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Бои за Артемовск: Минобороны рассказало о ситуации в "горячей точке" СВО

Бои за Артемовск: Минобороны рассказало о ситуации в "горячей точке" СВО - РИА Новости Крым, 21.04.2023

Бои за Артемовск: Минобороны рассказало о ситуации в "горячей точке" СВО

На Донецкой линии российские штурмовые отряды продолжают бои в западной части Артемовска, противник предпринимает безуспешные попытки контратаковать с флангов,... РИА Новости Крым, 21.04.2023

2023-04-21T16:01

2023-04-21T16:01

2023-04-21T16:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости Крым. На Донецкой линии российские штурмовые отряды продолжают бои в западной части Артемовска, противник предпринимает безуспешные попытки контратаковать с флангов, но несет большие потери. Об этом сообщает в пятницу Минобороны России.Попытки ВСУ контратаковать"На Донецком направлении штурмовые отряды продолжали вести бои в западной части города Артемовск. Воздушно-десантные войска пресекают попытки противника контратаковать на флангах и оказывают поддержку действиям штурмовых отрядов по овладению городом. Авиацией для поддержки действий штурмовых отрядов совершено восемь вылетов. Артиллерией "Южной" группировки войск выполнены 69 огневых задач", - сообщает МО.За прошедшие сутки на этом направлении уничтожено до 310 боевиков ВСУ, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, боевая машина РСЗО "Град", гаубица "Мста-Б", а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".Диверсанты на Купянском фронте"На Купянском направлении в районах населенных пунктов Лиман Первый, Синьковка Харьковской области, Новоселовское и Стельмаховка Луганской Народной Республики пресечены действия четырех украинских диверсионно-разведывательных групп", - сказано в сводке.На этом направлении российскими военными за сутки уничтожен склад боеприпасов ВСУ возле харьковской Кисловки, противник потерял более 60 боевиков, боевую бронированную машину, три автомобиля, гаубицу и самоходную артиллерийскую установку "Акация".Другие направленияНа Красно-Лиманском направлении за сутки уничтожено более 55 украинских военнослужащих и техника.На Южно-Донецком и Запорожском потери противника составили до 90 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, а также гаубица "Мста-Б", кроме того в этом районе уничтожено два склада боеприпасов ВСУ.На Херсонском направлении в результате ударов авиации и огня артиллерии уничтожено до 10 украинских военнослужащих и два автомобиля.В течение суток российские военные поразили 94 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живую силу и технику противника в 135 районах. Кроме того, уничтожены склад топлива для украинской военной техники в районе донецкой Констаниновки и три украинских беспилотника, перехвачены три снаряда РСЗО HIMARS.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 411 самолетов, 228 вертолетов, 3782 беспилотных летательных аппарата, 415 зенитных ракетных комплексов, 8773 танка и других боевых бронированных машин, 1091 боевая машина реактивных систем залпового огня, 4633 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 9650 единиц специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Контрнаступление ВСУ: названы возможные угрозы для КрымаАрмия России ударила по объединенному штабу группировки ВСУ "Бахмут"Шойгу сделал заявление по поводу военного сотрудничества с Китаем

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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