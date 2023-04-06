https://crimea.ria.ru/20230406/rasstrel-politseyskiy-v-ingushetii--za-dannye-o-boevikakh-obyavlena-nagrada-1128022567.html

Расстрел полицейский в Ингушетии – за данные о боевиках объявлена награда

Расстрел полицейский в Ингушетии – за данные о боевиках объявлена награда - РИА Новости Крым, 06.04.2023

Расстрел полицейский в Ингушетии – за данные о боевиках объявлена награда

МВД Ингушетии объявило о денежном вознаграждении в размере трех миллионов рублей за информацию о четырех боевиках, которые расстреляли полицейских в селе... РИА Новости Крым, 06.04.2023

2023-04-06T19:11

2023-04-06T19:11

2023-04-06T19:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. МВД Ингушетии объявило о денежном вознаграждении в размере трех миллионов рублей за информацию о четырех боевиках, которые расстреляли полицейских в селе Зязиков-Юрт и скрылись. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.Вознаграждение также обещают за сведения о нападавших на пост ДПС "Волга-14" 27 марта 2023 года.Уточняется, что в розыск объявлены четверо жителей республики: Микаил Мошхоев 1998 года рождения, Амир Боков, 2001 года рождения, Амирхан Гуражев, 1989 года рождения и Адам Оздоев, 1987 года рождения.Ранее 6 апреля стало известно о гибели троих полицейских в ходе контртеррористической операции в Малгобекском районе Ингушетии, еще восемь силовиков получили ранения. Инцидент произошел накануне вечером в селе Зязиков-Юрт, где была обнаружена группа боевиков, при задержании они открыли огонь.Погибли старший участковый уполномоченный полиции отдела МВД России "Малгобекский" Республики Ингушетия майор полиции Башир Хаутиев (1992 г.р.), начальник пункта полиции "Петровский" УМВД России по Туле капитан полиции Максим Алехин (1984 г.р.) и помощник дежурного ИВС отдела полиции "Ефремовский" Тульской области сержант полиции Максим Родионов (1998 г.р.). Глава региона Махмуд-Али Калиматов сообщил, что трое раненых во время спецоперации приехали в республику из Тульской области, еще двое – местные жители."Желаю им всем скорейшего выздоровления", – написал Калиматов в своем Telegram-канале. О состоянии еще троих раненых полицейских он не сообщил.В Малгобекском районе Ингушетии с 3 апреля действует режим КТО. В тот день здесь произошла перестрелка между группой неизвестных и сотрудниками полиции, один из силовиков был ранен.Ранее, 27 марта, неизвестные обстреляли из автоматического оружия пост ДПС на границе Ингушетии и Северной Осетии. Два сотрудника полиции получили огнестрельные ранения. На следующий день в городе Карабулак было обнаружено тело одного из предполагаемых участников нападения с огнестрельными ранениями.Читайте также на РИА Новости Крым:Крупная украинская ДРГ попыталась проникнуть в Брянскую областьГотовили теракт: ФСБ нейтрализовала группу бандитов на Ставрополье Гибель полицейских в Ингушетии – в МВД рассказали о сотрудниках

https://crimea.ria.ru/20230406/v-ingushetii-troe-politseyskikh-pogibli-vo-vremya-kto-1128009234.html

https://crimea.ria.ru/20230303/russkiy-dobrovolcheskiy-korpus-kto-oni-i-chyu-volyu-ispolnyayut-1127336146.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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