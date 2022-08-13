https://crimea.ria.ru/20220813/v-mid-rf-prokommentirovali-vysylku-rossiyskogo-diplomata-iz-chernogorii-1124155767.html
В МИД РФ прокомментировали высылку российского дипломата из Черногории
В МИД РФ прокомментировали высылку российского дипломата из Черногории - РИА Новости Крым, 13.08.2022
В МИД РФ прокомментировали высылку российского дипломата из Черногории
В МИД РФ назвали высылку российского дипломата из Черногории "демаршем", не имеющим причин и логики. Соответствующее заявление официального представителя... РИА Новости Крым, 13.08.2022
2022-08-13T15:59
2022-08-13T15:59
2022-08-13T15:59
министерство иностранных дел рф (мид рф)
мария захарова
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг– РИА Новости Крым. В МИД РФ назвали высылку российского дипломата из Черногории "демаршем", не имеющим причин и логики. Соответствующее заявление официального представителя ведомства Марии Захаровой опубликовано на сайте министерства.12 августа посольство Российской Федерации в Черногории получило ноту МИД Черногории, согласно которой один из дипломатов, сотрудник посольства России в Подгорице, объявлен персоной нон-грата и обязан покинуть страну в течение семи дней.Она отметила, что МИД РФ рассматривает этот "выпад черногорских властей" как очередной эпизод гибридной кампании против РФ, развязанной Западом и его сателлитами."Видим в этом нежелание и неспособность официальной Подгорицы отойти от политики машинального следования такой разрушительной линии – в ущерб международной безопасности и сотрудничеству, равно как и собственным национальным интересам", – сообщила Захарова.Она добавила, что ведомство в ответ на это оставляет за собой право "на ответные меры в соответствии с общепринятой практикой".Ранее о высылке российских дипломатов заявили в Болгарии.
https://crimea.ria.ru/20220628/rossiya-otvetit-na-vysylku-70-rossiyskikh-diplomatov-iz-bolgarii-1123688087.html
https://crimea.ria.ru/20220811/estoniya-na-sleduyuschey-nedele-zakryvaet-granitsu-dlya-rossiyan-s-shengenom-1124136257.html
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министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, в мире
В МИД РФ прокомментировали высылку российского дипломата из Черногории
В МИД России назвали высылку дипломата из Черногории "демаршем без причин и логики"
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг– РИА Новости Крым. В МИД РФ назвали высылку российского дипломата из Черногории "демаршем", не имеющим причин и логики. Соответствующее заявление официального представителя ведомства Марии Захаровой опубликовано на сайте министерства.
12 августа посольство Российской Федерации в Черногории получило ноту МИД Черногории, согласно которой один из дипломатов, сотрудник посольства России в Подгорице, объявлен персоной нон-грата и обязан покинуть страну в течение семи дней.
"Попытка обосновать данный шаг в сопутствующем публичном комментарии вскрыла отсутствие у этого демарша причин и логики", – заявила Захарова.
Она отметила, что МИД РФ рассматривает этот "выпад черногорских властей" как очередной эпизод гибридной кампании против РФ, развязанной Западом и его сателлитами.
"Видим в этом нежелание и неспособность официальной Подгорицы отойти от политики машинального следования такой разрушительной линии – в ущерб международной безопасности и сотрудничеству, равно как и собственным национальным интересам", – сообщила Захарова.
Она добавила, что ведомство в ответ на это оставляет за собой право "на ответные меры в соответствии с общепринятой практикой".
Ранее о высылке российских дипломатов заявили в Болгарии
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