https://crimea.ria.ru/20230406/v-ingushetii-troe-politseyskikh-pogibli-vo-vremya-kto-1128009234.html

В Ингушетии трое полицейских погибли во время КТО

В Ингушетии трое полицейских погибли во время КТО - РИА Новости Крым, 06.04.2023

В Ингушетии трое полицейских погибли во время КТО

Трое полицейских погибли и восемь получили ранения в ходе контртеррористической операции в Малгобекском районе Ингушетии. Об этом со ссылкой на источник в... РИА Новости Крым, 06.04.2023

2023-04-06T10:13

2023-04-06T10:13

2023-04-06T10:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Трое полицейских погибли и восемь получили ранения в ходе контртеррористической операции в Малгобекском районе Ингушетии. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает РИА Новости.Столкновение с боевикамиГруппу боевиков силовики обнаружили накануне вечером в селении Зязиков-Юрт. При попытке задержания они открыли огонь из автоматов.При этом информации о числе ликвидированных боевиков не приводится. Режим КТО в Малгобекском районе продолжает действовать.Обстрел поста ДПС и перестрелка27 марта неизвестные обстреляли из автоматов пост ДПС на границе Ингушетии и Северной Осетии. Пострадали два сотрудника полиции. На следующий день в городе Карабулак обнаружили тело одного из предполагаемых участников нападения с огнестрельными ранами. После этого ФСБ объявило о розыске пяти жителей республики, которых подозревают в планировании терактов.3 апреля в Малгобекском районе произошла перестрелка между группой неизвестных и сотрудниками полиции, в результате один из силовиков получил легкое ранение. С этого дня на территории района был введен режим КТО. В среду в одном из местных сел нашли тело одного из разыскиваемых за нападение на полицейских. Рядом обнаружены автомат с подствольным гранатометом и четыре гранаты.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин заявил о западном следе в терактах на новых российских территорияхВ Белоруссии предотвратили теракт: ликвидирован вооруженный иностранецТеракт в Новой Каховке: погиб командир взвода ППС

https://crimea.ria.ru/20230330/10-let-za-pozhar-i-popytku-podryva-v-krymu-vynesli-prigovor-diversantu-1127870290.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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