https://crimea.ria.ru/20230406/kto-stal-novym-prezidentom-chernogorii-1128011618.html

Кто стал новым президентом Черногории

Кто стал новым президентом Черногории - РИА Новости Крым, 06.04.2023

Кто стал новым президентом Черногории

Новым президентом Черногории стал бывший министр экономразвития страны Яков Милатович. Об этом после подведения окончательных итогов выборов сообщил Избирком... РИА Новости Крым, 06.04.2023

2023-04-06T11:34

2023-04-06T11:34

2023-04-06T11:34

выборы президента черногории

черногория

яков милатович

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. Новым президентом Черногории стал бывший министр экономразвития страны Яков Милатович. Об этом после подведения окончательных итогов выборов сообщил Избирком страны.Второй тур выборов в Черногории прошел в воскресенье. Правом голоса обладали 542 154 жителя республики. Свой выбор сделали 69,33% избирателей. Государственная избирательная комиссия в четверг утвердила окончательные результаты волеизъявления."ГИК утвердила окончательные результаты выборов президента Черногории. Кандидат Яков Милатович избран президентом Черногории с полученными 221 592 голосов или 58,88% от всего числа действительных бюллетеней", - сообщил избирком в Twitter.Президент Черногории Мило Джуканович на выборах получил 41,12% поддержки. После поражения он сообщил о решении подать в отставку с поста главы Демократической партии социалистов, которой руководил 25 лет.Как заявил Милатович своим сторонникам, победы над Мило Джукановичем страна ждала свыше 30 лет. Он пообещал, что республика под его руководством вступит в ЕС, а также победит преступность и коррупцию.Яков Милатович родился в 1986 году в Подгорице. Учился на экономическом факультете Университета Черногории, степень магистра экономики получил в Оксфордском университете в 2013 году. Владеет английским, итальянским и испанским языками. С 2014 по 2018 годы работал экономистом в Европейском банке реконструкции и развития (EBRD). С декабря 2020 года по апрель 2022 года был министром экономразвития. Женат, воспитывает троих детей.Читайте также на РИА Новости Крым:Что ждет НАТО в ближайшем будущем – прогноз политологаЛидер оппозиции в Черногории: "санкции против России были ошибкой"В МИД РФ прокомментировали высылку российского дипломата из Черногории

https://crimea.ria.ru/20220404/partiya-orbana-oderzhivaet-pobedu-v-vengrii-1122841039.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

выборы президента черногории, черногория, яков милатович, в мире, политика, новости, общество, европа