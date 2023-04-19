https://crimea.ria.ru/20230419/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-19-aprelya-1128272012.html

Главные события и заявления дня: 19 апреля

Главные события и заявления дня: 19 апреля - РИА Новости Крым, 19.04.2023

Главные события и заявления дня: 19 апреля

Новая Каховка подверглась массовому обстрелу ВСУ. Минобороны Украины заявило о "контрштурме" в Донбассе. Кабмин РФ будет нести ответственность за развитие новых РИА Новости Крым, 19.04.2023

2023-04-19T21:27

2023-04-19T21:27

2023-04-19T21:23

главное за день

россия

украина

новая каховка

артемовск

сво

новые регионы россии

киево-печерская лавра

церковный раскол на украине

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/13/1128253028_0:281:960:821_1920x0_80_0_0_59087f3661c20804283e6f9f0cd81691.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. Новая Каховка подверглась массовому обстрелу ВСУ. Минобороны Украины заявило о "контрштурме" в Донбассе. Кабмин РФ будет нести ответственность за развитие новых регионов. Украинские силовики опечатали здание Киево-Печерской лавры вместе с людьми. Российские войска блокировали Артемовск с двух сторон. Названы цели Запада и Киева в рамках зерновой сделки.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Массированный обстрел Новой КаховкиУкраинские боевики нанесли массированный удар из минометов и тяжелой артиллерии по жилым кварталам и гражданской инфраструктуре Новой Каховки, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.По словам руководителя региона, ВСУ специально стреляли по центру города, по жилым кварталам и станции скорой помощи.Как рассказал РИА Новости Крым глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев, в результате обстрела погибла женщина, еще две местные жительницы находятся в тяжелом состоянии. Без жилья остались десятки жителей. По его словам, абсолютно все прилеты зафиксированы в частном секторе. Кроме того, пострадало здание горводоканала, пожарная часть, общественная приемная и многоэтажные дома.В Киеве заявили о "контрштурме" в ДонбассеЗамминистра обороны Украины Анна Маляр заявила о так называемом "контрштурме" ВСУ на четырех направлениях фронта в Донбассе: Марьинском, Авдеевском, Лиманском и Артемовском. По ее словам, то, что сейчас происходит на фронте – это "элемент контрнаступления".Военный эксперт Юрий Кнутов в комментарии РИА Новости Крым выразил мнение, что действия украинских вооруженных формирований, скорее всего, являются попыткой провести разведку боем и прощупать оборону Вооруженных сил РФ. По его словам, ВСУ пытаются найти наиболее слабое место для того, чтобы потом попытаться прорваться на этом направлении. По мнению Кнутова, такие действия ВСУ будут происходить в течение ближайших нескольких дней, после чего, возможно, украинское командование выберет направление главного удара.Кабмин РФ будет нести ответственность за развитие новых регионовНа следующей неделе правительство РФ рассмотрит программу социально-экономического развития Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. За результаты ее реализации должны нести прямую ответственность вице-премьеры и федеральные министры.Глава государства также отметил, что в зоне ответственности властей новых субъектов лежит большое количество задач, которые невозможно решить без поддержки федерального центра. Президент также призвал членов правительства не устраняться от решения задач, даже если формально они не входят в их прямую компетенцию.Украинские силовики опечатали здание Киево-Печерской лавры вместе с людьмиПо данным Союза православных журналистов Украины, утром в среду силовики начали опечатывать помещения Киево-Печерской лавры, верующим и монахам блокируют вход и выход из зданий.Как сообщил адвокат лавры, протоиерей Никита Чекман во время прямой трансляции УПЦ, силовики удерживали монахов от попыток остановить сотрудников заповедника "Киево-Печерская лавра", которые сломали замки на входе в один из корпусов монастыря, проникли внутрь, а потом опечатали помещение.Сообщается также, что внутри опечатанного 39 корпуса оказались запертыми люди, при этом полиция принимать заявление на противоправные действия отказалась. Прихожане обители взломали дверь в незаконно опечатанный корпус.Российские войска блокировали Артемовск с двух сторонРоссийские подразделения Воздушно-десантных войск блокировали Артемовск с южной и северной сторон, сообщили в Минобороны. Штурмовые отряды продолжают вести бои в самом городе. В среду они освободили еще три квартала, а также пресекли попытки контратак украинских боевиков.Поддержку штурмовым отрядам оказывали оперативно-тактическая и армейская авиация и артиллерия "Южной" группировки войск. За прошедшие сутки авиацией совершено четыре самолетовылета, артиллерией группировки выполнено 67 огневых задач.

https://crimea.ria.ru/20230419/pogibla-zhenschina-razrushen-ves-gorod-posledstviya-udara-po-novoy-kakhovke-1128256978.html

https://crimea.ria.ru/20230419/kontrshturm-vsu-v-donbasse-voennyy-ekspert-otsenil-zayavlenie-kieva-1128265997.html

https://crimea.ria.ru/20230419/siloviki-opechatali-zdanie-kievo-pecherskoy-lavry-vmeste-s-lyudmi-1128259488.html

россия

украина

новая каховка

артемовск

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, россия, украина, новая каховка, артемовск, сво, новые регионы россии, киево-печерская лавра, церковный раскол на украине, происшествия, всу (вооруженные силы украины), владимир путин (политик)