (РАР) уточнили РИА Новости, что на складе в Севастополе обнаружено свыше трех тысяч литров напитка "Мистер Сидр" производства компании "Анди", которым массово отравились уже десятки людей в других регионах страны, 20 человек скончались. В торговых точках Крыма после инцидента с продажей контрафактного сидра и массовым отравлением людей в России планируют провести масштабные проверки. Соответствующие согласования и документы сейчас готовятся совместно с республиканской прокуратурой.Реставрация галереи АйвазовскогоГотовность реставрационных работ в Феодосийской картинной галерее им. И.К. Айвазовского составляет 99%, открыть музей планируют к сентябрю. Об этом рассказал глава администрации Феодосии Владимир Попенков. По его словам, сдвиг сроков произошел из-за ряда нюансов, которые изначально не были предусмотрены проектантами. В том числе, это работы по закреплению картин, которые также требуют времени, а также по вентилированию фасадов. "Великое русское слово"6 июня отмечается 224-я годовщина со дня рождения великого русского поэта Александра Пушкина. В этот же день в Крыму традиционно открылся XVI Международный фестиваль "Великое русское слово". По словам главы республики Сергея Аксенова, фестиваль стал неким знаковым событием, площадкой для выражения себя, своей идентичности, отношения к русским и русскому миру, а сегодня это еще и "гуманитарный фронт, медийный фронт, и он очень важен". Тот факт, что XVI Международный фестиваль "Великое русское слово" проходит в условиях СВО, лишь подчеркивает его важность. Такую мысль высказал и председатель крымского парламента Владимир Константинов.

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https://crimea.ria.ru/20230606/grozit-li-krymu-defitsit-vody-1129220825.html

https://crimea.ria.ru/20230606/otravlenie-kontrafaktnym-sidrom-zhdat-li-masshtabnykh-proverok-v-krymu-1129225210.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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