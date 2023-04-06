https://crimea.ria.ru/20230406/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-6-aprelya-1128025704.html

Главные события и заявления дня: 6 апреля

Главные события и заявления дня: 6 апреля - РИА Новости Крым, 06.04.2023

Главные события и заявления дня: 6 апреля

В Ингушетии боевики расстреляли полицейских. В Брянскую область попыталась пробиться крупная украинская ДРГ. ВСУ открыли шквальный огонь по своим военным за... РИА Новости Крым, 06.04.2023

2023-04-06T22:09

2023-04-06T22:09

2023-04-06T22:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр - РИА Новости Крым. В Ингушетии боевики расстреляли полицейских. В Брянскую область попыталась пробиться крупная украинская ДРГ. ВСУ открыли шквальный огонь по своим военным за решение сдаться в плен российским войскам. В Белоруссии задержали террориста и раскрыли всю террористическую сеть. На Западной Украине рушат храмы УПЦ. В Черногории выбрали нового президента. О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Расстрел полицейских в ИнгушетииВ Ингушетии в ходе проведения контртеррористической операции в Малгобекском районе погибли три полицейских, ранения получили еще восемь силовиков. МВД республики объявило о денежном вознаграждении в размере трех миллионов рублей за информацию о четырех боевиках. Также вознаграждение также обещают за сведения о нападавших на пост ДПС "Волга-14" 27 марта 2023 года.ДРГ попытались прорваться в Брянскую областьВ четверг на территорию Брянской области в районе села Случовск Погарского района попыталась проникнуть украинская диверсионно-разведывательная группа из 20 человек. По данным губернатора региона Александра Богомаза, подразделения Вооруженных сил РФ совместно с пограничными войсками нанесли противнику огневое поражение.ВСУ расстреляли своих солдатВСУ расстреляли крупнокалиберными снарядами своих же бойцов 53-й механизированной бригады за то, что они решили сдаться российским войскам в боях под Авдеевкой.Ранее об инциденте рассказал президент России Владимир Путин на встрече с врио главы Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным в четверг. Президент отметил, что киевский режим ведет себя "в высшей степени цинично и жестоко", по отношению не только к российским гражданам, но и к своим.В России создали новую броню для военной техникиВ России создали новую двойную броню для перспективных образцов техники, которая может выдержать подрыв двух килограммов тротила и попадание бронебойно-зажигательных боеприпасов."Новая двойная броня перспективных образцов техники выдерживает подрыв двух килограммов тротила, попадание бронебойно-зажигательных боеприпасов, обеспечивает защиту радиатора, капота и колесных шасси, а также защищает личный состав от различных средств поражения, в том числе огня стрелкового оружия, осколков снарядов и минометных мин", - говорится в сообщении Минобороны.В Белоруссии ликвидировали террористическую сетьБелорусский КГБ и ФСБ России провели совместную операцию по ликвидации террористической сети на территории Белоруссии."Мы задержали террориста, который проник на территорию Беларуси, и через Россию его хотели вывезти в другую страну. Провели операцию ФСБ, КГБ – накрыли всю сеть. Россияне дорабатывают по другим направлениям, в России", - сказал Александр Лукашенко на заседании высшего госсовета Союзного государства РФ и Белоруссии в четверг.В Черногории новый президентНовым президентом Черногории стал бывший министр экономразвития страны Яков Милатович. Об этом после подведения окончательных итогов выборов сообщил Избирком страны."ГИК утвердила окончательные результаты выборов президента Черногории. Кандидат Яков Милатович избран президентом Черногории с полученными 221 592 голосов или 58,88% от всего числа действительных бюллетеней", - сообщил избирком. Милатович пообещал, что республика под его руководством вступит в ЕС, а также победит преступность и коррупцию.На Западной Украине рушат храмы УПЦ – участвует полиция Погромы и снос храмов УПЦ начались на западе страны. Об этом заявили в Союзе православных журналистов (СПЖ)."Зеленский уничтожает Церковь, уничтожает крупнейшую конфессию в стране. Это абсурдно, но так происходит", – заявили в СПЖ.Здесь назвали насколько храмов, где происходят или уже произошли рейдерские захваты со стороны ПЦУ и их сторонников пир поддержке полиции. В частности, стало известно о сносе православной церкви во Львове. Путин заявил о расширении военного сотрудничества РФ и БеларусьюМосква и Минск будут расширять сотрудничество в военной сфере, об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Высшего государственного совета Союзного государства."Россия и Белоруссия наращивают, и будут продолжать это делать, как сегодня отмечалось, свое взаимодействие в сфере обороны и безопасности, расширяют сотрудничество в военно-технической сфере. Это безусловно отвечает коренным интересам наших стран и народов", – сказал российский президент. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не даст Белоруссию в обиду."Белоруссия так же, как и мы, окружена странами, которые весьма враждебны. Поскольку мы Союзное государство, естественно, Россия не может дать Белоруссию в обиду", –сказал Песков.

https://crimea.ria.ru/20230406/rasstrel-politseyskiy-v-ingushetii--za-dannye-o-boevikakh-obyavlena-nagrada-1128022567.html

https://crimea.ria.ru/20230406/putin-vsu-unichtozhili-14-svoikh-voennykh-kotorye-sdalis-v-plen-1128016371.html

https://crimea.ria.ru/20230406/v-rossii-sozdali-novuyu-dvoynuyu-bronyu-dlya-voennoy-tekhniki-1128020946.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, в мире, главное за день, сво, выборы президента черногории, общество, атака диверсантов на брянскую область, брянская область, происшествия