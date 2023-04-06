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В Ингушетии трое полицейских погибли во время КТО
В Ингушетии трое полицейских погибли во время КТО - РИА Новости Крым, 06.04.2023
В Ингушетии трое полицейских погибли во время КТО
Трое полицейских погибли и восемь получили ранения в ходе контртеррористической операции в Малгобекском районе Ингушетии. Об этом со ссылкой на источник в... РИА Новости Крым, 06.04.2023
2023-04-06T10:13
2023-04-06T10:13
2023-04-06T10:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Трое полицейских погибли и восемь получили ранения в ходе контртеррористической операции в Малгобекском районе Ингушетии. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает РИА Новости.Столкновение с боевикамиГруппу боевиков силовики обнаружили накануне вечером в селении Зязиков-Юрт. При попытке задержания они открыли огонь из автоматов.При этом информации о числе ликвидированных боевиков не приводится. Режим КТО в Малгобекском районе продолжает действовать.Обстрел поста ДПС и перестрелка27 марта неизвестные обстреляли из автоматов пост ДПС на границе Ингушетии и Северной Осетии. Пострадали два сотрудника полиции. На следующий день в городе Карабулак обнаружили тело одного из предполагаемых участников нападения с огнестрельными ранами. После этого ФСБ объявило о розыске пяти жителей республики, которых подозревают в планировании терактов.3 апреля в Малгобекском районе произошла перестрелка между группой неизвестных и сотрудниками полиции, в результате один из силовиков получил легкое ранение. С этого дня на территории района был введен режим КТО. В среду в одном из местных сел нашли тело одного из разыскиваемых за нападение на полицейских. Рядом обнаружены автомат с подствольным гранатометом и четыре гранаты.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин заявил о западном следе в терактах на новых российских территорияхВ Белоруссии предотвратили теракт: ликвидирован вооруженный иностранецТеракт в Новой Каховке: погиб командир взвода ППС
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В Ингушетии трое полицейских погибли во время КТО
СМИ: трое полицейских погибли и 8 ранены в ходе контртеррористической операции в Ингушетии
10:13 06.04.2023 (обновлено: 10:19 06.04.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Трое полицейских погибли и восемь получили ранения в ходе контртеррористической операции в Малгобекском районе Ингушетии. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает РИА Новости.
Столкновение с боевиками
Группу боевиков силовики обнаружили накануне вечером в селении Зязиков-Юрт. При попытке задержания они открыли огонь из автоматов.
"В ходе боестолкновения три сотрудника полиции погибли, еще восемь получили ранения различной степени тяжести", — сказал представитель правоохранительных органов.
При этом информации о числе ликвидированных боевиков не приводится. Режим КТО в Малгобекском районе продолжает действовать.
Обстрел поста ДПС и перестрелка
27 марта неизвестные обстреляли из автоматов пост ДПС на границе Ингушетии и Северной Осетии. Пострадали два сотрудника полиции. На следующий день в городе Карабулак обнаружили тело одного из предполагаемых участников нападения с огнестрельными ранами. После этого ФСБ объявило о розыске пяти жителей республики, которых подозревают в планировании терактов.
3 апреля в Малгобекском районе произошла перестрелка между группой неизвестных и сотрудниками полиции, в результате один из силовиков получил легкое ранение. С этого дня на территории района был введен режим КТО. В среду в одном из местных сел нашли тело одного из разыскиваемых за нападение на полицейских. Рядом обнаружены автомат с подствольным гранатометом и четыре гранаты.
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