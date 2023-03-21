https://crimea.ria.ru/20230321/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-21-marta-1127681773.html

Главные события и заявления дня: 21 марта

Главные события и заявления дня: 21 марта - РИА Новости Крым, 21.03.2023

Главные события и заявления дня: 21 марта

Московская встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина. Успехи Армии России на фронтах СВО. Обеденный уран для киевского режима. Атака украинского дрона на... РИА Новости Крым, 21.03.2023

2023-03-21T22:02

2023-03-21T22:02

2023-03-21T22:02

главное за день

визит си цзиньпина в россию

си цзиньпин (председатель кнр)

владимир путин посетил мариуполь

птичий грипп

киево-печерская лавра

политика

экономика

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости Крым. Московская встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина. Успехи Армии России на фронтах СВО. Обеденный уран для киевского режима. Атака украинского дрона на нефтеперекачивающую станцию в Брянской области. Арсенал оружия и взрывчатки для терактов в Гродно. Закрытие доступа к мощам святых в Киево-Печерской лавре. Птичий грипп на Херсонщине.О главных событиях и заявлениях дня - в подборке РИА Новости Крым.Встреча Владимира Путина и Си ЦзиньпинаВо втроник в Москве прошла встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. В ходе российско-китайских переговоров российский лидер заявил о рекордном росте товарооборота России и Китая в прошедшем году, отметил опережающий темп роста торговли сельхозпродукцией между двумя странами, заверил, что российский бизнес способен удовлетворить растущий спрос со стороны китайской экономики в энергоносителях и что РФ готова поддержать китайский бизнес в вопросе замещения производств, покинувших Россию западных предприятий. Также он призвал далее поощрять практику активного использования национальных валют во взаимной торговле и расширять взаимное присутствие финансовых и банковских структур на рынках двух стран.Председатель КНР Си Цзиньпин в свою очередь заявил, что между Китаем и Россией углубляется политическое взаимодоверие, приумножаются общие интересы, сближаются народы, поступательно развивается сотрудничество в торгово-экономическом, инвестиционном, энергетическом, культурном и региональном измерениях. Успехи Армии РоссииЗа минувшие сутки российские военные в зоне спецоперации уничтожили более 400 украинских боевиков и около 30 единиц техники противника на Купянсом, Красно-Лиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Харьковском направлениях. Кроме того, истребительная авиация ВКС России сбила украинский штурмовик Су-25 в районе донецкой Никаноровки, а российские средства ПВО уничтожили 31 украинский беспилотник в ЛНР, ДНР, Харьковской, Херсонской и Запорожской областях. Заявление минобороны БританииПомимо танков Challenger 2, Великобритания намерена поставлять Украине бронебойные снаряды с обедненным ураном, заявила во вторник замминистра обороны страны Аннабель Голди.Снаряды с сердечниками из обедненного урана отличаются от обычных диаметром боевой части и начальной скоростью. Применение таких снарядов позволяет повысить бойную силу снаряда. Они обладают высокой токсичностью и канцерогенностью. Ученые предполагают, что именно это является причиной роста уровня заболеваемости раком военнослужащих стран НАТО и жителей тех регионов, где применялись такие боеприпасы для нанесения ударов. По мнению экспертов, передача Великобританией снарядов с обедненным ураном Украине может быть воспринята российской стороной как применение тактического ядерного оружия, со всеми вытекающими из этого последствиями. Атака на нефтеперекачивающую станцию в Брянской областиВо вторник украинский беспилотник атаковал нефтеперекачивающую станцию "Новозыбков" компании "Транснефть" в Брянской области. К счастью никто не пострадал. В целях безопасности временно отключена электроэнергия в населенных пунктах Мамай, Тростань, Дружба, Новское и Дубровка. После проведения оперативно-следственных мероприятий энергоснабжение возобновят. Арсенал оружия и взрывчатки для терактов в ГродноВ белорусском Гродно во время спецоперации по предотвращению теракта спецслужбы изъяли арсенал оружия и взрывчатки. Такое заявление сделал во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко. По его словам, свою работу спецслужбы проделали четко, демонстрируя высокий уровень профессионализма, террористы применяли гранаты, вели стрельбу, но "не погиб ни один сотрудник группы "Альфа". Ситуация в Киево-Печерской лавреУкраинские власти закрывают доступ к Ближним и Дальним пещерам Свято-Успенской Киево-Печерской лавры, в которых хранятся мощи святых, сообщил во вторник председатель Синодального информационно-просветительского отдела митрополит Нежинский и Прилукский Климент (Вечеря). Накануне от украинского руководства национального заповедника "Киево-Печерская лавра" в адрес монастыря поступило письмо с сообщением о том, что отныне доступ к пещерам будет прекращен из-за работы комиссии, которая будет определять уровень сохранности "культурных ценностей" (именно так представители Минкульта и заповедника называют мощи преподобных и другие святыни). Птичий грипп на ХерсонщинеВ Горностаевском районе Херсонской области восемь человек оказались в больнице, медики подозревают у них птичий грипп (H5N1). Этот диагноз подтвержден у одного из пациентов лабораторно. Власти общаются к местным жителям с просьбой не выезжать за пределы района, где произошла вспышка и максимально ограничить контакты, чтобы минимизировать риски распространения вируса.

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https://crimea.ria.ru/20230321/plokho-konchitsya-lavrov-o-planakh-britanii-peredat-kievu-snaryady-s-uranom-1127681484.html

https://crimea.ria.ru/20230321/kogda-zoloto-skifov-vernetsya-v-krym-1127684020.html

https://crimea.ria.ru/20230321/magnituda-68-v-afganistane-moschneyshee-zemletryasenie---chto-izvestno-1127685811.html

https://crimea.ria.ru/20230321/rossiysko-kitayskie-otnosheniya-dostigli-naivysshego-urovnya---putin-1127686157.html

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, визит си цзиньпина в россию, си цзиньпин (председатель кнр), владимир путин посетил мариуполь, птичий грипп, киево-печерская лавра, политика, экономика, в мире