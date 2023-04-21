https://crimea.ria.ru/20230421/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-21-aprelya-1128304730.html

Главные события и заявления дня: 21 апреля

Главные события и заявления дня: 21 апреля - РИА Новости Крым, 21.04.2023

Главные события и заявления дня: 21 апреля

В Минобороны рассказали о ситуации под Артемовском. Число пострадавших при взрыве в Белгороде увеличилось. Украина станет членом НАТО - заявление Столтенберга и РИА Новости Крым, 21.04.2023

2023-04-21T20:15

2023-04-21T20:15

2023-04-21T20:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости Крым. В Минобороны рассказали о ситуации под Артемовском. Число пострадавших при взрыве в Белгороде увеличилось. Украина станет членом НАТО - заявление Столтенберга и ответ Кремля. Угрозы для Крыма в связи с возможным контрнаступлением ВСУ. Житель Севастополя планировал теракт. Путин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Успехи армии РоссииНа Донецкой линии российские штурмовые отряды продолжают бои в западной части Артемовска, противник предпринимает безуспешные попытки контратаковать с флангов, но несет большие потери, сообщили в пятницу в Минобороны России. За прошедшие сутки только на этом направлении уничтожено до 310 боевиков, на других направлениях общие потери противника в живой силе составили более 200 человек.Взрыв в БелгородеПри взрыве в Белгороде, который произошел в четверг вечером, пострадали три человека, разрушены несколько квартир в жилой пятиэтажке, жильцов которой эвакуировали Специалисты оценят состояние несущих конструкций. Как ранее сообщили в Минобороны, взрыв в Белгороде связан с нештатным сходом боеприпаса с Су-34 Членство Украины в НАТОГенсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в пятницу о согласии всех членов альянса принять в его состав Украину. Сроков возможного принятия страны в НАТО он не обозначил, но подчеркнул, что сейчас главное внимание альянс уделяет "обеспечению победы Украины над Россией". В ответ на это в Кремле заявили, что действия НАТО в отношении Украины лишний раз подтверждают правильность решения РФ о начале спецоперации. По мнению эксперта Международного института гуманитарно-политических исследований Владимира Брутера, Украина однозначно станет членом НАТО, но только после завершения спецоперации и в "сильно измененных границах". Контрнаступление ВСУВооруженные силы Украины в ходе вероятного контрнаступления могут попытаться организовать диверсии в Крыму и нанести удары по объектам на полуострове, при этом попытка высадить в Крыму десант закончится для украинских боевиков полным уничтожением, считает военный эксперт, политолог Алексей Анпилогов. Так же скептически военный эксперт оценивает и перспективы ВСУ организовать прорыв в Херсонской или Запорожской областях, чтобы перерезать сухопутный коридор в Крыму, поскольку в этом случае украинском боевикам придется столкнуться с эшелонированной российской обороной. Несостоявшийся террористОбвиняемый в госизмене житель Севастополя планировал также совершить теракт. Новые факты выявили следователи крымского Управления ФСБ России. Речь о 47-летнем мужчине, задержанном в декабре 2022 года. Как выяснили силовики, он планировал поджог одного из административных помещений города. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье "приготовление к совершению террористического акта".Ураза-байрамМусульмане 21 апреля отмечают Ураза-байрам - праздник, знаменующий завершение поста и священного месяца Рамадан. В Крыму главный праздничный байрам-намаз состоялся в Симферополе во Дворце культуры профсоюзов. На него съехались мусульмане из всех регионов республики. Президент России Владимир Путин, поздравляя мусульман страны с праздником Ураза-байрам, отметил активное взаимодействие мусульманской уммы с государственными и общественными организациями, ее образовательные, просветительские, благотворительные инициативы и добавил, что в ходе специальной военной операции бойцы-мусульмане вместе со своими боевыми товарищами защищают Россию.

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https://crimea.ria.ru/20230421/v-simferopole-vynesli-prigovor-posobniku-islamskogo-batalona-krym-1128299481.html

https://crimea.ria.ru/20230421/o-chem-molyatsya-musulmane-kryma-v-svyaschennyy-prazdnik-uraza-bayram-1128300219.html

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