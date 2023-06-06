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Командующий Черноморским флотом стал адмиралом
Командующий Черноморским флотом стал адмиралом - РИА Новости Крым, 06.06.2023
Командующий Черноморским флотом стал адмиралом
Командующему Черноморским флотом России Виктору Соколову присвоено воинское звание адмирал. Указ президента РФ опубликован на официальном портале правовой... РИА Новости Крым, 06.06.2023
2023-06-06T16:36
2023-06-06T16:36
2023-06-06T16:36
виктор соколов
чф рф (черноморский флот российской федерации)
армия и флот
новости
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владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым. Командующему Черноморским флотом России Виктору Соколову присвоено воинское звание адмирал. Указ президента РФ опубликован на официальном портале правовой информации во вторник.В августе 2022 года Виктора Соколова представили присутствующим морякам как командующего Черноморским флотом. О своем назначении он сообщил на офицерском сборе перед церемонией присвоения имени Андрея Палия патрульному катеру ВМБ "П-415".В мае Соколов рассказал, что Черноморский флот нарастил средства защиты основного пункта базирования кораблей от атак украинских беспилотников. Для усиления противовоздушной обороны пунктов базирования к боевому дежурству наряду со штатными корабельными расчетами привлечены дополнительные средства.Также состав Черноморского флота в этом году пополнится тремя новейшими малыми ракетными и одним патрульным кораблями.Читайте также на РИА Новости Крым:Черноморский флот усилил защиту Крыма от атак беспилотников ВСУВ Севастополе открыли памятную доску погибшему в СВО командиру корабля ЧФУдарная группа кораблей ЧФ провела морской "бой" в Черном море
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виктор соколов, чф рф (черноморский флот российской федерации), армия и флот, новости, крым, новости крыма, владимир путин (политик)
Командующий Черноморским флотом стал адмиралом
Командующему Черноморским флотом Виктору Соколову присвоено звание адмирала