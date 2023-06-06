https://crimea.ria.ru/20230606/komanduyuschiy-chernomorskim-flotom-stal-admiralom-1129219892.html

Командующий Черноморским флотом стал адмиралом

Командующий Черноморским флотом стал адмиралом - РИА Новости Крым, 06.06.2023

Командующий Черноморским флотом стал адмиралом

Командующему Черноморским флотом России Виктору Соколову присвоено воинское звание адмирал. Указ президента РФ опубликован на официальном портале правовой... РИА Новости Крым, 06.06.2023

2023-06-06T16:36

2023-06-06T16:36

2023-06-06T16:36

виктор соколов

чф рф (черноморский флот российской федерации)

армия и флот

новости

крым

новости крыма

владимир путин (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости Крым. Командующему Черноморским флотом России Виктору Соколову присвоено воинское звание адмирал. Указ президента РФ опубликован на официальном портале правовой информации во вторник.В августе 2022 года Виктора Соколова представили присутствующим морякам как командующего Черноморским флотом. О своем назначении он сообщил на офицерском сборе перед церемонией присвоения имени Андрея Палия патрульному катеру ВМБ "П-415".В мае Соколов рассказал, что Черноморский флот нарастил средства защиты основного пункта базирования кораблей от атак украинских беспилотников. Для усиления противовоздушной обороны пунктов базирования к боевому дежурству наряду со штатными корабельными расчетами привлечены дополнительные средства.Также состав Черноморского флота в этом году пополнится тремя новейшими малыми ракетными и одним патрульным кораблями.Читайте также на РИА Новости Крым:Черноморский флот усилил защиту Крыма от атак беспилотников ВСУВ Севастополе открыли памятную доску погибшему в СВО командиру корабля ЧФУдарная группа кораблей ЧФ провела морской "бой" в Черном море

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

виктор соколов, чф рф (черноморский флот российской федерации), армия и флот, новости, крым, новости крыма, владимир путин (политик)