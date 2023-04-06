Гибель полицейских в Ингушетии – в МВД рассказали о сотрудниках
МВД подтвердило гибель трех сотрудников полиции при выполнении боевой задачи в Ингушетии
12:46 06.04.2023 (обновлено: 12:51 06.04.2023)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПолиция
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Министерство внутренних дел России подтвердило гибель трех сотрудников полиции в Ингушетии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
О гибели правоохранителей в ходе проведения контртеррористической операции ранее сообщил источник в правоохранительных органах. Накануне вечером в селении Зязиков-Юрт в Малгобекском районе силовики обнаружили группу боевиков. При попытке задержания они оказали сопротивление и открыли огонь по полицейским. По информации источника, три сотрудника полиции погибли, еще восемь получили ранения различной степени тяжести. По некоторым данным, боевикам удалось скрыться, их поиски продолжаются.
"В ночь с 5 на 6 апреля при выполнении служебно-боевых задач на территории Малгобекского района Республики Ингушетия погибли трое сотрудников МВД России, - говорится в сообщении ведомства. - Руководство и личный состав МВД РФ выражает глубокие соболезнование родным и близким погибших коллег".
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В ведомстве рассказали о погибших сотрудниках. Старший участковый уполномоченный полиции отдела МВД России "Малгобекский" Республики Ингушетия майор полиции Башир Хаутиев родился в 1992 году в городе Владикавказе. В органах внутренних дел – с октября 2014 года. На должность назначен в феврале 2022 года.
Начальник пункта полиции "Петровский" УМВД России по Туле капитан полиции Максим Алехин родился в 1984 году в Туле. В органах внутренних дел с мая 2012 года. На должность назначен в августе 2021 года.
Помощник дежурного ИВС отдела полиции "Ефремовский" Тульской области сержант полиции Максим Родионов родился в 1998 году в поселке Первомайский Тульской области. Поступил на службу в органы внутренних дел в октябре 2019 года. На должность назначен в июле 2021 года.
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