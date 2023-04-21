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Главные события и заявления дня: 21 апреля - РИА Новости Крым, 21.04.2023
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Главные события и заявления дня: 21 апреля
Главные события и заявления дня: 21 апреля - РИА Новости Крым, 21.04.2023
Главные события и заявления дня: 21 апреля
В Минобороны рассказали о ситуации под Артемовском. Число пострадавших при взрыве в Белгороде увеличилось. Украина станет членом НАТО - заявление Столтенберга и РИА Новости Крым, 21.04.2023
2023-04-21T20:15
2023-04-21T20:15
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ураза-байрам
владимир путин посетил мариуполь
йенс столтенберг
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости Крым. В Минобороны рассказали о ситуации под Артемовском. Число пострадавших при взрыве в Белгороде увеличилось. Украина станет членом НАТО - заявление Столтенберга и ответ Кремля. Угрозы для Крыма в связи с возможным контрнаступлением ВСУ. Житель Севастополя планировал теракт. Путин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Успехи армии РоссииНа Донецкой линии российские штурмовые отряды продолжают бои в западной части Артемовска, противник предпринимает безуспешные попытки контратаковать с флангов, но несет большие потери, сообщили в пятницу в Минобороны России. За прошедшие сутки только на этом направлении уничтожено до 310 боевиков, на других направлениях общие потери противника в живой силе составили более 200 человек.Взрыв в БелгородеПри взрыве в Белгороде, который произошел в четверг вечером, пострадали три человека, разрушены несколько квартир в жилой пятиэтажке, жильцов которой эвакуировали Специалисты оценят состояние несущих конструкций. Как ранее сообщили в Минобороны, взрыв в Белгороде связан с нештатным сходом боеприпаса с Су-34 Членство Украины в НАТОГенсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в пятницу о согласии всех членов альянса принять в его состав Украину. Сроков возможного принятия страны в НАТО он не обозначил, но подчеркнул, что сейчас главное внимание альянс уделяет "обеспечению победы Украины над Россией". В ответ на это в Кремле заявили, что действия НАТО в отношении Украины лишний раз подтверждают правильность решения РФ о начале спецоперации. По мнению эксперта Международного института гуманитарно-политических исследований Владимира Брутера, Украина однозначно станет членом НАТО, но только после завершения спецоперации и в "сильно измененных границах". Контрнаступление ВСУВооруженные силы Украины в ходе вероятного контрнаступления могут попытаться организовать диверсии в Крыму и нанести удары по объектам на полуострове, при этом попытка высадить в Крыму десант закончится для украинских боевиков полным уничтожением, считает военный эксперт, политолог Алексей Анпилогов. Так же скептически военный эксперт оценивает и перспективы ВСУ организовать прорыв в Херсонской или Запорожской областях, чтобы перерезать сухопутный коридор в Крыму, поскольку в этом случае украинском боевикам придется столкнуться с эшелонированной российской обороной. Несостоявшийся террористОбвиняемый в госизмене житель Севастополя планировал также совершить теракт. Новые факты выявили следователи крымского Управления ФСБ России. Речь о 47-летнем мужчине, задержанном в декабре 2022 года. Как выяснили силовики, он планировал поджог одного из административных помещений города. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье "приготовление к совершению террористического акта".Ураза-байрамМусульмане 21 апреля отмечают Ураза-байрам - праздник, знаменующий завершение поста и священного месяца Рамадан. В Крыму главный праздничный байрам-намаз состоялся в Симферополе во Дворце культуры профсоюзов. На него съехались мусульмане из всех регионов республики. Президент России Владимир Путин, поздравляя мусульман страны с праздником Ураза-байрам, отметил активное взаимодействие мусульманской уммы с государственными и общественными организациями, ее образовательные, просветительские, благотворительные инициативы и добавил, что в ходе специальной военной операции бойцы-мусульмане вместе со своими боевыми товарищами защищают Россию.
https://crimea.ria.ru/20230421/v-krymenergo-nazvali-prichinu-masshtabnogo-otklyucheniya-sveta-1128301740.html
https://crimea.ria.ru/20230421/v-simferopole-vynesli-prigovor-posobniku-islamskogo-batalona-krym-1128299481.html
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главное за день, новости, крым, новости крыма, общество, ураза-байрам , владимир путин посетил мариуполь, йенс столтенберг, владимир брутер, нато, всу (вооруженные силы украины), безопасность республики крым и севастополя, вооруженные силы россии, сво, взрыв в белгороде 20 апреля 2023 года, украина
Главные события и заявления дня: 21 апреля

Главные новости и заявления пятницы, 21 апреля

20:15 21.04.2023
 
© Telegram Владимир ЗеленскийСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости Крым. В Минобороны рассказали о ситуации под Артемовском. Число пострадавших при взрыве в Белгороде увеличилось. Украина станет членом НАТО - заявление Столтенберга и ответ Кремля. Угрозы для Крыма в связи с возможным контрнаступлением ВСУ. Житель Севастополя планировал теракт. Путин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Успехи армии России

На Донецкой линии российские штурмовые отряды продолжают бои в западной части Артемовска, противник предпринимает безуспешные попытки контратаковать с флангов, но несет большие потери, сообщили в пятницу в Минобороны России. За прошедшие сутки только на этом направлении уничтожено до 310 боевиков, на других направлениях общие потери противника в живой силе составили более 200 человек.

Взрыв в Белгороде

При взрыве в Белгороде, который произошел в четверг вечером, пострадали три человека, разрушены несколько квартир в жилой пятиэтажке, жильцов которой эвакуировали Специалисты оценят состояние несущих конструкций.
Как ранее сообщили в Минобороны, взрыв в Белгороде связан с нештатным сходом боеприпаса с Су-34
Балаклавская ТЭС - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
15:37
В "Крымэнерго" назвали причину масштабного отключения света

Членство Украины в НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в пятницу о согласии всех членов альянса принять в его состав Украину. Сроков возможного принятия страны в НАТО он не обозначил, но подчеркнул, что сейчас главное внимание альянс уделяет "обеспечению победы Украины над Россией".
В ответ на это в Кремле заявили, что действия НАТО в отношении Украины лишний раз подтверждают правильность решения РФ о начале спецоперации.
По мнению эксперта Международного института гуманитарно-политических исследований Владимира Брутера, Украина однозначно станет членом НАТО, но только после завершения спецоперации и в "сильно измененных границах".

Контрнаступление ВСУ

Вооруженные силы Украины в ходе вероятного контрнаступления могут попытаться организовать диверсии в Крыму и нанести удары по объектам на полуострове, при этом попытка высадить в Крыму десант закончится для украинских боевиков полным уничтожением, считает военный эксперт, политолог Алексей Анпилогов.
Так же скептически военный эксперт оценивает и перспективы ВСУ организовать прорыв в Херсонской или Запорожской областях, чтобы перерезать сухопутный коридор в Крыму, поскольку в этом случае украинском боевикам придется столкнуться с эшелонированной российской обороной.

Несостоявшийся террорист

Обвиняемый в госизмене житель Севастополя планировал также совершить теракт. Новые факты выявили следователи крымского Управления ФСБ России. Речь о 47-летнем мужчине, задержанном в декабре 2022 года. Как выяснили силовики, он планировал поджог одного из административных помещений города. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье "приготовление к совершению террористического акта".
Пособника Исламского батальона Крым приговорили к семи годам заключения - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
12:59
В Симферополе украинец получил срок за финансирование нацбатальона

Ураза-байрам

Мусульмане 21 апреля отмечают Ураза-байрам - праздник, знаменующий завершение поста и священного месяца Рамадан. В Крыму главный праздничный байрам-намаз состоялся в Симферополе во Дворце культуры профсоюзов. На него съехались мусульмане из всех регионов республики.
Президент России Владимир Путин, поздравляя мусульман страны с праздником Ураза-байрам, отметил активное взаимодействие мусульманской уммы с государственными и общественными организациями, ее образовательные, просветительские, благотворительные инициативы и добавил, что в ходе специальной военной операции бойцы-мусульмане вместе со своими боевыми товарищами защищают Россию.
Начало месяца Рамадана в Крыму - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
13:46Радио "Спутник в Крыму"
О чем молятся мусульмане Крыма в священный праздник Ураза-байрам
Главное за деньНовостиКрымНовости КрымаОбществоУраза-байрамВладимир Путин посетил МариупольЙенс СтолтенбергВладимир БрутерНАТОВСУ (Вооруженные силы Украины)Безопасность Республики Крым и СевастополяВооруженные силы РоссииСВОВзрыв в Белгороде 20 апреля 2023 годаУкраина
 
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20:15Главные события и заявления дня: 21 апреля
19:38Диверсии в Крыму: эксперт оценил шансы Киева
19:02Билеты в Крым можно купить заранее - открыты продажи до конца июня
18:33Подтопления и селевые потоки: на Сочи надвигаются штормовые ливни
17:58Нанес приятелю 17 ударов ножом: убийце из Севастополя вынесли приговор
17:40Отдых в Крыму подешевел - АТОР
17:13Шеф-повар назвал достоинства и недостатки ресторанов в Крыму
16:42Россиянам будут списывать долги без суда - Мишуcтин
16:01Бои за Артемовск: Минобороны рассказало о ситуации в "горячей точке" СВО
15:37В "Крымэнерго" назвали причину масштабного отключения света
15:07В Кремле ответили на планы НАТО принять Украину
14:52Контрнаступление ВСУ: названы возможные угрозы для Крыма
14:31Севастополь остался без света - что известно
13:46О чем молятся мусульмане Крыма в священный праздник Ураза-байрам
13:24В Крыму няня вынесла из дома нанимателей почти полмиллиона
12:59В Симферополе украинец получил срок за финансирование нацбатальона 0:41
12:36Коронавирус в Крыму и Севастополе - оперативная сводка
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