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Гибель полицейских в Ингушетии – в МВД рассказали о сотрудниках

Гибель полицейских в Ингушетии – в МВД рассказали о сотрудниках - РИА Новости Крым, 06.04.2023

Гибель полицейских в Ингушетии – в МВД рассказали о сотрудниках

Министерство внутренних дел России подтвердило гибель трех сотрудников полиции в Ингушетии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости Крым, 06.04.2023

2023-04-06T12:46

2023-04-06T12:46

2023-04-06T12:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Министерство внутренних дел России подтвердило гибель трех сотрудников полиции в Ингушетии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.О гибели правоохранителей в ходе проведения контртеррористической операции ранее сообщил источник в правоохранительных органах. Накануне вечером в селении Зязиков-Юрт в Малгобекском районе силовики обнаружили группу боевиков. При попытке задержания они оказали сопротивление и открыли огонь по полицейским. По информации источника, три сотрудника полиции погибли, еще восемь получили ранения различной степени тяжести. По некоторым данным, боевикам удалось скрыться, их поиски продолжаются.В ведомстве рассказали о погибших сотрудниках. Старший участковый уполномоченный полиции отдела МВД России "Малгобекский" Республики Ингушетия майор полиции Башир Хаутиев родился в 1992 году в городе Владикавказе. В органах внутренних дел – с октября 2014 года. На должность назначен в феврале 2022 года.Начальник пункта полиции "Петровский" УМВД России по Туле капитан полиции Максим Алехин родился в 1984 году в Туле. В органах внутренних дел с мая 2012 года. На должность назначен в августе 2021 года.Помощник дежурного ИВС отдела полиции "Ефремовский" Тульской области сержант полиции Максим Родионов родился в 1998 году в поселке Первомайский Тульской области. Поступил на службу в органы внутренних дел в октябре 2019 года. На должность назначен в июле 2021 года.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ингушетии трое полицейских погибли во время КТОГотовили теракт: ФСБ нейтрализовала группу бандитов на СтавропольеКрупная украинская ДРГ попыталась проникнуть в Брянскую область

https://crimea.ria.ru/20230228/putin-zapad-pytaetsya-reanimirovat-yacheyki-terroristov-v-rossii-1127264230.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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